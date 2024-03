Fernando tuvo una buena salida aprovechando el interior de la primera curva liderando la carrera, aunque pronto se anunció que sería investigado por, supuestamente, situarse mal en el cajetín de la parrilla, motivo por el que sería inicialmente penalizado con cinco segundos. Algo más atrás, Sainz perdió posición con George Russell y Lance Stroll en la primera curva, mientras su compañero Charles Leclerc ganaba tres puestos para ser noveno, mientras Max Verstappen, con algo de calma, seguía decimoquinto.

Por su parte, Pérez recuperó el liderato a inicios de la vuelta cuatro, antes de que Max pudiera adelantar a los dos Haas, para ser undécimo. Leclerc se acercaba a Hamilton dispuesto a adelantarle y situarse séptimo para no perder terreno con los de delante. De los de delante, Alonso se pegaba a Sergio Pérez y se distanciaba de sus más inmediatos perseguidores, consiguiendo margen de cinco segundos respecto Russell, para así no perder posición cuando llegara el momento de las paradas.

Hamilton zigzagueó varias veces en las rectas tratando de defenderse de Leclerc, motivo por el que dirección de carrera le enseñó bandera blanca y negra, viendo como le pasaría en la vuelta 9. Pérez iba despegándose de Fernando, y ya en la vuelta 12, con mejores gomas, teniendo medios frente a duros y un mejor monoplaza, Verstappen adelantó a Lewis y pudo ponerse octavo.

Lance Stroll provoca el primer Safety Car

Llegados a la vuelta 13, Ferrari hizo un amago de mandar a boxes a Carlos, reaccionando rápido Aston Martin para cubrirse con Stroll. Alpine realizó la parada de Gasly, mientras Ferrari completó el overcut adelantando a Stroll con la parada en la vuelta 15.

Verstappen iba a adelantar a Leclerc en el final de la vuelta 16, pero el monegasco se metió en boxes, al igual que Ocon. Ambas paradas dejaron a Verstappen a las puertas del podio, pero antes de que la carrera se estabilizara, Stroll debió abandonar al sufrir una avería parando su coche en la escapatoria de la curva 13 con problemas de frenos, y el coche de seguridad aparecía en pista.

Stroll abandona y fuerza el Safety Car. / Fuente: F1

Aquellos que hasta entonces no habían realizado la parada lo hicieron, perjudicando claramente a los Ferrari, que ya habían cambiado de gomas. Alonso cumplió entonces su penalización y Verstappen pudo subir al cuarto lugar.

Pérez se escapa tras la relanzada

Llegados a la vuelta 21 volvía la acción a Yeddah, con un buen reinicio de Pérez. Russell atacaría a Alonso, que pudo defenderse. De nuevo, Pérez se marchó en los primeros metros de la relanzada y abrió un hueco notorio con Russell, que rápidamente debió controlar al holandés.

Sin poder usar el DRS aún, Hamilton adelantó a Sainz, sufriendo con los duros en la vuelta 22. Una vuelta después se permitió de nuevo el uso del DRS para facilitar el adelantamiento, momento que aprovechó Max para alcanzar el podio e iniciar la persecución sobre Alonso. Un par de vueltas después, Alonso no pudo frenar a Max, que ya era segundo y se encontraba a más de cinco segundos detrás de su compañero Sergio Pérez.

Los Red Bull siguen en otro mundo

Ambos Red Bull continuaban con un ritmo de carrera espectacular que les alejaba del resto de los mortales. Pérez aguantaba como podía mientras Max apenas se acercaba una décima por vuelta.

A doce vueltas de la meta, Verstappen comentaba por radio que el palier de su coche hacía alguna cosa fuera de lo común, y el equipo le aseguraba que no era ese el problema. Poco después recuperó el ritmo habitual, por lo que dicho problema fue momentáneo.

Por la radio llegaban mensajes del equipo y sus pilotos sobre los tiempos del otro piloto, pero nada cambió hasta el final de la carrera. Pérez se llevó la victoria, aunque Max quiso arrebatarle la vuelta rápida, que en aquél momento le otorgaba la primera posición en el mundial de pilotos.

Tras la carrera, Alonso recupera el podio

Alonso, que recibió una sanción de cinco segundos por no situarse de manera debida en el cajón de la parrilla, cumplió dicha sanción en la primera y única parada. En la parada, supuestamente Alonso infringió otra norma al infringir el artículo 54.4c del Código Deportivo, lo que deriva en una sanción de diez segundos.

No obstante, una apelación de Aston Martin resultó, a las tres horas de la finalización de la carrera, en la revocación de la sanción, por lo que Alonso logró el podio 100 en su carrera deportiva en Fórmula 1.

“El reglamento dice que no se puede trabajar en el coche, y a nuestro entender, no hemos trabajado en el coche. Pero creo que ahora la discusión gira a si el gato toca el monoplaza o no. Y esto es lo que se está aclarando”.

Originalmente, Alonso subió al podio, y posteriormente le fue otorgado dicho trofeo a George Russell, cuarto, elevado a tercero con la sanción en primer lugar. No obstante, tras revocar dicha sanción, el de Mercedes cayó definitivamente al cuarto lugar, y el podio de Alonso, fue firme.