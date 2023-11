Jorge Martín, tras ganar la 'sprint' en Valencia: "Hoy quería ganar más que nadie"

La carrera ‘sprint’ del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP ha sido muy interesante, en buena parte por la lucha por el campeonato. Jorge Martín ha conseguido una nueva victoria de sábado, y su rival directo por el Mundial, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, ha terminado 5.º.

Francesco 'Pecco' Bagnaia (izquierda) y Jorge Martín (derecha). | Foto: motogp.com

En el parque cerrado, el madrileño ha explicado que ‘se la ha jugado’ apostando por el medio delantero y el trasero blando. “Íbamos un poco al límite. En cierto punto de la carrera he visto que Jack (Miller) se iba, pero he colocado todas ‘las partes bajas’ ahí para ir a por la victoria”, ha resumido. “Esperemos que mañana, con buenos neumáticos delanteros y traseros, vuelva a ganar”.

En el micrófono de DAZN ha asegurado que “Hoy quería ganar más que nadie, pero quizá no tenía las mejores cartas”. “Creo que hemos cogido un poco de riesgo cogiendo la goma blanda de atrás, pero, sobre todo, la media delantera; es una goma que no estoy acostumbrado a elegir, pero he visto que por la mañana no me encontraba cómodo y no había subido tanto la temperatura; entonces, hemos escogido esa goma”, apuntaba el piloto del Pramac Racing. “Pero en la tercera vuelta ya he dicho: ‘Buah, me va a costar; voy a tener que dar el callo’. He aprovechado un momento en el que Brad (Binder) y Maverick (Viñales) se han empezado a molestar; he empezado a apretar ahí, he conseguido adelantar muy al límite. Incluso con ‘Pecco’ (Bagnaia) he tenido un momento ‘muy cerca’. Hemos sido los mejores. Esperemos mañana tener lo mismo; elegir mejor las gomas, trabajar un pelín hoy para ver si encontramos algo que nos pueda ayudar en la carrera. Veía en la tele que ‘Pecco’ iba más retrasado, pero yo bastante tenía con tirar e irme un pelín de Brad para que no pudiese intentar el adelantamiento; no por el hecho de terminar segundo, sino por el hecho de que nos cayésemos. Entonces, he podido mantener ese 0,2 - 0,3. Creo que ha sido un trabajazo. Una pena que hemos tenido una goma en el ‘qualy’ que no estaba funcionando bien, que se movía, y no he podido salir más delante”, lamentaba.

Sobre el ‘sí se puede' que coreaban los aficionados en el podio ha respondido lo siguiente: “Aún estamos lejos, pero hoy quiero disfrutarlo, porque pase lo que pase mañana, hoy me llevo eso: otra victoria más. ¿Qué hubiese sido sin la goma de Catar?... Pero igualmente queda la posibilidad de mañana. Hay que intentar ganar; hay que ver cómo va ‘Pecco’; seguro que da un pasito, pero a ver si podemos llevarnos este Mundial”.

Jorge Martín y Francesco 'Pecco' Bagnaia rodando en el Circuito Ricardo Tormo. | Foto: motogp.com

“Creo que no estamos tan sobrados como para mantener el grupo a raya, pero intentaremos hacer lo que hoy: ponernos primeros y ver si se puede hacer algo”, ha concluido el '89', que se encuentra a 14 puntos de Bagnaia a falta de la carrera de mañana en el Circuito Ricardo Tormo, en Cheste, Valencia.