En la primera carrera de la temporada con Aston Martin, Fernando Alonso logró un nuevo podio, el número 99 en su carrera deportiva, al acabar tercero en una de las carreras más esperadas de la temporada. Max Verstappen logró la victoria, sin oposición alguna, con su compañero Pérez en segundo lugar, pero lo más especial para la afición española, el tercer puesto de Fernando Alonso, que subió al podio en su primera carrera con su nueva escudería, Aston Martin, con una actuación brillante del asturiano.

Inicio relajado del Gran Premio

La primera carrera de la temporada inició de una forma bastante relajada, manteniendo por tanto Max el primer puesto abriendo un hueco importante con sus rivales. Pérez, por su parte, perdió la posición con el monegasco Leclerc.

Fernando tuvo un buen inicio de carrera manteniendo su posición con ambos Mercedes, no obstante, en la curva 4, Stroll chocó con la parte trasera de su monoplaza, por lo que perdió posición con los dos Mercedes.

Sería Bottas uno de los que realizó una de las mejores salidas, ganando hasta cuatro puestos quedándose octavo. Los dos Williams, por su parte, ganaron tres puestos cada uno.

Alonso aprovecha los problemas de los Mercedes

Con la carrera más o menos estabilizada, George Russell se acercó a su compañero, al igual que Fernando. El británico preguntó a su ingeniero por radio qué le sucedía a Lewis Hamilton, a lo que le respondieron que estaba sufriendo.

Alonso continuaba acercándose a Russell y logró adelantarlo en la vuelta 13 mientras Hamilton cambiaba gomas. Acto seguido, Max también realizó un cambió de ruedas. Alonso paró en la vuelta 14 saliendo por delante de Russell, pese a perder posición con Valtteri Bottas.

Algo después Piastri debió abandonar por problemas con su McLaren, según Zak Brown, problemas eléctricos en su volante. Después de varias vueltas intentándolo varias veces, Alonso pudo por fin adelantar a Bottas en la vuelta 17. Por lo tanto, era hora de dar caza a Lewis.

Alonso amenazó a Mercedes

Fernando seguía haciendo un carrerón recortando tiempo a Hamilton quedando menos diferencia entre ellos. Desde el box le animaban confirmando que ese era el ritmo buscado mientras el propio Alonso no se conformaba, diciendo por radio, que iba a por todas aprovechando la degradación del equipo de las flechas plateadas.

Hamilton realizó una parada para evitar la amenaza de undercut de Alonso, mientras Russell y Sainz paraban una vuelta después, mientras Fernando seguía en pista. Saliendo de box, Russell debió enfrentarse a Stroll, logrando el canadiense superar al británico, hecho que supo aprovechar el asturiano permaneciendo en pista sin la amenaza del undercut.

En esas dos vueltas de más que se mantuvo, Alonso logró mejores tiempos que Hamilton o Sainz con usados. Llegado a la vuelta 35, Alonso sí que cambiaba de gomas, saliendo muy cerca del de Mercedes y con mejores gomas.

Por eso, el piloto de Aston Martin pudo alcanzar sin problemas al Mercedes y lo adelantó de primeras perdiendo la posición al salir mal de la curva. Se esperó una vuelta, y el asturiano realizó un espectacular adelantamiento por dentro de la curva 10 que sólo él se esperaba, animándose por la radio del equipo con un “¡Sí, vamos!” que animó a todos los integrantes del box de Aston Martin.

Adelantamiento de Alonso a Hamilton. / Fuente: F1

Alonso se sube al podio

Llegados a la vuelta 41, debió aparecer el VSC debido a que el motor de Leclerc se paró, momento de la carrera que aprovecharon varios pilotos para parar en boxes, mientras otros se mantenían en pista.

Una vez se reanudó la carrera con bandera verde, Alonso no se lo pensó en atacar al Ferrari de Sainz, mientras le informaban por radio al madrileño que apretara, aunque el piloto respondió que, de hacerlo, no llegaría al final de la carrera con dichos neumáticos. De nuevo, el asturiano logró completar otro adelantamiento nada fácil, en la curva once, para llegar por tanto al podio.

Esa situación se mantuvo hasta la bandera a cuadros, siendo Verstappen ganador de la carrera, tras dominar con autoridad todo el GP, llevándose la victoria de la carrera. Sergio Pérez quedó segundo y Fernando Alonso acabó tercero, con Carlos Sainz cuarto.

Fernando nos hizo soñar con el arranque de temporada

Ni el piloto ni nadie en el equipo se imaginó el brillante inicio de temporada con la escudería Aston Martin en su primera carrera con su nuevo equipo. “Es un sueño cumplido, hace ocho meses nadie se hubiera pensado que estaríamos luchando con Ferrari y Mercedes. Hubiera dicho que no haríamos ni un podio en 2023, aunque todo se ha adelantado. Es una sorpresa para todo el equipo, y hay que saber aprovecharlo”.

Esa primera carrera fue el inicio de una gran temporada, en la que sumó un total de ocho podios, aparte del de Bahrein, en Arabia, Australia, Miami, Mónaco, en la que se quedó muy cerca de ‘La 33’ en una alocada carrera, Canadá, dónde también se quedó a punto de ganar, Paises Bajos y Brasil, en otra gran carrera en la que subió al podio en una llegada rueda a rueda con Sergio Pérez, al que adelantó por escasos 0.053 segundos en una llegada de photo finish, como si de sprint de carrera ciclista se llamara.

Photo finish Alonso y Pérez GP Brasil. / Fuente: F1

2024, ruta para la 33

En apenas unos días llega la primera carrera de la temporada, con Fernando Alonso en busca de una nueva victoria en un circuito que se le da muy bien, repasando carreras como las de 2005 o 2006, en la que ganó ambas, saliendo cuarto en el año 2006, y desde la pole en el año 2005.

Tras un buen año en Aston, Alonso y todo el equipo quieren dar un paso adelante y lograr esa tan ansiada victoria que pudo llegar el pasado año, y puede llegar el sábado, hecho que haría soñar a este país con la tan ansiada 33 como ilusionaría al equipo y al propio Alonso en busca de volver a ser campeón del mundo, en esta ocasión, con una escudería diferente de Renault, quien la vio lograr sus primeros campeonatos en 2005 y 2006, cuando la temporada acababa en el mítico Interlagos.