James Volwes, director jefe del equipo Williams, ha declarado en una entrevista antes del Gran Premio de Australia, que aún siguen confiando en Logan Sargeant.

Temporada 2023

La primera temporada de Logan no fue para nada buena. Tuvo muchos errores, los cuales generaron muchos trompos, perdidas de posibles puntos, y millones de dólares en reparaciones.

En un mundial de 20 pilotos, finalizó el número 21 con tan solo 1 punto conseguido en 23 Grandes Premios. Sus errores costaron mucho al equipo de Grove, que gracias a Alex Albon, pudieron solventar todos esos fallos.

Ser su primera temporada como corredor de la F1 no fue una escusa para sus fallos, ya que esa misma temporada, Oscar Piastri por ejemplo hizo resultados muy buenos, convirtiéndose en uno de los mejor pilotos en su primera temporada completa, aunque cabe destacar que el Williams es un monoplaza muy difícil por sus características.

Logan Sargeant destrazando el Williams durante el Gran Premio de Holanda en 2023 / Fuente: Car and Driver

Actual temporada

Hasta el momento tan solo se han corrido 2 Grandes Premios de 24. En la primera carrera en Baréin, Sargeant tuvo un problema con el nuevo volante del FW46, el cual le hizo estar parado en pista más de un minuto.

Ya en la segunda carrera en Jeddah, su clasificación no fue nada buena, teniendo en cuenta que su compañero clasificó duodécimo, quedar en decimonovena posición no es nada bueno.

La carrera si fue algo mejor, finalizó decimoquinto, y no tuvo mal ritmo, pero no pudo optar a nada tras esa mala clasificación.

Logan Sargeant sufriendo con el nuevo volante del equipo Williams en el Gran Premio de Baréin 2024 / Fuente: El Demarque

James Volwes

Tras todo eso, en internet ya se rumorea que esta puede ser la última temporada de Sargeant como piloto de Williams, pudiendo ser sustituido por Kimi Antonelli.

Por eso, James ha querido declarar que "Para él es importante obtener buenos resultados, lo único que diría es que no es probable en la parte inicial. Lo que tenemos que ver de él es el progreso a medida que avanzamos. Muy temprano implica que existe el riesgo de que algo suceda si no se desempeña después de tres carreras, y ese simplemente no es el caso".

El director del equipo también espera que Sargeant pueda ofrecer un rendimiento más continuo que ayude al equipo, por eso declaró que "él sabe que terminó el año pasado y con eso, comenzó a desarrollar una base de experiencia. Ahora regresará aquí no como un novato, sino como alguien que tiene años de experiencia detrás de él. Tiene que aprovechar eso sin cometer errores y seguir adelante continuamente".

James Volwes, jefe del equipo de Grove, visualizando su garaje a la espera de que salgan a pista Logan Sargeant y Alex Albon en los Williams / Fuente: Car and Driver

¿Qué se espera de él?

Para esta temporada es importante que Sargeant siga el ritmo de Alex Albon, el año pasado mientras el piloto tailandés se responsabilizaba del equipo sumando muchos puntos en carreras difíciles, Sargeant tan solo sufría accidentes una vez sí, y otra también.

El objetivo que se le marca en las redes es superar la barrera de los 5 puntos, y no sufrir accidentes que tengan que ver con problemas en su pilotaje.

Sargeant lo tiene claro, si no lo hace bien esta temporada, ninguna escudería se va a fijar en él en caso de que Williams Racing decida no renovarle. Ese tema tuvo mucho revuelo el año pasado, y es que, el piloto estadounidense, llegó a la última carrera en Abu Dabi sin saber si iba a correr para Williams en 2024. Por lo que se cree que este año dará su 200%.