Viñales gana su segunda carrera sprint

Viñales se lleva un sábado perfecto consiguió la pole por la mañana y por la tarde logra la victoria desde el principio con esa buena salida por detrás estaba Marc Márquez 2 y Pedro Acosta 3.

Después por detrás estaba Jorge Martin que tuvo que remontar hasta colocarse cuatro a falta de ocho vueltas para terminar la carrera después por delante se veía que Pedro Acosta podría echarle caza a Marc Márquez pero no conseguía un adelantamiento.

Por detrás Pecco Bagnaia que hizo una mala salida y se fue hasta la 11 posición que le toco remontar poco a poco tampoco lo tenia fácil vuelta a vuelta hasta terminar la carrera que acabo en 8 posición.

De salir cuarto... a ponerse DÉCIMO 😮‍💨



Los problemas de Pecco Bagnaia para controlar su Ducati en el arranque de la carrera al sprint#AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/waiyAYzfhC — DAZN España (@DAZN_ES) April 13, 2024

Viñales se escapo tenia buen ritmo para ganar en Austin

Jorge Martín venia fuerte desde atrás le falto solo una vuelta para estar pegado ya a Acosta y Márquez Después Márquez tuvo algunos sustos que casi se cae pero se mantuvo encima de la moto y Acosta se echo en cima que tubo la oportunidad de adelantarlo pero duro poco Márquez lo adelanto y conservo la segunda posición y entonces Maverick seguía a lo suyo y se fue distanciando mas de dos segundo.

Márquez no hacia un buen primer sector que fue donde lo adelanto Acosta y Márquez lo volvió a pasar rápido y después se pego Jorge Martín a la rueda de Acosta que acabo adelantándolo y hacerse con la tercera posición de la carrera y Márquez por delante a lo suyo y acosta que ya era cuarto empezaba a ceder metros.

Por delante Maverick Viñales a lo suyo le sacaba dos segundo de ventaja a Márquez y Márquez se distanciaba también con Jorge Martín que le sacaba casi dos segundo y en la cuarta posición seguía Acosta y por detrás en quinta posición estaba situado otra aprilia la de Aleix Espargaró.

Viñales vuelve a recuperar la suerte

Viñales con la victoria de hoy en la sprint ya acumula dos victorias en carreras sprint hoy la mala suerte no iba con el que tenia en las arrancadas de carrera que no salía muy bien y esta vez salió muy bien y domino de principio a fin la carrera y otro segundo puesto para Márquez y al final Jorge Martín tercero acosta hizo una buena carrera no pudo mas y finalizo cuarto.

Después el grupo de mas atrás solo se jugaban los últimos puntos que da la carrera sprint de los sábados también se encontraba en el ese grupo el actual campeón del mundo Bagnaia sumo solo dos puntos en la carrera de hoy sábado en la salida el wheelie le hizo jugar una mala pasada que perdió muchas posiciones en la primera vuelta.

Las marcas japonesas no tuvieron su día hoy en la carrera sprint del sábado en las primeras vueltas de la carrera se fueron cayendo Nakagami , Joan Mir y Johann Zarco. El que no se cayo en Honda fue Luca Marini a pesar de quedar ultimo en carrera tampoco le fue bien a Yamaha Rins quedo el 16 y Quartararo que era noticia este fin de semana por su renovación quedo 15 tendrán que mejorar para la carrera larga de mañana domingo.

También la carrera tuvo una rotura de motor o un fallo mecánico en la moto de Fabio Di Giannantonio en la primera vuelta de carrera y no dejo aceite en pista ni se paro la carrera por bandera roja.