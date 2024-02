El segundo día de test en Qatar ha permitido repetir algunas imágenes que parecen ser un habitual durante la temporada y, otras tantas que sorprenderán. Entre las habituales se encuentra la del doblemente Campeón del Mundo, Pecco Bagnaia, siendo el líder absoluto del test de Qatar.

El italiano domina y mantiene las riendas de una Ducati imparable. Durante el lunes fue el más rápido de la parrilla y uno de los primeros en bajar al 1:52. Este martes, el récord de la pista absoluto marcado por Luca Marini en la pole de 2023 1:51:762 ha sido batido por el mismísimo Bagnaia. La mejora de pista y rodaje constante de los pilotos de la categoría reina ha permitido parar el crono en un impresionante 1.50:952. Hasta once pilotos han rodado por debajo del tiempo de la pole del pasada mes de noviembre.

#PB1 "The GP24 showed promise right from the Valencia test. At Sepang, we did a great job and completed it here. We're well-prepared for the upcoming season opener in a few weeks" #QatarTest pic.twitter.com/nUdioFuXpP