Tras un largo período de dominio, entre 2013 y 2019, los últimos años de Honda en MotoGP han sido bastante difíciles tanto para su equipo oficial como para su satélite. Ahora, el reto de la marca nipona será darle forma a su proyecto y acercarse un poco más al nivel de KTM y Ducati.

Para cumplir este objetivo, HRC contará Joan Mir y Luca Marini en el Repsol Honda Team y con Johann Zarco y Takaaki Nakagami en el LCR Honda.

El fin de la era Marc Márquez y su marcha hacia Gresini Racing marcaría un nuevo rumbo para el Repsol Honda Team que durante una década diseñó y desarrolló sus motos en favor del estilo de conducción del piloto de Cervera.

Para reemplazar al piloto español, el equipo se ha decantado por Luca Marini, ex VR46 Racing Team, que desde su llegada a la máxima categoría suma 2 podios y 2 poles en 56 carreras. El italiano ha manifestado que su objetivo será mejorar la moto y su rendimiento para que Honda logre victorias lo antes posible.

Por su parte, el campeón del mundo, Joan Mir, completará su segundo año como piloto de Honda y ha tomado la salida de su ex compañero como una oportunidad para aportar al desarrollo técnico de la RC213V.

El optimismo del mallorquín es destacable después de un difícil 2023 marcado por las lesiones y el bajo rendimiento del equipo. La temporada pasada solo sumó 26 puntos y su mejor presentación fue en el Gran Premio de la India donde obtuvo un quinto lugar.

El panorama del equipo satélite LCR Honda es prácticamente el mismo, los de Lucio Cecchinello también necesitan sumar al progreso del proyecto Honda.

La incorporación del francés Johann Zarco, en reemplazo de Álex Rins, va en esa dirección, pues el galo afirmó tras su contratación que para él sería interesante hacer parte de un proyecto en el que puede aportar al perfeccionamiento de la moto, aunque esto signifique abandonar una moto ganadora como la Ducati.

El ex piloto de Pramac Racing de 33 años suma una victoria (en el Gran Premio de Australia de 2023), 21 podios y 8 poles en 124 carreras que ha disputado en la máxima categoría del motociclismo.

Su compañero de equipo, Takaaki Nakagami, además de aportar al equipo por su basto conocimiento de la Honda, tendrá otra oportunidad para sustentar su permanencia en MotoGP.

Desde su debut con LCR en 2018 completa 103 carreras sin obtener ni victorias ni podios, su mayor logro hasta ahora ha sido una primera posición en la línea de salida en 2020.

