Carlos Sainz: "Hemos sacado todo el provecho de la carrera"

Cuarto puesto para Carlos Sainz que esta vez no decidió arriesgar como si lo hizo su compañero de equipo con una parada, o el propio Carlos en el día de ayer en la carrera al sprint. Una carrera notable para el de Ferrari que todo lo hizo bien y finalizó en cuarta posición a muy poco de Norris.

El español se mostró contento y satisfecho tras la finalización de la carrera: "Hemos sacado todo el provecho de la carrera, hemos hecho una carrera muy sólida, con muy buen ritmo e incluso nos hemos quedado a las puertas del podio, que después del ritmo de ayer en la sprint lo veía muy complicado. Lo hemos hecho todo casi perfecto y hemos sacado un gran cuarto puesto”.

Aunque explicó que se quedó muy cerca del podio, ya que en las últimas vueltas le recortó a Lando Norris, pero le faltaron un par de vueltas para luchar con el británico. "Ha habido un par de vueltas en las que le he quitado un segundo a Lando. Eso me lo llegas a decir ayer y era impensable pero hoy él ha debido de sufrir con los neumáticos y yo me he sentido cómodo y el ha sufrido al final con los neumáticos , y le he cogido bastante pero no ha sido suficiente”, expresó el piloto madrileño.

Recorta puntos a Fernando y aumenta la ventaja con Leclerc

12 puntos más para Carlos Sainz en el Mundial que recorta distancias en la lucha con su compatriota Fernando Alonso, mientras que aumenta la ventaja con su compañero de equipo, Charles Leclerc. Ahora mismo está con 168 puntos a 15 puntos del piloto de Aston Martin y nueve de renta sobre el de Mónaco. La próxima semana, el Gran Premio de México donde el año pasado el madrileño acabó en quinta posición, mismo resultado que logró en la clasificación, por lo que estabilizó su posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.