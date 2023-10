Fabio Di Giannantonio, tras su primer podio en MotoGP: "Quizá ha sido la mejor salida de mi vida"

Durante este fin de semana del Gran Premio de Australia de MotoGP, disputado en el Circuito de Phillip Island, hemos podido observar que el piloto italiano del Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, está más que dispuesto a continuar en las listas de la máxima categoría de la próxima temporada.

Fabio Di Giannantonio, rodando en Phillip Island (Australia).

Fuente: Gresini Racing

El piloto italiano ha comenzado el sábado clasificando en una excelente sexta posición. En la carrera ha protagonizado una buena salida que le ha permitido mantenerse en la lucha por el podio, llegando a mantenerlo durante buena parte de la carrera. Al final, cuando dieron caza a Jorge Martín tras la caída de su neumático trasero blando, misma elección que Marc Márquez, que también fue cediendo posiciones, ‘DiGia’ consiguió pescar una tercera posición, que no es menos que su primer podio en MotoGP.

“He entregado el 100 %. Pensaba que podía ser una buena carrera, porque me he visto bien de ritmo durante todo el fin de semana, pero honestamente no me esperaba este papel. La salida ha sido increíble; quizá, la mejor de mi vida. Después, estaba intentando controlar el tren trasero, pero era difícil, y vaya vuelta final, peleando con los mejores de aquí. Es increíble. Me siento muy orgulloso”, ha comentado el italiano en la entrevista del parque cerrado.

Fabio Di Giannantonio y su equipo, celebrando el podio en Australia. Foto: Gresini Racing

Con este resultado, Di Giannantonio se posiciona 12.º en el campeonato, justo por detrás de su compañero de equipo, Álex Márquez, separado por 29 puntos de distancia. El podio cosechado hoy es el 23.º en el marco del campeonato del mundo, tras los 14 de Moto3, dos de los cuales son victorias, y de los 8 de Moto2, uno de ellos, en lo más alto.

El piloto romano sigue buscando asiento en la categoría reina ya sabiendo que el año próximo será reemplazado por el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, que dejará de pilotar para Honda tras once temporadas.