Fermín Aldeguer esquiva la pregunta sobre su futuro tras ganar en Catar: "La semana que viene voy con Dunlop"

Con el título de la categoría de Moto2 ya decidido, la carrera de hoy en el Circuito Internacional de Losail, en Catar, ha estado marcada por una magistral carrera del murciano Fermín Aldeguer, que ya encadena tres victorias consecutivas en la categoría intermedia.

Fermín Aldeguer rodando en Catar. Foto: motogp.com

El piloto de Boscoscuro ha remontado posiciones tras un mal inicio de carrera y ha abierto un hueco entre él y el madrileño Manu González, que ha peleado hasta el final con Arón Canet, a quien le ha ganado la batalla por solo nueve milésimas.

“Otra carrera increíble. Esta vez ha sido muy diferente. He cometido un pequeño error en la primera vuelta, en la primera curva, pero ya sabíamos que teníamos el ritmo y yo me he mantenido concentrado para llegar entre los tres primeros y luego he continuado empujando y me he ido sintiendo cada vez mejor, así que muy contento. Gracias al equipo, porque hemos trabajado muy duro este fin de semana para buscar cómo perfeccionar la puesta a punto y muchas gracias a mi familia”, ha declarado Aldeguer para la señal internacional.

Fermín Aldeguer en los entrenamientos del GP de Catar. Foto: motogp.com

“Súper contento, porque he hecho buena salida; me he colocado tercero, pero, en la primera curva, intentando apurar un poco la frenada, que voy un poco limitado en recta, me he ido un poco largo y he perdido muchas posiciones; no quería mirar ni la pizarra. He dicho: ‘Concéntrate ahora; tienes ritmo para poder llegar’ y me he puesto en modo ataque. He adelantado a todos los pilotos, que era de lo que más me costaba, y cuando he tenido pista libre he empezado a hacer ritmos de 57’ porque me lo permitía la moto y me he encontrado muy cómodo. He podido abrir esta distancia y he ido un poco más tranquilo”, ha comentado sobre la carrera en los micrófonos de DAZN.

“Al final es todo experiencia, usar la cabeza, creértelo en esos pequeños momentos y fallos… He aprendido de todo eso. Ya lo dije cuando gané en Silverstone, que estaba demostrando que siempre se sigue aprendiendo, pero hay que ponerlo en práctica”, ha añadido.

Izaskun Ruiz, para DAZN, le ha preguntado, además, sobre su futuro en el Mundial: “En el test, ¿estarás con Pirelli o con Michelín?”, a lo que el murciano ha respondido: “De momento, la semana que viene voy con Dunlop”.

Con este resultado, el piloto del Beta Tools SpeedUp adelanta a Arón Canet en el campeonato. Ya es 4.º y tiene a Jake Dixon a 21 puntos, si bien solamente resta una prueba del campeonato en el Circuito Ricardo Tormo, en Valencia.