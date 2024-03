El gran circo de la Fórmula 1 volvió a dar su salida por quinto año consecutivo en el Gran Premio de Baréin, y como era costumbre en la pasada temporada, Max Verstappen ganó la carrera, siendo la octava consecutiva desde que en Singapur perdiese la racha. Carlos Sainz sigue demostrando el buen ritmo que tuvo en los test de pretemporada y en los libres del viernes antes de la clasificación.

Una qualy que no reflejó el escenario real

El viernes era difícil ver sorpresas para el comienzo de temporada, siendo lo habitual que Verstappen lograse la primera pole de la temporada. Sin embargo, hubo bastante igualdad en esa Q3, donde Charles Leclerc y George Russell se quedarían con el segundo y tercer puesto de la parrilla sin una gran diferencia respecto a los registros del holandés, por lo que había esperanza de que en este inicio el dominio de Red Bull y Max no fuese tan dispar.

El Red Bull empieza por todo lo alto

Max Verstappen y Checo Pérez firmaron el primer y el segundo puesto del primer GP, repitiendo el resultado de la carrera que se dio el año pasado. Verstappen, que arrancaba otro año siendo campeón, decía sentirse muy cómodo con el coche, y con respecto a la clasificación, no se tuvo esa igualdad con el resto de competidores. De hecho, lo más entretenido que tuvo fue una pelea inicial con Leclerc que tuvo que defender la posición en la curva uno para ya en la vuelta tres sacar la ventaja al resto. En el caso de Checo la carrera fue distinta: salía quinto de la parrilla y tuvo que escalar posiciones hasta terminar en esa segunda plaza, luchas intensas e interesantes como la que tuvo con Russell, y que tras mas de la mitad del GP su única preocupación era el Ferrari de Sainz, que con la estrategia de usar un blando para las últimas vueltas de la carrera no le llegó a alcanzar. Con todo esto, los vigentes campeones demostrarían seguir siendo los que mejor coche tienen de la parrilla, pero la temporada es larga y aun pueden haber muchas mejores.

Red Bull. Fuente: RB ‘X’

Ferrari y Sainz, una temporada que les hará reflexionar a ambos

El piloto español y la escudería italiana ya saben que esta será su última temporada juntos, aun así, el madrileño tiene que dar el máximo si quiere un asiento para la próxima campaña, y así lo demostró con un gran tercer puesto, haciendo grandes adelantamientos como el que le hizo dos veces a su compañero de equipo y posteriormente a Russell para intentar la lucha contra un Pérez que no logró alcanzar, pero se quedó cerca. En la otra cara de la moneda tenemos a Charles Leclerc, que no tuvo su mejor carrera ni muchísimo menos. El bloqueo de neumáticos en las curvas 9 y 10 del circuito son algunos de los problemas que presentó el monoplaza del monegasco. Dichos problemas le hicieron perder un tiempo que se tradujo en posiciones perdidas. Sainz demostró que con o sin ordenes de equipo y teniendo su futuro en el aire quiere pelear para demostrar que Ferrari ha tomado una mala decisión al despedirse de el tan pronto.

Carlos Sainz. Fuente: Ferrari ‘X’

Mercedes, sin pena ni gloria

Lewis Hamilton y George Russell afrontan su ultima campaña como compañeros en Mercedes AMG, y en el caso del siete veces campeón del mundo tuvo una qualy tranquila y en carrera, partió del noveno puesto y acabó séptimo, adelantando a Piastri y a Fernando Alonso. Lo cierto es que la actuación del británica fue muy escueta, teniendo en cuenta el nivel que atesora. En el caso de Russell, la clasificación fue muy buena, pero no logró mantener el tercer puesto y bajó al quinto puesto, siendo superado por los Ferrari, pero dejando un buen rendimiento en carrera. En las próximas se tendrá que ver si consiguen los podios que se esperan de esta escudería.

Hamilton. Fuente: Mercedes ‘X’

Aston Martin y los problemas de ritmo evidentes

Fernando Alonso salió desde la sexta posición y acabó bajando a la novena. Tras una qualy muy buena, y unos libres donde quedó en la segunda posición, el asturiano vio que en carrera fue todo lo contrario: el AMR-24 tenía una notoria falta de ritmo, en la que ni siquiera se intentó defender de los adelantamientos de los McLaren ni de Hamilton. Con Lance Stroll la situación fue distinta porque en la primera curva de la primera vuelta, el canadiense trompeó, fruto de un toque en el eje trasero por parte de Nico Hulkenberg, haciendo que el canadiense partiese desde la ultima posición y terminando el GP décimo tras una buena remontada.

Fernando Alonso. Fuente: Aston Martin ‘X’

Alpine y una situación insostenible

La escuderia francesa no está pasando por su mejor momento. Tras una sesión clasificatoria nefasta en la que los dos coches cayeron a los últimos puestos, y tras una carrera sin nada a destacar de los pilotos, que quedaron decimoctavos y decimonovenos, el director técnico, Harman, y el jefe de aerodinámica, De Beer, dimitieron, dejando ver que esta será una temporada muy larga y dura para Alpine. Los monoplazas presentaron graves problemas de refrigeración, y tal fueron que se vieron imágenes en las que mecánicos de Red Bull ayudaban a enfriar los coches a los galos.

Si a eso le sumamos la creciente tensión entre Gasly y Ocon (aunque ya estaban distanciados desde la temporada pasada), el resultado es demoledor: un equipo roto por doquier y encaminado al fracaso en lo que llevamos de 2024.

Alpine. Fuente: Alpine ‘X’

El resto de escuderías no tuvieron un desempeño claro como para sacar las primeras conclusiones, el Sauber hizo un pit stop con Valteri Bottas de casi un minuto, aunque su compañero tuvo más suerte quedándose a una plaza de puntuar. El nuevo RB Visa Cash App no dejó malas sensaciones, exceptuando un encuentro que tuvieron Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo con las órdenes de equipo, el japonés no quería dejar pasar al australiano porque de ser así perdería el DRS con el piloto de delante y estaba buscando el adelantamiento. Por parte del Williams, tuvieron fallos con el volante de Sargeant, fallos que le hicieron terminar ultimo, aunque esta temporada el propio americano deberá mejorar si quiere seguir en su puesto.

La próxima parada mundialista es Arabia Saudí, y ya solo queda saber qué deparará lo que resta de mundial a las escuderías y sus pilotos.