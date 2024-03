La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia llega a su fin con la gran sorpresa del equipo Ferrari dominando la sesión con un imperial Charles Leclerc.

Durante esta sesión hemos visto muchos problemas para los diferentes pilotos de la parrilla que han llegado a catar muros como en los libres 1 por parte de Alexander Albon. Este hecho ha generado un grave problema en la escudería Williams que no tenía un tercer chasis de repuesto y no ha podido participar en los libres 2. Por ello, Logan Sargeant no participará en lo que resta del fin de semana en favor de su compañero de equipo.

Resultados oficiales

Los clasificación oficial de estos entrenamientos libres 2 nos hacen prever una dura batalla en la zona alta entre los Ferrari y los Red Bull en la lucha por la pole. De cara a la carrera la degradación de los neumáticos será fundamental para que cualquier piloto se haga con la victoria.

Como ya hemos mencionado, Alexander Albon no ha podido participar en esta sesión debido a su accidente de los Libres 1, pero mañana volverá al trazado en el lugar de su compañero de equipo.

Resultados de los Libres 2 | Foto: F1

Tanda larga

Las simulaciones de carrera realizadas por los equipos en esta sesión de libres 2 nos ha dejado muchas pequeñas pinceladas de lo que podemos esperar de cara al desarrollo del fin de semana.

El equipo más fuerte según estas simulaciones en tanda larga es el equipo McLaren que ha logrado marcar dos muy buenos cronos con sus pilotos. Siguiéndoles de cerca se encontrarían los equipos Red Bull, Ferrari y Aston Martin con una Mercedes que quedaría un pasito por detrás.

Tiempo medio en tanda larga:

1º LEC: 1:22.926 - 6 vueltas

2º PIA: 1:22.983 (+0.057s) - 10 vueltas

3º NOR: 1:23.139 (+0.213s) - 8 vueltas

4º PER: 1:23.309 (+0.383s) - 7 vueltas

5º STR: 1:23.357 (+0.431s) - 9 vueltas

6º SAI: 1:23.430 (+0.504s) - 7 vueltas

7º RUS: 1:23.759 (+0.833s) - 5 vueltas

8º RIC: 1:23.836 (+0.910s) - 6 vueltas

9º BOT: 1:23.879 (+0.952s) - 8 vueltas

10º ALO: 1:23.889 (+0.963s) - 9 vueltas

11ºGAS: 1:24.047 (+1.120s) - 9 vueltas

12º TSU: 1:24.067 (+1.140s) - 9 vueltas

13º ZHO: 1:24.215 (+1.289s) - 8 vueltas

14º OCO: 1:24.294 (+1.368s) - 9 vueltas

15º MAG: 1:24.343 (+1.416s) - 10 vueltas

16º HUL: 1:24.454 (+1.527s) - 10 vueltas

Obviamente, pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton que no aparecen en la lista por insuficiencia de datos son claros candidatos a estar como mínimo en la lucha por esas posiciones de cabeza.

Cabe recalcar que es imposible conocer a ciencia exacta las condiciones gasolina de cada coche a la hora de realizar sus tandas y por ello, todo lo mencionado es una estimación basada en el análisis de este periodista.

Datos de tanda larga en los FP2 | Foto: F1BigData

Análisis de sectores

Gracias al siguiente gráfico podemos ver de manera representativa los diferentes reglajes utilizados por los diferentes pilotos. Para entenderlo en toda su magnitud hay que aclarar que tanto el sector 1 como el tercero se necesita más carga aerodinámica mientras que en el central prima la velocidad punta.

Una vez entendido este aspecto, podemos apreciar como Lance Stroll tiene un coche con más carga aerodinámica que el de Fernando Alonso al igual que le pasa a George Russell respecto a Lewis Hamilton. Otro de los casos más significativos de lo mencionado es el de Sauber con muchísima carga aerodinámica por parte de ambos pilotos realizando el peor segundo sector.

Esta no será la situación definitiva que veremos ni en la clasificación ni en la carrera, ya que los equipos todavía pueden realizar modificaciones en la sesión de libres 3. Aun así, la capacidad que ha tenido el equipo Ferrari para encontrar el mejor reglaje en el monoplaza de Leclerc hace obligatorio contar con ellos para la batalla por la pole position.