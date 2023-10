Pedro Acosta, tras ganar en Indonesia en Moto2: “Desde la primera vuelta ha sido duro”

La victoria de este fin de semana en Indonesia en la categoría intermedia ha sido para Pedro Acosta, que ya aventaja en 65 puntos a Tony Arbolino en la lucha por el campeonato del mundo, tras finalizar hoy por delante de Arón Canet y de Fermín Aldeguer.

Pedro Acosta, en el Gran Premio de Indonesia.

Foto: Red Bull KTM Ajo

“Ha sido duro desde el principio. Arón (Canet) iba súper fuerte en los primeros compases y yo estaba tratando de adelantarlo y de tirar para que no se me sobrecalentase el neumático delantero, porque aquí, con el calor que hace, resulta difícil de gestionar”, apuntaba. “En cualquier caso, tenemos que sentirnos contentos; creo que es la sexta o la séptima ―es la séptima― victoria de la temporada. No está nada mal. Se la dedico al equipo, porque han reparado la moto por completo tras la caída en el FP1. Me tengo que sentir contento y orgulloso de ellos”, concluía en el parque cerrado.

Sobre la carrera de hoy, en los micrófonos de DAZN, pensaba que esta “iba a ser más rápida; los ritmos no eran tan altos”. “Es verdad que ha hecho mucho más calor que otros días. Volver con una victoria más sabe muy bien”. En alusión, de nuevo, a las altas temperaturas durante la jornada de hoy, comenta que “más que un reto físico, ha sido un reto mental. Desde la primera vuelta ha sido duro; las motos tiran mucho calor”.

“Al final menos pillado muchas carreras buenas; veníamos de sufrir en circuitos como Silverstone o Montmeló. La base la tenemos, sufro menos caídas que el año pasado, pierdo menos tiempo por caídas… Hoy hemos salido con un mapa de potencia que no habíamos probado en todo el fin de semana. Es bonito tener un grupo de trabajo así”, concluía Acosta, que cada fin de semana ve más probable conseguir un nuevo título mundial antes de saltar en 2024 a la categoría de MotoGP de la mano de GasGas.