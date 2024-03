Tras el ritmo mostrado en los libres por parte del Aston Martin, muchas eran las miradas que estaban puestas sobre el resultado que pudiera sacar Alonso en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí, y su actuación no decepcionó a nadie.

Gracias a poder pillar el rebufo de Lewis Hamilton en el inicio de su vuelta lanzada en la Q3, Fernando Alonso paró el crono en un 1:27:846, tiempo que le dejó a escasos 0,374 segundos de la pole de Max Verstappen, y en cuanto se bajó del monoplaza, ya siendo conocedor de la posición en la que había acabado la qualy, comentó ese movimiento que hizo para obtener unas décimas extra en la recta de meta.

“La verdad es que coincidimos de esa manera un tanto rara, o no le dejaba pasar y le molestaba un poco en la frenada de la primera curva, y no quería que me pudieran penalizar, o bien frenaba mucho en la última curva, por lo que perdía algo de temperatura y cogía su rebufo. Al final, opté por la segunda opción” comenta el asturiano.

Pese a ello, haber estado luchando con Red Bull y Ferrari es sorprendente para él, aunque sabe que en el ritmo de carrera están todavía un paso por detrás, no ya de esas dos escuderías, sino también de McLaren y de Mercedes.

“Estamos contentos, hemos ido todo el fin de semana rápidos en los libres, muy rápidos en la sesión clasificatoria, estábamos en la pelea con Red Bull y Ferrari, lo que es sorprendente, y además logramos batir de nuevo a Mercedes y McLaren, que también está bien” aunque esto último le sorprende ligeramente.

“Teníamos un monoplaza muy rápido a una vuelta, pero no muy rápido en tandas largas, ni en Bahrein ni aquí el jueves. Debemos trabajar en ello, y hemos hecho algunos ajustes de cara a la carrera, pero únicamente tendremos la respuesta el sábado a la hora de la lucha por los puntos” avisando así de que podrían mostrar un mejor ritmo de carrera respecto a los libres 2.

La confianza, clave para una buena vuelta en los trazados urbanos

Por último, el bicampeón del mundo de F1 reconoce que se está encontrando muy bien al volante del AMR24, hecho que le ayuda a lograr esa cuarta posición y una ventaja considerable respecto a su compañero de equipo de siete décimas.

“La confianza que muestra el monoplaza desde los FP1 es buena, con mucho agarre, y al tener que pasar muy cerca de los muros en este trazado, si no tienes confianza nunca podrás ir rápido” concluye el piloto de Aston Martin.