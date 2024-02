El arranque de la temporada de MotoGP 2024 está a la vuelta de la esquina, poco más de un mes del pistolazo de salida en el Gran Premio de Qatar. Por eso en VAVEL preparamos el inicio de la temporada analizando cada uno de los equipos de la categoría reina.

Yamaha, actualmente denominada Monster Energy Yamaha por patrocinio siempre ha sido sinónimo de una moto potente, que lucha por campeonatos del mundo. En sus plantillas ha tenido a dos pilotos muy laureados en el Mundial de MotoGP, Valentino Rossi o Jorge Lorenzo, además del actual Fabio Quartararo. Cuatro mundiales ha ganado el italiano con este equipo, tres el español y uno el francés.

Un equipo que fue fundado en el 1999, año que empezaron a debutar. Han sido campeones de equipos en siete temporadas, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016. Precisamente esa última vez que ganaron el título de equipos estaban Rossi y Lorenzo en el equipo y acabaron en segunda y tercera posición en el Mundial.

Fabio Quartararo volverá a liderar el proyecto de Yamaha en este 2024. Esta será la cuarta temporada seguida del piloto francés en el equipo principal de la moto japonesa. El año 2019, dio el salto a la categoría reina donde estuvo en Petronas Yamaha SRT, equipo satélite, durante dos temporadas. Precisamente en su primera año en el Mundial de MotoGP, logró siete podios y seis poles.

En 2021 se fue a la moto oficial de Yamaha donde, Fabio sorprendió a todos logrando en su primer año el título del Mundial de MotoGP. Una temporada fantástica para el piloto de Niza, que consiguió cinco victorias, diez poles y cinco podios. Al año siguiente volvió a pelear por el título, hasta el último suspiro, todo se decidió en el Gran Premio de Valencia, donde no pudo con Pecco Bagnaia.

En esta última temporada se notó que la moto estaba un paso atrás de las Ducatis o KTM. A pesar de el poco ritmo de la Yamaha, Fabio es un piloto ganador y luchador, y logró tres terceras posiciones en las carreras del domingo, en Singapur, India y Austin, y otra tercera posición en una carrera sprint. Finalmente acabó el año en la décima posición en la clasificación del Mundial.

El piloto que acompañará a Fabio Quartararo en esta temporada, será Alex Rins, que se estrena en Yamaha, sustituyendo a Morbidelli, después de un año complicado. Sufrió una doble fractura de tibia y peroné, lesión, que le ha dejado sin competir en gran parte de este 2023.

El piloto nacido en Barcelona viene de correr con el LCR Honda donde tuvo una gran arranque, logrando incluso en Austin un fin de semana de ensueño al acabar en segunda posición en la carrera al sprint y ganar el domingo. Después de lesionarse en el Gran Premio de Le Mans no volvió hasta Indonesia, donde las sensaciones no fueron muy buenas y decidió regresar para la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Valencia. Finalizó la temporada en la 19º posición en el mundial.

El piloto catalán llegó a la categoría reina del motociclismo en el año 2017 donde fichó por el Team Suzuki Ecstar. En este equipo logró su mejor posición en un Mundial, fue en el año 2020 donde logró una tercera posición en la clasificación. En 2019, acabó en cuarta posición, temporada en la que consiguió su primera victoria en la categoría reina.

Our Day 1️⃣ with @Rins42 🤜🤛



The butterflies have settled after the Valencia Test 🦋 He looks like a great match for our M1 🫶#MonsterYamaha | #MotoGP | #ValenciaTest pic.twitter.com/M14anqJUIb