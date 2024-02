Red Bull KTM Factory Racing presentan su nueva RC16 2024 con Jack Miller y Brad Binder como pilotos oficiales. La marca austriaca contará con hasta 4 pilotos probadores.

El calendario de presentaciones tacha una más de la lista. Con una semana completa y tras dar por finalizado el Shakedown en Sepang, el equipo que une en uno solo a Red Bull y KTM ha sido el siguiente en la lista en presentar su moto y habitual diseño naranja para esta nueva temporada con Jack Miller y Brad Binder como principales apuestas un año más de la marca austriaca.

La presentación de la RC16 2024 mantiene, en cuanto a términos estéticos, los tradicionales colores naranja y negro con los que el equipo austriaco se identifica desde hace ya diversas temporadas. Del mismo modo, los monos oficiales de ambos pilotos mantienen la misma estética, destacando el negro en casi su totalidad y la inclusión de las diferentes marcas que apoyan económicamente al equipo.

Jack Miller y Brad Binder lucen por primera vez y de manera oficial junto a la RC16 2024 durante la presentación oficial del equipo / Fuente: Red Bull KTM Factory Racing

Desde 2017, la moto austriaca cuenta con el sobrenombre de tener una de las motos más llamativas y espectaculares de la parrilla de la categoría reina. No solo por sus colores, sino por la inclusión de novedosas tecnologías y ser uno de los fabricantes que cuenta con un amplio paquete de novedades aerodinámicas.

Durante las tres jornadas de test oficiales en Sepang, la KTM ya ha demostrado que este año las cosas podrían cambiar. A pesar de que Ducati mantiene el récord de victorias en las quinielas de cara a convertirse por tercera consecutiva en Campeones del Mundo, tanto de pilotos como de equipo, en el Red Bull KTM Factory Racing tienen claro que las cosas no van a estar tan fácil.

Las referencias de Ducati no han estado demasiado alejadas de las marcadas por los pilotos de la marca austriaca y esperan que en el próximo test de Qatar la próxima semana sean aún más reducidas. Los avances aerodinámicos introducidos en Sepang podrían ser la clave para que este desarrollo se produzca.

Brad Binder, quien mantiene su tradicional 33, afronta su quinta temporada en MotoGP con el peso completo de la marca austriaca / Fuente: Red Bull KTM Factory Racing

En KTM conocen de sobra el secreto para ganar en la categoría reina. Desde que en 2022 el portugués Miguel Oliveira lograse un doblete en los Grandes premios de Indonesia y Tailandia en mojado, la marca austriaca no ha vuelto a subirse a lo más alto. Por dicho motivo, esta nueva temporada las ganas de hacerlo son inmensas. El fabricante con sede en Mattighofen pone todas las cartas sobre la mesa, ya sea con la dupla formada por Miller y Binder, o con el joven rookie, Pedro Acosta. Su salto a MotoGP no ha dejado por sorprendido a nadie. El murciano cuenta con un idéntico material que Binder y con dos excelentes profesores como son Dani Pedrosa y Pol Espargaró, quienes conocen de sobra el camino a seguir que debe seguir la KTM para volver a lo más alto.

Una alineación experta

Los datos en MotoGP tanto del australiano como del sudafricano son positivos. Sus experiencias hacen que en KTM apuesten nuevamente por su proyecto. La única falta es la de tener una moto que les lleve a la gloria.

Binder cuenta con contrato hasta 2026, por lo que el sudafricano es una apuesta segura. Con 28 años y solo dos victorias, el chico de Potchefstroom afronta su quinta temporada en la categoría reina con ilusión y ganas de continuar desarrollando el proyecto de KTM. Sobre sus hombros recae el peso de la casa austriaca.

En el caso de Miller la presión en distinta. El australiano de 29 años sabe de sobra que su asiento tiene dueño en 2025 y que la irrupción de Pedro Acosta para GasGas Tech3 le pone las cosas aún más complicadas. A pesar de ello, Miller mantiene su profesionalidad y cariño por la marca que desde Moto3 le acompañó en su crecimiento.

A motivated @jackmilleraus is a dangerous one! 😎



Hear how the Aussie has prepared to face his 10th season in the premier class! 💪#MotoGP | INTERVIEW 👇 https://t.co/sRPRYzJStB

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 12, 2024 " rel="nofollow">http://

Este 2024, KTM contará con hasta cuatro pilotos de prueba, expertos en el desarrollo de la moto austriaca: Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Mika Kalio y Jonas Folger. La lucha por el título y por volver a ganar carreras se consolidan como las principales metas a cumplir para la multinacional austriaca.