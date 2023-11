Enea Bastianini: "No se si me quedaré en Ducati"

Este domingo, Enea Bastianini se ha quedado con la victoria en el Gran Premio de Malasia. Este podio es el primero de "La Bestia" desde que llegó al equipo oficial de Ducati tras convertirse en novato del año en 2022 junto al Gresini Racing.

El #23 bajó de la moto y comentó su sentir.

"En este momento me siento fatal. Lo he entregado todo tanto mental como físicamente", recalcó.

Enea aprovecho para mencionar lo complicada que ha sido esta temporada para él.

"La verdad es que lo he dado todo, después de tanto de tiempo de sufrir y luchar por recuperarme, llega está victoria y creo que solo yo y otras personas como mi novia, mis amigos y mi familia sabemos lo que he tenido que hacer y todo lo que he pasado para llegar hasta aquí. Así que gracias a todos y cada uno de ellos", comentó.

Comfortably in the lead so far! 😎@Bestia23's last podium finish happened RIGHT HERE in 2022! 👀#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/7ihnoNVZzT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2023

Tras los buenos resultados que ha conseguido Jorge Martín esta temporada ha surgido el rumor de que Ducati podría subir a Martinator al equipo oficial. Durante la conferencia de presa, el #23 fue cuestionado sobre esta situación.

"Es complicado explicar como me siento al respecto. Obviamente Jorge ha hecho una gran temporada y yo no, pero el equipo sabe porque. Creo que hoy hemos dado un mensaje sobre lo que puedo lograr. En San Marino me confirmaron como piloto para la temporada 2024 pero, no se cuál será la decisión del equipo, no se si me quedaré en Ducati, ya veremos", declaró.

Este sábado durante la carrera Sprint vimos a Enea no arriesgarse a rebasar a Pecco por el tercer lugar. Sobre está situación el italiano fue cuestionado si lo hizo por ordenes del equipo.

"Yo trabajo para un equipo, ayer para mi no era importante adelantar a Pecco y preferí quedarme detrás de él porque él está peleando por el campeonato. Hoy la situación era diferente, yo estaba al frente y ahí me quería quedar" concluyó.

El próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Catar, una pista que ya vio en lo más alto del podio a Bastianini.