Jorge Martín: “Liderar el campeonato en este momento es increíble”

Jorge Martín se ha impuesto este fin de semana en la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Indonesia que alberga este fin de semana el Pertamina Mandalika International Circuit, y lo ha hecho por delante de las motos del equipo del Mooney VR46 Racing Team, Luca Marini y Marco Bezzecchi. Lo ha hecho remontando desde la 6.ª posición.

Jorge Martín, en el Gran Premio de Indonesia.

Foto: Prima Pramac Racing

Todo esto demuestra que se ha fortalecido mentalmente de la caída sufrida durante la sesión clasificatoria, que pudo lastrarle a la hora de conseguir un mejor crono que le permitiese salir más adelante, también en la carrera de mañana.

Mientras tanto, su rival directo por el campeonato del mundo y campeón del año pasado, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, solamente ha podido ser 8.º, finalizando por detrás de su compañero de equipo, Enea Bastianini. Esto hace que el ‘89’ le sobrepase en la lucha por el campeonato, que hasta la celebración de esta carrera dominaba el italiano por 4 puntos de ventaja, y ahora el de Pramac lidera por 7.

“Partiendo sexto no era lo mejor ―tampoco para mañana―”, comentaba Martín en el parque cerrado, “pero, como mínimo, he sido capaz de adelantar en un circuito donde normalmente me cuesta a los que estaban por delante", ha añadido. "Luca (Marini), al final, se estaba acercando muy rápido y era difícil mantener el ritmo, pero liderar el campeonato en este momento es increíble; sigue siendo un sueño y mantengo la misma mentalidad, pero me siento muy contento en este momento de estar liderando la clasificación general y espero mañana a finalizar de la misma manera”, ha sentenciado el piloto de Pramac, quien mañana en la carrera larga tiene la labor de defender el liderato de MotoGP por primera vez en esta temporada, algo que ya hizo en el año 2018 en la categoría de Moto3, en la que se convirtió en campeón del mundo, al igual que lo ha hecho hoy Ducati por cuarto año consecutivo.