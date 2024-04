El Gran Premio de Japón ya está en marcha y, con los dos primeros entrenamientos libres, los pilotos ya conocen, en parte, como se comportan sus nuevos coches en esta mítica pista.

Estos primeras pruebas se han llevado a cabo con la pista seca, aunque con una temperatura de ambiente y de trazada bastante baja.

Eso, sin duda, ha perjudicado a todos los equipos, sobre todo a aquellos que, como Aston Martin, traen mejoras importantes en el coche y no han podido leer al 100% los datos recogidos.

Pero es que, además, durante el tiempo transcurrido entre la primera prueba y la segunda, en el circuito de Suzuka ha empezado a llover, y al principio de los segundos entrenamientos libres, seguía lloviendo.

Eso, sin duda, ha perjudicado por completo a todos los equipos que, salvo algunos 'aventurados' como los McLaren, han decidido dar algunas vueltas con los neumáticos blandos al final de la sesión.

Sin embargo, muchos de los pilotos, 14 en concreto, ni siquiera han salido a pista, perdiendo una hora de pruebas que es crucial para el desempeño del coche durante el fin de semana.

MAX VERSTAPPEN

"Feliz con los entrenamientos libres 1 de hoy. Desafortunadamente, el clima nos impidió correr durante los entrenamientos libres 2."

"Gracias a todos los fans que vinieron hoy . ¡Espero verlos a todos de nuevo mañana!"

CHECO PÉREZ

"Fue un buen inicio en general, contento con el coche, pero no hubo oportunidad de probar tandas largas debido a la lluvia."

"Mañana será un día muy ocupado para todos."

CHARLES LECLERC

"Fue un día mixto. En los entrenamientos libres 1 identificamos algunas cosas en las que necesitábamos trabajar en términos de puesta a punto."

"Pero luego, apenas corrimos en los entrenamientos libres 2 y no pudimos encontrar las respuestas que buscábamos en una vuelta rápida, así que tendremos que concentrarnos en eso mañana por la mañana para estar listos para la clasificación".

CARLOS SAINZ

"No ha sido un viernes ideal ya que hemos perdido toda la segunda sesión debido a las condiciones cambiantes."

"Esta mañana en los entrenamientos libres 1 me encontraba bastante cómodo con el coche, pero tenía ganas de que llegara la sesión de por la tarde para seguir trabajando en la puesta a punto."

"La pista estaba demasiado mojada para los slicks y demasiado seca para los intermedios, por lo que realmente no tenía sentido correr y decidimos quedarnos en el garaje."

"De todos modos, todos estamos en la misma situación y todavía tenemos mañana por la mañana para afinar el coche antes de la clasificación."

GEORGE RUSSELL

"Lo hicimos mejor de lo esperado en la FP1. Fue una sorpresa agradable y el coche se sentía realmente bien de conducir."

"Lewis y yo estábamos contentos con el equilibrio general. Sin embargo, el W15 siempre ha tenido un mejor rendimiento cuando las condiciones son más frías, por lo que hay que ir con cuidado."

"Nuestro enfoque hoy fue probar varios elementos de prueba y experimentos para hacer que el coche sea más consistente en condiciones variables. Fue frustrante que no pudiéramos evaluarlos más a fondo por la tarde."

"No pudimos hacer mucho en la FP2. Espero que podamos encontrar una solución para estos momentos y condiciones. No es la primera vez que sucede y no será la última."

"De cara a mañana, la clasificación será interesante ya que será con un neumático blando de una sola vuelta. Es posible que la mayoría de los pilotos solo tengan tres o cuatro juegos de compuesto blando, por lo que tendrás que asegurarte de lograr cada vuelta."

LEWIS HAMILTON