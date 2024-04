Ducati puso fecha límite a la renovación de Pramac

Pramac ha sido equipo satélite de Ducati desde el 2005, desde entonces los dos equipos italianos han tenido una sólida relación y recientemente se han convertido en los protagonistas del campeonato, con sus pilotos Francesco Bagnaia y Jorge Martín en la disputa por el título del 2023.

Desde el 2013 Pramac compite con motos oficiales, aspecto que le ha permitido obtener podios y victorias, siendo las temporadas 2021 y 2023 las más relevantes en sus 22 años como equipo de la categoría reina del motociclismo.

Ahora, el equipo italiano tiene plazo hasta el 2 de junio para confirmar su continuidad con los de Borgo Panigale, ya que el contrato actual tiene vigencia hasta el final de esta temporada.

La fecha límite coincide con la celebración del Gran Premio de Italia en Mugello. En caso de llegar a un acuerdo, Pramac pretende extender su relación con Ducati hasta 2026.

Aunque Yamaha ha manifestado su interés en recuperar su equipo satélite para el 2025, la opción más probable es que sea el equipo VR46, teniendo en cuenta la excelente relación con su dueño, Valentino Rossi, y que esta estructura se encarga del equipo Yamaha en Moto2.

Por otro lado, KTM ha intentado tener otro equipo satélite. En 2022 pretendió que el Ajo Motorsport ocupara la plaza de Suzuki, pero MotoGP no lo permitió. El equipo austriaco también se acercó a Gresini y LCR Honda, sin embargo no llegaron a ningún acuerdo.

