Jorge Martín ha dominado la carrera al sprint desde la salida hasta el final. El piloto madrileño ha aguantado esa primera posición a pesar de que Binder se intentó lanzar en los primeros giros y empieza el 2024 pisando fuerte.

Un sábado excelente de 'Martinator', que ha logrado una pole para salir en la sprint y en la carrera del domingo desde la primera posición. Brad Binder que salía desde la segunda línea salió muy bien, como suelen hacerlo las KTM. El sudafricano se colocó en tercero y en las primeras curvas superó a Aleix para ponerse segundo.

🚦 2024 IS GOOOOOO 🚦 @88jorgemartin leads them to T1! @BradBinder_33 storms through to 2nd! 💨 #QatarGP 🇶🇦 | #TissotSprint pic.twitter.com/CrSyobTp0N

Bagnaia ganaba algunas posiciones en el arranque, mientras que todo lo contrario de Marc Márquez que sufrió en su primera salida con la Gresini y perdió hasta dos posiciones. Aunque fue perdiendo posiciones Miller y eso provocó que los dos hermanos Márquez y Pedro Acosta le superarán.

En la tercera vuelta se produjo la caída de Di Giannantonio que estaba en lucha con los dos hermanos Márquez. Marc siguió escalando y superó a Bastianini y poco después lo hacía con Aleix Espargaró mientras que ya miraba al bicampeón del mundo, Bagnaia. Aunque poco después el ocho veces campeón del mundo se fue largo y eso lo aprovechó el piloto de Aprilia para recuperar la cuarta posición.

Mientras que Jorge Martín seguía sólido en la primera posición, a dos vueltas del final, Aleix lo intentó con Bagnaia, y no pudo ser en el primer intento, pero si en el segundo para colocarse en posiciones de podio. Incluso Espargaró fue a por Brad Binder, pero ya no le dio tiempo.

El 'Tiburon de Mazarrón' tuvo un gran debut en la categoría reina logrando acabar en la octava posición por detrás de Alex y suma dos puntos. También buenas noticias la de Marc que estuvo en el grupo de los líderes y se ha encontrado cómodo. Un error le costó la posición con Aleix cuando estaba muy cerca de Bagnaia en su lucha por el podio.

That's one happy boy! 😃



P5 in his debut ride with Ducati! 🔥@marcmarquez93 is back in business 👊#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/QB30nveu9P