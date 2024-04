Moto Gp y F1 vuelven a la televisión y radio catalana

La plataforma audiovisual 3Cat recupera así el contenido de motor que, en el caso del mundial de motociclismo, no emite desde el año 2019, y por el lado de la Fórmula 1, desde el 2017 y lo hará con un gran despliegue según ha anunciado el conseller de Empresa y Treball de la Generalitat y presidente del Circuit, Roger Torrent: "van a ser los dos mejores que hemos celebrado nunca aquí y los aficionados podrán seguirlos y emocionarse con ellos “.

3Cat farà la retransmissió conjunta a través de TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma dels grans premis de F1 i MotoGP que es fan a Catalunyahttps://t.co/x1f2HBeYWX pic.twitter.com/CYAgMPEBJu — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) April 10, 2024

Desde la irrupción de las plataformas de pago con los derechos de ambas competiciones muchos son los aficionados que no puede o no están dispuestos a pagar por ver las retransmisiones de coches o motos, por lo que esta noticia supone un paso para acercar de nuevo los deportes de motor a uno de los motivos de su existencia: que los espectadores disfruten de un fin de semana de carreras.

En este sentido el director de TV3, Sigfrid Gras, considera que: “poder emitir F1 y MotoGP en catalán es un gran éxito. Sabemos que hará mucho ilusión a nuestra audiencia".

El acuerdo incluye también la emisión en directo de los entrenamientos y carreras previas que se disputen en Montmeló entre los días 24 y 26 de mayo para motociclismo y 21 y 23 de junio en el caso de Fórmula 1.

Los encargados de contar todo lo que allí transcurra serán para la F1 los periodistas deportivos Laia Ferrer, Noel Rodríguez, Damià Aguilar, Xavi Guillen, el ex piloto Jaume Alguersuari, quien se muestra “muy ilusionado de que la F1 vuelva a Tv3 aunque sea solo por un Gran Premio” y Belén García, que por su parte decía sentirse “muy contenta que hayan contado conmigo. Será una gran experiencia y me hace mucha ilusión”. Para motociclismo contarán con la presencia del ex piloto y team manager Sito Pons y Sara Sánchez piloto de motos en activo.

Será la primera vez en la misma temporada que el medio catalán emita tanto Moto Gp como Formula 1, Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha confirmado que “recuperamos los derechos de un contenido de alcance internacional para explicarlo en catalán, sumando esfuerzos y contando con nuestros mejores especialistas en motor, tanto de Catalunya Ràdio como de TV3”.