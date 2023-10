Fernando Alonso: "Este año está finiquitado"

Segunda abandono de la temporada de Fernando Alonso en este 2023. Otro mal fin de semana para el piloto asturiano y al igual que para todo Aston Martín. Debido a que finalmente también su compañero Lance Stroll tuvo que abandonar tras un toque en la recta final.

Fernando analizó la carrera y cree que el accidente de Checo Pérez en la salida le perjudico. Debido a que cogieron algún trozo de ese accidente y eso le afectó a la aerodinámica: "Una carrera muy difícil, teníamos poco ritmo todo el fin de semana y creo que hemos cogido alguna pieza del coche de Checo o de alguien y nos ha afectado en la aerodinámica. Ya íbamos regulín y justo pasamos por encima de esas piezas. El abandono de Austin y el de aquí, logicámente pesan mucho en el campeonato y duele un poco más", analizaba sobre la pérdida de rendimiento al inicio de la carrera.

LAP 49/71



It's the end of the road in this race for Fernando Alonso



The Spaniard has been told to retire his car 😖#F1 #MexicoGP