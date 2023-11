Checo Pérez logra el subcampeonato en la Fórmula 1

Fin de semana redondo para Red Bull, que volvió a coronarse. Esta vez en el Gran Premio de las Vegas donde ocurrió de todo, pero Max Verstappen volvió a ganar. La fiesta fue completa con el subcampeonato de Sergio Pérez por primera vez en la Fórmula 1. Aunque el mexicano pudo celebrarlo con una segunda posición acabó tercero y vuelve al podio, algo que no hacía desde el Gran Premio de Italia.

Checo Pérez salía desde la 11º posición, justamente detrás de su compañero por el subcampeonato, Lewis Hamilton. Sin embargo, no comenzó nada bien la carrera para el piloto mexicano, que en una salida accidentada tuvo un toque y tuvo que entrar a boxes. Aunque el safety car de Lando Norris le vino muy bien para poder recuperar plazas y llegando a estar en zona de puntos en la décima vuelta en batalla con Stoll, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Después de que pararán todos los pilotos, el canadiense y Checo lideraban la carrera.

En la vuelta 27, hubo Safety Car en la pista tras el toque de Russell con Max Verstappen, algo que le vino muy bien a Sergio Pérez, que aprovechó para pasar por el pit lane para cambiar neumáticos. En la vuelta 33, el piloto mexicano adelantó a Leclerc y comenzó a liderar la carrera. Aunque eso sólo le duro tres vueltas, porque el monegasco le devolvió tres posiciones y después también fue adelantado por Max Verstappen. A siete vueltas del final, Charles Lecerc se pasó de frenada y lo aprovechó Checo para colocarse en la segunda posición. Sin embargo, de nuevo al igual en Interlagos hace dos semanas con Fernando Alonso, esta vez con el de Ferrari, perdió la segunda posición en la última vuelta.

A great drive which secures P2 in the @F1 Drivers' Championship for 2023 👏🇲🇽 pic.twitter.com/p4QXELBie7