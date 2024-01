Gran Premio de Madrid, ¿futuro o bochorno?

La categoría reina del automovilismo volvería de esta manera a Madrid 45 años después, desde aquel GP de España de 1989 celebrado en el circuito de Madrid Jarama.

Todavía no es una noticia oficial, ya que no ha sido publicada por Liberty Media (empresa propietaria de la Fórmula Uno). Sin embargo, de hacerse realidad el Gran Premio supondría sustituir el histórico Circuit de Barcelona-Catalunya por un circuito urbano en Ifema, que sería totalmente nuevo y debutaría para acoger a los F1. No sería ninguna sorpresa viniendo de esta competición, que últimamente está apostando por los circuitos nuevos que ponen el dinero por delante del espectáculo.

¿Es un acierto acudir a un circuito urbano que no sabemos si va a ser adecuado para estos monoplazas?

Es cierto que este tipo de circuitos han dado alguna grata sorpresa, como es el caso de Bakú o incluso Las Vegas. Pero esto no es más que una lotería. No son trazados que puedan mejorar una competición que no está pasando por su mejor momento a nivel de espectáculo y adelantamientos. Por supuesto, tampoco son circuitos que coincidan con la esencia de los circuitos convencionales que tanto gustan a aficionados y pilotos.

El circuito recorrería el reciento ferial de Ifema, pasando por la ciudad deportiva del Real Madrid y el recinto del festival Mad Cool. Además, la idea es que los coches pasen por el interior de dos pabellones del Ifema. Sin embargo, es complicado que este tramo indoor salga adelante por motivos de seguridad.

Por otra parte, la realidad es que este circuito supondría un gran impulso económico para Madrid y para España. Sobre todo, si puede convivir con Barcelona para contar con dos citas de la Fórmula Uno en nuestro país, algo que ahora mismo es una utopía. Sin embargo, es importante que este impulso económico sea sostenible. Desde la organización coinciden con esto y garantizan que la inversión se llevará a cabo plenamente con capital privado, para prevenir el bochorno que causó el circuito urbano de Valencia hace unos años. Habrá que ver si esto será así a la hora de la verdad o si simplemente se trata de una estrategia para ganar apoyos. No obstante, parece ser que Madrid ha podido vender la piel del oso antes de cazarlo. Ya que las conversaciones han sido con la Fórmula Uno, pero no con la asociación que dirige a la propia Fórmula Uno, la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

Por ahora todo son suposiciones

Las negociaciones están avanzadas y el proyecto es viable, pero a día la bola está en el tejado de la FIA. Desde la federación aseguran que nadie ha empezado a trabajar en el proyecto, una vez más la ilusión corre más rápido que los procedimientos burocráticos. Por lo tanto, hay que ser pacientes y no adelantarse a los acontecimientos. Al fin y al cabo si este proyecto no es posible, de cierta manera representará lo complicado que es traer a la Fórmula Uno y el mérito que tiene Montmeló.