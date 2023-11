Histórico Yas Marina

Después del espectáculo de Las Vegas, los equipos y pilotos viajan a los Emiratos Árabes Unidos para cerrar la última entrega del año.

Con varias disputas de puntos aún abiertas, Yas Marina se prepara para ofrecer, de nuevo, un gran espectáculo para los espectadores.

Historia del circuito

El circuito de Yas Marina, al estar siempre al final de la fila del calendario, ha sido sede de grandes peleas entre pilotos y equipos por puntos vitales.

Se han perdido y ganado campeonatos, posiciones y hasta carreras deportivas.

2009 - EL COMIENZO

El circuito llegaba por primera vez al mundo de la F1 en el año 2009, con la peculiaridad de una carrera que empezaba al atardecer, y terminaba por la noche.

El primer año de carrera, aunque ya llegaba con el campeón, Jenson Button, con el título bajo el brazo.

Sin embargo, el subcampeonato estaba vivo, pues Barrichello y Vettel estaban en plena lucha por él.

Hamilton logró la 'pole position', pero tras un fallo en la vuelta 20 de carrera tuvo que abandonar.

Vettel se puso líder de la carrera y la terminó en la misma posición, convirtiéndose así en el primer ganador del circuito.

El podio lo completaron Mark Webber y Jenson Button tras un espectáculo de adelantamientos.

Esta fecha también fue marcada por ser la última carrera deportiva en el mundo de la Fórmula 1 para el equipo Toyota.

2010 - PRIMER TÍTULO MUNDIAL

Por primera vez, el circuito de Abu Dhabi fue la sede del desenlace del campeonato del mundo de la Fórmula 1.

Esta vez, con Button fuera de la lucha, se disputó entre Alonso (líder), Webber, Vettel y Hamilton.

Alonso sólo necesitaba quedar segundo para salir campeón con Ferrari. Webber tenía que ganar y esperar a que Alonso no quedase más arriba de la tercera posición. Vettel tenía que ganar y que Alonso quedase más atrás del sexto lugar. Hamilton, por su parte, lo tenía más complicado, pues necesitaba ganar y que los demás no terminasen la carrera.

La carrera empezó con Vettel en la 'pole' y Alonso en cuarta posición. Sin embargo, Schumacher y Liuzzi chocaron y se desplegó el Safety Car.

Más tarde, Ferrari cayó en la trampa de Red Bull parando a Fernando cuando paró Webber, hecho que le hizo caer detrás de Petrov, de donde no pudo salir hasta final de carrera.

Vettel ganó la carrera, y con Alonso séptimo, se convirtió en campeón del mundo por primera vez.

Alonso vs Petrov 2012 / @F1

2011 - LA LUCHA DEL SUBCAMPEONATO

Con el título del mundo ya en las manos de Sebastian Vettel, Button, Alonso y Webber lucharon en Yas Marina por el segundo de la clasificación.

Un Gran Premio en el que Vettel igualó a Mansell en número de poles en una sola temporada, catorce. Sin embargo, en la carrera sufrió un pinchazo que le llevó a su primer abandono de todo el año.

Hamilton cogió la primera posición, y consagró su primera victoria en el circuito. Fernando, por su parte, terminó en segunda posición en la carrera, con Button tercero.

2012 - VETTEL VS FERNANDO

Este año siempre se quedará en la memoria como una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1.

Sebastian Vettel y Fernando Alonso llegaban a Abu Dhabi en plena batalla por el título mundial, como hacía dos años.

Lewis Hamilton consiguió la 'pole position' en una de sus últimas carreras para McLaren. Webber fue segundo y tercero Maldonado. Alonso puso el Ferrari en sexta posición, y Vettel tuvo que salir desde el pit-lane tras quedarse sin gasolina en la clasificación.

Lewis Hamilton marcaba el ritmo de carrera hasta que tuvo un fallo mecánico en su McLaren. Raikkonen cogió el liderato de la carrera, y soltó su famoso "Leave me alone, I know what I'm doing" por radio cuando no paraban de hablarle de la posición de Fernando Alonso.

Fernando estaba segundo, y Button tercero, sin embargo, la increíble remontada de Vettel hasta el podio, dejó a Fernando sin opciones de ganar el título mundial.

2014 - LA ERA MERCEDES

Abu Dhabi en 2013 fue, de nuevo, un "patio" para Vettel, con su último campeonato del mundo bajo los brazos.

Sin embargo, en 2014 cambiaría la historia. De nuevo se volvía a disputar el título mundial en el trazado de Yas Marina. Lewis Hamilton y Nico Rosberg llegaban a Abu Dhabi con una diferencia de 18 puntos en la pelea por el campeonato. Además, este año, la puntuación sería doble en Yas Marina.

Rosberg consiguió la 'pole', sin embargo, Hamilton le adelantó rápidamente en pista. Más adelante, el piloto alemán sufrió problemas en el motor, hecho que le hizo terminar doblado por su compañero de equipo.

Hamilton consiguió así su segundo campeonato del mundo.

2016 - TROFEO Y RETIRADA

De nuevo Hamilton y Rosberg se jugaban el título mundial en Abu Dhabi. Rosberg era primero, y Hamilton segundo a doce puntos en el mundial.

A pesar de eso, Hamilton consiguió la 'pole', con Rosberg segundo. El piloto inglés necesitaba ganar y que Nico quedase cuarto o peor para salir campeón.

Sin embargo, el papel de Vettel de "proteger" a Rosberg al final de la carrera para que Verstappen no le adelantase, y perdiese así el campeonato, hicieron que, a pesar de cruzar la línea de meta en primera posición, Lewis Hamilton no se proclamase campeón del mundo.

Rosberg, una vez campeón, se retiró de la Fórmula 1.

Los siguientes años en Abu Dhabi estuvieron marcados por el incansable ritmo ganador de Mercedes, que dejaba sin respiro al resto de rivales.

Sin embargo, en el año 2021, el equipo Red Bull le paró los pies a la escudería liderada por Hamilton y Bottas.

2021 - TURNO DE RED BULL

Tras un mundial muy reñido entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, ambos pilotos llegaban empatados a puntos a Abu Dhabi.

El piloto inglés buscaba ganar su octavo título mundial, superando así a Michael Schumacher y proclamándose como el piloto con más campeonatos de la historia.

Max, por su parte, buscaba terminar con la "dictadura" de Mercedes, y por supuesto, ganar su primer campeonato del mundo.

Tras una carrera dominada por Hamilton, que pasó a Verstappen en la salida, un Safety Car en las últimas vueltas destrozó todo lo que Lewis había creado. Max entró a boxes a poner blandos, sin embargo, Mercedes le dijo a su piloto que no era necesario, que continuase con los duros.

Al finalizar el coche de seguridad quedaba una vuelta y media, y Max solo necesitó la mitad para adelantar a un Hamilton abatido y proclamarse campeón del mundo en la última vuelta del circuito de Yas Marina.

Adelantamiento Max a Lewis 2021 / @F1

Características del circuito

Yas Marina es un circuito peculiar. Comienza la carrera por la tarde, transcurre en el atardecer, y termina bajo los focos y luces de la noche.

Cuenta con 5,281 kilómetros de longitud, haciendo un total de 306,183 kilómetros en carrera en 58 vueltas.

El tiempo medio de vuelta es de 1:28 segundos, con el récord marcado por Verstappen en 2021 con un 1:26,103.

La pista cuenta 16 curvas y varios puntos de mucha aceleración, como la recta de 1,2 kilómetros entre la curva 5 y 6. Además, existen dos zonas de DRS. En conjunto, una pista donde, históricamente, se han visto grandes adelantamientos.

Horarios del fin de semana

Tras varios Grandes Premios de horarios algo cambiados a lo que nos tienen acostumbrados, la Fórmula 1 cierra esta temporada 2023 con una entrega "de toda la vida".

VIERNES 24/11: FP1 (10:30 - 11:30) y FP2 (14:00 - 15:00)

SÁBADO 25/11: FP3 (11:30 - 12:30) y QUALY (15:00 - 16:00)

DOMINGO 26/11: CARRERA (14:00)

HORARIO LOCAL:

VIERNES 24/11: FP1 (13:30 - 14:30) y FP2 (17:00 - 18:00)

SÁBADO 25/11: FP3 (14:30 - 15:30) y QUALY (18:00 - 19:00)

DOMINGO 26/11: CARRERA (17:00)