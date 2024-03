El Campeonato Mundial de Motociclismo está a punto de iniciar y Prima Pramac Racing sabe que este año está en la lista de candidatos al título de MotoGP junto a sus pilotos Jorge Martín, actual subcampeón, y Franco Morbidelli, subcampeón con Yamaha Petronas en 2020.

En 2023 Pramac se convirtió en el primer equipo satélite en ganar el campeonato de equipos de toda la historia, logro que hasta entonces siempre había sido para los equipos fabricantes. En total, el equipo italiano sumó 653 puntos, 92 unidades menos que Ducati.

Breaking barriers, making history. The first independent team to claim the title of Team World Champion. 🏆✨ #HistoryMakers pic.twitter.com/f6uRKbJlI7 — Prima Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) November 23, 2023

Esto fue posible con la mejor moto del año (la Ducati oficial Desmosedici GP23) y con dos pilotos que sellaron su temporada más exitosa hasta ahora en la categoría. Jorge Martín obtuvo 4 victorias, 9 carreras cortas y 4 podios, mientras que Johann Zarco (quien correrá en 2024 con LCR Honda) consiguió su primer triunfo y 5 podios.

Los inicio de Pramac en MotoGP

En 2002, la empresa italiana Pramac, productora de generadores y equipos de manutención, incursionó en la máxima categoría del motociclismo con una moto Honda NSR500, en reemplazo de Hardwick Racing.

Según Paolo Campinoti, la empresa familiar L'Europea (ahora Pramac) entró al mundo de los deportes motor como patrocinadora del piloto Giancarlo Fisichella y del equipo Wurz Benetton de la F1 debido a su relación con Honda como proveedor de generadores.

“Al principio (en MotoGP) sólo fue por diversión, salvando el equipo de Jeff Hardwick, nos gustó y se convirtió en parte del negocio de la compañía, por ejemplo, los circuitos nocturnos de Qatar, Abu Dhabi y Singapur utilizan nuestros generadores", reveló Campinoti a La Gazzetta dello Sport.

El primer piloto de Pramac Racing fue el japonés Tetsuya Harada, campeón de 250cc en 1993. Durante su primera temporada logró sumar 47 puntos, su mejor resultado fue terminar décimo en tres carreras y ser decimoséptimo en la clasificación general.

Makoto Tamada, otro japonés, fue el encargado de pilotar la Honda RC211V de Pramac en 2003, su mayor logro fue obtener el primer podio del equipo italiano en el Gran Premio de Brasil, carrera en la que terminó tercero, detrás de Valentino Rossi y Sete Gibernau. Además, fue undécimo en el Mundial con 87 puntos.

Para 2004, Pramac se unió a Pons Racing para competir bajo el nombre de Camel Pramac Pons. Ese año, Tamada corrió la mejor temporada de su carrera, ya que obtuvo dos victorias, un segundo lugar y 150 puntos que lo ubicaron en la sexta casilla del Mundial.

Un año después, el equipo italiano se fusionó con el de Luis d’Antin y pasó a llamarse Pramac d'Antin, esto marcaría el inicio de su relación con Ducati que se mantiene hasta ahora.

En los dos primeros años de esta alianza no se obtuvieron los mejores resultados, en 2005 el piloto Roberto Rolfo, a bordo de la Desmosedici GP4, solo sumó 25 unidades que lo relegaron al fondo de la parrilla. Mientras que en 2006 Alex Hofmann y José Luis Cardoso terminaron 17° y 20° en la clasificación general con 30 y 10 puntos para cada uno respectivamente.

La situación mejoró en 2007 con la llegada del piloto Alex Barros como compañero de Alex Hoffman. El brasileño subió al podio en el Gran Premio de Italia, en total sumó 115 unidades y fue décimo en el campeonato. Hoffman por su parte fue decimotercero del campeonato con 65 puntos.

El equipo sumó en 2008 el patrocinio de la empresa italiana Alice, por lo que pasó a denominarse como el Alice Team que contó con los pilotos Sylvain Guintoli y Toni Elías. El piloto español fue el más destacado al obtener 2 podios en Estados Unidos y San Marino, fue duodécimo en el Mundial con 92 puntos, seguido por su compañero de equipo quien sumó 67 unidades. Este fue el último año de la alianza con d'Antin, tras su renuncia a mediados de la temporada.

Ascenso paulatino junto a Ducati

Desde 2009 y hasta la actualidad, el equipo italiano se ha denominado Pramac Racing, dejando de lado las asociaciones del pasado.

En los siguientes tres años, Pramac no consiguió ningún resultado relevante y se ubicó en la parte trasera de la clasificación general. En 2012 solo corrió con un piloto, el español Héctor Barberá, que finalizó la temporada en el undécimo lugar del campeonato con 83 puntos.

En 2013 Pramac recibió su primera moto Ducati con especificaciones de fábrica, la Desmosedici GP13, para los pilotos Andrea Iannone y Ben Spies, este último fue reemplazado por Michele Pirro y Yonny Hernández debido a una lesión. Los mejores resultados fueron para Iannone, quien terminó decimosegundo en la general con 57 puntos.

El año siguiente, Iannone logró sumar 102 unidades y ubicarse décimo en el Mundial, su compañero de equipo, el colombiano Yonny Hernández, terminó en la 15° posición con 56 puntos.

En los años 2015 y 2016 Pramac obtuvo resultados similares en términos de rendimiento. Sin embargo, 2016 se destacó por un logro: Scott Redding, compañero de Danilo Petrucci, consiguió un podio en el Gran Premio de los Países Bajos.

Petrucci logró en 2017 la segunda mejor posición de Pramac en el Mundial hasta la fecha. Terminó octavo en la tabla general con 124 unidades y 4 podios en Mugello, Assen, Misano y Motegi.

Aunque en 2018 Danielo Petrucci se ubicó en la misma posición del campeonato, solo logró un podio en el Gran Premio de Francia.

Jack Miler sería el piloto protagonista de Pramac en 2019 al obtener cinco podios en Austin, Brno, Aragón, Phillip Island y Valencia, igualando la marca de Petrucci al ser octavo en la clasificación general del Mundial de Velocidad.

En 2020, Miller mejoraría su marca al terminar séptimo del mundial con cuatro podios y 132 puntos. Su compañero, Francesco Bagnaia solo sumó 47 unidades y fue el decimosexto del campeonato.

Martín y Zarco, el dúo más exitoso (hasta ahora)

La llegada de Jorge Martín y Johann Zarco en 2021 marcarían el inicio de la dupla más exitosa que ha tenido Pramac en MotoGP. En su primer año, el piloto francés fue el quinto mejor del mundo con 173 puntos. Fue segundo en los Grandes Premios de Qatar, Doha, Francia y Cataluña.

A day we will never forget❤️

First MotoGP victory for Pramac Racing! No words to describe this! @88jorgemartin pic.twitter.com/YFWVrrDfjo — Prima Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) August 8, 2021

Pero el máximo logro de la temporada sería para el español Jorge Martín, quien no solo obtendría su primera victoria en la categoría reina, sino también la primera en la historia de Pramac Racing. A pesar de que ‘Martinator’ terminó noveno en el mundial, el triunfo en el Gran Premio de Estiria y tres podios más en Doha, Spielberg y Valencia serían solo el inicio de una senda de éxitos junto al equipo italiano.

Gracias a estos resultados, Pramac Racing fue elegido como el mejor equipo independiente de la temporada, Johann Zarco ganó el premio a mejor piloto independiente y Jorge Martín recibió el galardón de Novato del año.

Congratulations @pramacracing for an incredible #MotoGP season 🎉



Independent Team of the Year 🏆

Independent Rider of the Year @johannzarco1 🏆

Rookie of the Year @88jorgemartin 🏆 pic.twitter.com/LopF2Els9l — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

La temporada 2022 fue regular para Pramac Racing, sus dos pilotos lograron 4 podios para cada uno. Zarco fue octavo del mundial con 166 puntos, seguido por Martín con 152.

Pero lo mejor llegaría en 2023, la introducción del formato de carrera rápida en todos los Grandes Premios sería fundamental para que Jorge Martín y Pramac lucharan, por primera vez, por el título de la categoría reina del motociclismo.

‘Martinator’ y Pecco Bagania, arriba de la Desmosedici GP23, lucharían rueda a rueda hasta la última carrera en Valencia. Sin embargo, dos errores de Jorge Martín le dejarían servido el segundo título consecutivo al piloto oficial de Ducati.

Nuevamente, Pramac Racing obtendría el premio a mejor equipo independiente del año al quedarse, por primera vez, con el campeonato general de equipos.

Paolo Campinoti: “Hacerlo mejor que la temporada pasada será difícil, pero lo intentaremos con compromiso y determinación."

La semana pasada Prima Pramac Racing presentó su versión de la Ducati Desmosedici GP24, más morada que el año anterior, pero que promete brindar resultados similares a los de la moto del año pasado.

Según el Director del Prima Pramac Racing, Paolo Campinoti, el objetivo de este 2024 es mantenerse en lo más alto del campeonato. Mientras que Gino Borsoi, director del equipo manifestó que “el equipo está preparado para afrontar la nueva temporada con determinación y ambición, con el objetivo de alcanzar grandes metas con los dos talentosos pilotos."

Por su parte, Jorge Martín, quien correrá su cuarta temporada con el equipo italiano, expresó que su motivación será mejorar lo conseguido en 2023 y agregó que es consciente de que hace parte de la corta lista de pilotos que son candidatos al título.

“Estoy en un equipo que tiene todo para marcar la diferencia: la moto, la gente y la mentalidad. Juntos empezamos esta temporada decididos a ser el número uno", recalcó el madrileño.

Por último, Franco Morbidelli llega a Pramac, en reemplazo de Johann Zarco, con la expectativa de obtener mejores resultados, comparado con su desafortunado paso en el equipo oficial de Yamaha.

Aunque el ítalo-brasileño no pudo participar en los Test de Pretemporada, debido al golpe que sufrió en la caída en los entrenamientos privados en el circuito de Portimao, ‘Morbido’ expresó que está ansioso por descubrir el verdadero carácter de su moto y así obtener logros importantes. “Este año marca un gran cambio en mi carrera. Me uno a un equipo que el año pasado luchó por el título de pilotos hasta el final, todos los ingredientes para vivir una temporada memorable están ahí”, concluyó.

Los test previos a la temporada 2024 de MotoGP en Sepang y Losail, más las declaraciones del equipo italiano, confirman que Pramac podrá ser nuevamente un rival fuerte. La anticipación crece a medida que nos acercamos al regreso del Campeonato Mundial de Motociclismo. Las emociones volverán a encenderse del 8 al 10 de marzo en el Circuito Internacional de Lusail en Qatar.