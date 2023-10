Marc Márquez ficha por Gresini para 2024

El secreto a voces se ha hecho oficial. El ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, será el nuevo piloto del Gresini Racing MotoGP en la próxima temporada y su hermano, Álex Márquez, será su compañero de filas.

​Marc Márquez saludando a Álex Márquez en el parque cerrado. Foto: motogp.com

“Ha sido una decisión, como podéis imaginar, muy complicada. La semana pasada fue, emocionalmente hablando, dura; se decidió todo ahí: el martes por la noche lo decidí; el miércoles hicimos una llamada con Japón, lo informamos y enseguida salió el comunicado”, ha explicado el ‘93’. “Ha sido una decisión pensando en mi carrera deportiva, que quiero que continúe muchos más años, pero necesitaba ―y necesito― reencontrar el divertimento en pista, de pilotar en MotoGP, y para ello hemos debido salir de la zona de “confort”, porque en Honda estaba muy bien, siempre me han tratado muy bien, teníamos una relación de 11 años increíble, tenía todo controlado, sabía por dónde iba la moto, tenía un buen salario… Todo ayudaba, pero he priorizado mi carrera deportiva buscando esa diversión y por eso he firmado con Gresini esta mañana. No teníamos (todavía) nada avanzado y simplemente les he confirmado que correré para ellos y ahora se tienen que ir puliendo detalles”.

“Le deseo lo mejor a Honda, y para mí no es un ‘adiós’; es un ‘hasta luego’; espero que nuestros futuros se vuelvan a cruzar dentro de unos años”, expresaba sobre la marca japonesa.

Otra de las dudas es relativa a la incorporación de su equipo actual en Honda en la estructura de Gresini: “Aún estamos hablando. Apenas hemos firmado esta mañana. La duda que tenía era qué pasaba con mi equipo, que como amigos me han aconsejado; voy a tratar de llevarme, como mínimo, a un mecánico, pero no puedo llevarme a todo el equipo: no quiero destruir el equipo del Repsol Honda y no quiero destruir el equipo de Gresini porque son una gran familia y soy yo el que se debe adaptar”, explicaba.

​Marc Márquez, en los test de Valencia 2012, con Santi Hernández y su equipo. Foto: motogp.com

El piloto español dejará la fábrica japonesa con, a falta de completar la presente temporada, 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles.