Que Mikel Azcona es una leyenda del automovilismo español es una realidad. Mikel Azcona es lucha, resistencia, pelea, fuerza, solidez, excelencia. En definitiva, un piloto sobresaliente. Por ello, no es casualidad que desde hace casi 10 años su trayectoria lo avale con numerosos podios a nivel europeo y mundial, dos campeonatos de Europa (2018 y 2021). Si esto os parece poco, esperaos a que os cuente que, con solo 26 años, el vizcaíno se convirtió en campeón del mundo de turismos de la FIA, siendo el primer español en lograrlo. Sin embargo, no todo fue de color de rosa, y es que, fruto de los escasos recursos económicos de la familia de Azcona, el vasco a punto estuvo de dejarlo en 2014. Afortunadamente no se dio ese escenario y pudo sentir lo que es ser un campeón del mundo. Pónganse cómodos, porque en este reportaje repasaremos la historia de Mikel Azcona, desde sus inicios, siguiendo por su paso por los infiernos, hasta llegar a la conquista de la cima en Jeddah en 2022.

Origen e inicios de Mikel

Mikel Azcona Troyas, nacido en Arrigorriaga el 25 de junio de 1996, es un piloto español de automovilismo especializado en carreras de turismos.

Natural de Falces, un pequeño pueblo en la Ribera Navarra, Azcona comenzó su carrera deportiva en karting a los 6 años de edad con un kart comprado por su padre. Participó en campeonatos españoles de karting, obteniendo en 2009 una segunda posición en la clase Cadete en el campeonato nacional y en la Serie XXI, y en 2010, un cuarto lugar en la clase KF3 del campeonato español.

Mikel, en sus inicios con los karts / Mikel Azcona Web

En 2012 hizo la transición de karting a competiciones de turismos, ya que era donde Azcona veía un futuro profesional en caso de destacarse en esas carreras, en lugar de las competencias de monoplazas. Empezó a los 15 años con el coche que competiría de forma continuada los siguientes años, el Renault Clio con el que participaría en la Clase 2 del CER junto a Diego Rodríguez.

Finalizó ese año en tercera posición en el Desafío Ferodo Sport de la CER. En 2013 hizo su debut en la Copa Renault Clio España, donde obtuvo su primera victoria como piloto profesional y una novena posición final en el campeonato. También ese año lograba imponerse en la clase Clio de la Copa Open del Circuito de Navarra.

Mikel subido a su clio / Motorsport

Del hundimiento a debutar en Europa

Aunque era innegable el talento de Mikel, su familia no podía permitirse económicamente mantener el estatus de su querido piloto: "Hubo un momento en mi carrera, a principios de 2014, que lo íbamos a dejar porque llegó un punto en el que, en cuanto a recursos económicos, mi familia no podía apoyarme más. Tomamos la decisión de que ya habíamos disfrutado lo que habíamos podido", concedió a una entrevista. Sin embargo, Mikel tuvo una redención: "No íbamos a competir ese año, pero un buen amigo, Joaquín Rodrigo, nos prestó su Renault Clio diciéndole a mi padre que yo tenía que correr, que era muy bueno, que hiciera el europeo aprovechando que la primera carrera era en Alcañiz. Quedamos terceros en un evento con los mejores pilotos de Europa y ya decidimos continuar. Haciendo el esfuerzo máximo completamos la temporada y quedamos subcampeones. Ese fue el primer momento donde me di cuenta que tenía nivel como para ganar y nos dio la confianza para continuar". Que vueltas da la vida, de estar prácticamente desahuciado a ir en volandas hacia el automovilismo profesional.

Mikel en PCR Sport

Al año siguiente, Azcona entra en la estructura catalana del PCR Sport para terminar quinto en la Copa Renault Clio España. Dentro del equipo de Joaquín Rodrigo compite en la última de las cuatro temporadas de la Clio EuroCup, donde logra ser subcampeón con dos victorias, por detrás del también español Òscar Nogués.

Su primera prueba de resistencia. Primeros subcampeonatos

Ese año disputaría su primera prueba de resistencia participando en la Maxi Endurance 32H con dos equipos diferentes.

En 2015 sigue en la Copa Renault Clio España donde terminó segundo. El joven piloto de Desguaces la Torre y el team PCR Sport han disputado el mejor fin de semana de la presente temporada en el Circuito de Jerez, con motivo del último meeting de las World Series by Renault. Mikel Azcona y PCR Sport han conseguido la segunda posición en la primera carrera, así como la pole y la victoria en la segunda carrera, permitiéndoles alzarse con el subcampeonato de la Eurocup Clio 2014.

Mikel en el podio de la Copa Renault Clio / Mikel Azcona Web

Debuta en la Eurocopa SEAT León logrando vencer en Paul Ricard y obteniendo tres podios adicionales, quedando tercero en la temporada.

Siguió en la Eurocopa SEAT León en la temporada 2016. Obtuvo cuatro triunfos y ocho podios, pero no volvieron a ser suficientes para proclamarse campeón y resultó subcampeón detrás de Niels Langeveld.

El Seat León de Mikel Azcona / Motorsport

También hizo cuatro apariciones en la Copa Renault Clio España, ganando en dos de ellas y siendo quinto en la clasificación final. Estos dos años estuvo a tiempo completo con PCR Sport.

En 2017, participó en la Copa Audi Sport TT, ganando seis carreras durante la temporada: dos en Norisring, una en Zandvoort, dos en Nürburgring y una en Hockenheimring y consiguiendo tres segundos lugares. Aunque no le sirvió para quedarse con el título, quedando de nuevo subcampeón por detrás de Philip Ellis, que había conseguido dos podios más que Mikel.

Mikel con su Audi TT / Car and Driver

Mikel se une a CUPRA: su primer titulo y expansión mundial

El primer título de Azcona llegaría de la mano de Cupra. Volviendo al equipo de PCR Sport y manejando un CUPRA León, Mikel obtuvo una victoria en Zandvoort, cinco podios y diez llegadas entre los primeros cinco lugares. Su regularidad le permitió vencer a Jean-Karl Vernay para obtener, al fin, su primer título en 2018.

Mikel celebra su primer título mundial / El diario de Navarra

Mikel expande fronteras

Después de conquistar las Series Europeas de TCR en 2018, se esperaba que Mikel Azcona ampliara fronteras. El navarro ya había cumplido a nivel continental y la salida de Pepe Oriola de Cupra hacía pensar que la marca española haría un esfuerzo por mantener presencia del país en la Copa del Mundo de Turismos. Así fue. Azcona debutó en su primer mundial en la temporada 2019 de la mano del nuevo socio de Cupra en el certamen: PWR Racing.

La estructura sueca es una vieja conocida de SEAT, pues estuvo detrás del espectacular SEAT León STCC antes de que el Escandinavo de Turismos adoptara reglamento TCR y se pasaran al universal León TCR. Allí PWR se ha llevado el título de pilotos en 2017 con Robert Dahlgren y el de equipos en 2018, demostrando así su nivel en un certamen con otras estructuras de prestigio como Kristoffensson Motorsport o WestCoast Racing.

Mikel Azcona durante el Mundial de 2019 / Car and driver

El compañero de Mikel Azcona en aquella temporada 2019 de WTCR fue uno de los propietarios del equipo sueco, Daniel Haglöf, ya habitual del STCC. Hay que recordar que la otra estructura asociada a Cupra fue Comtoyou Racing con Tom Coronel y Aurélien Panis. El vizcaíno acabó aquel mundial quinto, siendo el preludio de que sería un piloto de leyenda.

Su segundo mundial de turismos

Mikel Azcona fue uno de los tres pilotos del equipo Zengö Motorsport en la temporada 2020 del WTCR. La estructura húngara aprovechó la reapertura en las inscripciones del certamen para alinear tres unidades del nuevo CUPRA León Competición, contando así con una de las apuestas más firmes del certamen. No obstante, Zengö contó con el piloto español Mikel Azcona, con el seis veces campeón de turismo de Hungría Gábor Kismarty-Lechner y con Bence Boldizs como parte de su esfuerzo ampliado en el certamen, cumpliendo este último el requisito de que exista al menos un piloto por equipo elegible al premio 'rookie del año' para tener así tres coches.

Mikel Azcona con Cupra / Motorsport

Zengö Motorsport apuesta con esta alineación por un trío de pilotos que cuentan con una notable experiencia, aunque sea limitada dentro del WTCR. Para Mikel Azcona fue la segunda temporada en la Copa del Mundo de Turismos tras debutar junto a PWR Racing y CUPRA en 2019. Tras rozar el título de 'rookie del año', el español terminó sexto en el campeonato. Como piloto oficial de CUPRA Racing, su llegada a Zengö Motorsport se antojaba lógica, ya que el equipo húngaro debería ser la única estructura que compita con el nuevo CUPRA León Competición en la serie. Por su parte, Gábor Kismarty-Lechner y Bence Boldizs debutaron en la serie. Con 168 puntos, Azcona terminó el Mundial en séptimo lugar, nada mal para ser una nueva escudería.

Azcona vuelve a Europa y la rompe

Europa se le quedó pequeña al bueno de Mikel. Subido a su Cupra, se proclamó campeón del TCR Europeo en 2021 en la primera carrera del fin de semana en el Circuit de Barcelona, tras dominar de principio a fin y aprovechar el descalabro de su rival por el título, Franco Girolami (Honda), que ha partido relegado al fondo de la parrilla (24º) tras fallar en clasificación.

Azcona firmó su décima victoria en la temporada y sumó un total de 432 puntos, superando por 103 a Girolami, que fue 7º y se aseguró el subcampeonato en su primera temporada completa en la divisional continental. El podio de la carrera lo completaron el francés Teddy Clairet (Peugeot) y el marroquí Sami Taoufik (Hyundai).

Mikel celebra su segundo título continental / Car & Driver

Azcona vio como su carrera pasaba de finalizar en 2014 a empezar a lograr sus primeros títulos en su palmarés en 2021, pero lo mejor estaba por llegar.

La joya de la corona llega con Hyundai

Azcona decidió cambiar de aires en 2022. El vasco fichó por Hyundai Motorsport, escudería que tenía como objetivo al 100% el de ganar el mundial de WTC.

Mikel con Hyundai / Hyundai Motorsport

2022 fue un año que no olvidará nunca, y es que, mientras participaba en el Mundial, el vasco participó también en la carrera de resistencia más peligrosa del mundo: las 24 horas de Nurburgring, siendo un circuito es el más peligroso y exigente a nivel mental del mundo. Parece que a Mikel le importó más bien poco, y es que, con todo su morro, el castellano ganó las 24 horas. En escenarios como este se demuestran los verdaderos talentos, y sobrevivir a Nurburgring ya es mucho, pero ganar es estar en otra liga.

Mikel durante las 24 horas / El diario de Navarra

Volviendo al Mundial, el español cumplió un campeonato sencillamente sublime. Con cuatro victorias y seis podios, Azcona se proclamó campeón del mundo en Arabia Saudí. Lo había logrado. Mikel pasó de rozar el infierno en 2014 a tocar el cielo con sus manos en Jeddah. Eventos como este hacen que seguro que el de Arrigorriaga pensara que la vida era algo maravilloso.

Fotomontaje de Sport para celebrar la victoria de Azcona / Sport

Mikel Azcona en la actualidad

En 2023, Mikel volvió a participar en un TCR, en este caso el TCR World Tour de 2023, que inició el fin de semana del 28 al 30 de abril de 2023 en Portugal, y finalizó el fin de semana del 16 al 19 de noviembre en Macao. Al igual que en 2022, en mitad del FIA WTCR, Mikel decidió volver a participar con su Hyundai en las 24 horas de Nurburgring. Se repitió la historia. Mikel ganó por segundo año consecutivo una de las pruebas de resistencia más duras a nivel físico y mental. Mikel se ha forjado como un piloto muy completo: aguantar en las carreras de resistencia dice mucho de su nivel, y más si hablamos del circuito más exigente del mundo.

Mikel en Nurburgring 2023 / Autos Full

Volviendo al World Tour, y con 341 puntos y una victoria más para su casillero, el de Arrigorriaga terminó el mundial en el quinto, siendo, hasta la fecha, su última gran competición en turismos. Cabe destacar que Mikel ha estado dentro del top 10 en los tres mundiales en los que ha participado.

Mikel en el TCR World Tour 2023 / TCR Series

Sea más o menos conocido, al César, lo que es del César, y es que Mikel puede afirmar orgulloso ser una leyenda del automovilismo español. Es el único hispano que ha logrado ganar un mundial en la categoría de turismos, y si tenemos en cuenta que a punto estuvo de dejarlo todo en 2014, todavía más mérito se le da, y es que Mikel respondió a la confianza de sus amigos y familiares como lo haría un campeón: a base de victorias. Aunque comenzó con muchos subcampeonatos, Mikel supo saber cuándo llegaría el momento de situarse en lo más alto del podio, y con esa paciencia llegó a ganar sus dos títulos europeos y la joya de la corona: el título de campeón del mundo con Hyundai.

Mikel celebra la consecución de su título mundial / El Acelerador

Palmarés final

Mikel puede presumir de haber ganado:

2 campeonatos de Europa (TCR Europe 2018 y 2021)

1 campeonato del mundo

2 24h de Nurburgring (2022 y 2023)

Mikel en Nurburgring / Motorsport

Con cada giro de la pista, Mikel Azcona ha desafiado no solo la velocidad, sino también la adversidad. Desde los momentos inciertos en 2014, cuando las barreras económicas amenazaban con cerrar su camino en el automovilismo, hasta el triunfo indiscutible en el escenario mundial en 2022, su historia es un recordatorio poderoso de la determinación, el coraje y la pasión. A través de victorias y derrotas, Azcona ha trazado un curso inspirador, demostrando que con tenacidad y resiliencia, los sueños más grandes pueden convertirse en realidad. Su ascenso meteórico desde la oscuridad hasta la cima del mundo es un testimonio viviente de que, en el mundo del automovilismo, el verdadero motor del éxito reside en el corazón de quienes se atreven a desafiar los límites y seguir adelante, kilómetro tras kilómetro, sin importar los obstáculos en el camino. Azcona ha demostrado que el verdadero campeón no se mide por las circunstancias que enfrenta, sino por la determinación con la que las supera.