Carlos Sainz: "No he podido atacar tanto como me hubiera gustado y empujar para remontar"

Fin de semana duro para Carlos Sainz que lo ha salvado con nota. El piloto de Ferrari tuvo un fuerte accidente en los Libres 1 por una alcantarilla. El madrileño realizó una gran remontada finalizando en la sexta posición.

La carrera no empezó bien para Carlos Sainz que salía 12º por la sanción de diez posiciones tras tener que cambiar varios elementos, después del fuerte accidente en los primeros entrenamientos del Gran Premio de las Vegas. Sobre la salida explicó que "después de estar casi penúltimos en la primera vuelta, remontar al sexto puesto es limitar daños, pero no está mal. En cuanto al inicio del Gran Premio dijo que "ha sido un poco lotería la primera vuelta, con unas ruedas frías y los parches de aceite que había en el interior de la primera curva. Estaba ese producto blanco que hemos recogido los que íbamos por el interior y hemos bloqueado los neumáticos".

Quería escalar más posiciones

A pesar de la remontada el piloto de Ferrari no ha estado contento y quería algo más en una carrera donde se veían fuertes: "Por desgracia me ha tocado salir duodécimo y meterme en los típicos líos de primera vuelta, así que no se lo hemos podido poner más difícil a Verstappen en un fin de semana en el que parecía que podíamos plantar cara los Ferrari". "No he podido atacar tanto como me hubiera gustado y empujar para remontar", señaló.

Sobre los neumáticos analizó que "los duros siempre nos cuestan, y hoy había graining delantero y trasero, ha sido una carrera durísima, con gomas que se han quedado duras para nosotros". Sainz sigue resignado por lo sucedido el viernes y lanzó un mensaje a la organización: "Algo que hay que revisar, porque eso de que tengamos que pasar por una zona llena de aceite una hora antes de la carrera, con coches que lo han dejado ahí, se debe mejorar de cara al futuro".

Carlos Sainz ha salvado los muebles y ahora mismo se encuentra empatado a puntos con Fernando Alonso en la cuarta posición. Ambos pilotos españoles con 200 puntos y el próximo fin de semana Abu Dhabi para cerrar el 2023. Un circuito donde el año pasado acabó 4º e hizo podio en el 2021.