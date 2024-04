Häkkinen vs Schumacher, una rivalidad más allá de lo puramente deportivo

Seguramente sin saberlo, Mika Häkkinen y Michael Schumacher empezaron una rivalidad más que patente en la disputa del GP de Macao de 1990. Ambos llegaron a la Fórmula 1 una temporada después, con el finlandés asegurándose el volante de Lotus, y el alemán entrando a Jordan antes de pasar a Benetton. Tiempo después, ambos estuvieron involucrados de alguna manera en varias rivalidades entre las temporadas 1992 a 1997, y fue el Kaiser quien sería el primero en convertirse en campeón mundial llegado 1994.

Inicios de la rivalidad

Ambos debutarían en la F1 llegado 1991, aunque en equipos diferentes. Mientras Hakkinenn inició la temporada con Lotus, mientras Michael no llegó hasta ecuador de la temporada con el equipo Jordan, para después pasar a Bennetton. En las temporadas de 1991 y 1992, no hubo competitividad entre ellos básicamente, ya que Mika no tenía un monoplaza mínimamente competitivo mientras Schumacher inició a construir su camino como gran piloto en el GP disputado en Bélgica en 1992. Más adelante, Hakkinen pasaría a ser piloto de pruebas al aceptar una oferta de Mclaren de cara a 1993, compitiendo de nuevo en las tres últimas carreras, después de que el contrato de Michael Andretti fuera rescindido.

No sería hasta 1994 cuando volvió Hakkinen a competir a tiempo completo en la F1, en esta ocasión con Mclaren. En esa misma temporada Schumacher ganó su primer título mundial, que lo defendería el año siguiente. Hakkinen apenas logró ocho podios en 1995, y ya de cara a 1996 Michael entró a la escudería Ferrari. No obstante, el monoplaza no fue todo lo competitivo que quería, por lo que el nivel de ambos fue menor. Pese a ello, el alemán logró tres victorias ese año, siguiéndole cinco en 1997. Hakkinen pudo lograr la victoria en la carrera disputada en Jerez. Fue allí cuando, Michael, compitiendo por el título, bloqueó el ritmo de Villeneuve, una carrera más que polémica que se descubrió poco después que fueron antideportivas, por lo que fue descalificado del campeonato.

Villeneuve y Schumacher en Jerez 1997. / Fuente: F1

La rivalidad sube de interés

Ya en 1998 Mclaren pudo hacer un monoplaza competitivo para luchar por el campeonato, por lo que Hakkinen ganaría un total de ocho carreras, además del campeonato por primera vez para él. Schumacher tampoco se quedó atrás ese año ganando seis Grandes Premios, llegado el punto que en la última carrera, en Japón, aún tenía posibilidades de ser campeón. Logró la pole, pero irregularidades en la verificación del monoplaza le mandaron a iniciar la carrera desde la última posición. El alemán inició bien la carrera, pero llegado a la mitad de la carrera, debió abandonar, lo que de manera automática le otorgó a Hakkinen el título.

Llegados a 1999, una vez más ambos eran serios candidatos al atítulo al iniciar la temporada, pero Michael vio sus opciones frustradas debido a un accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña, ya que se rompió una pierna y no pudo competir en las siguientes seis carreras. Así pues, Eddie Irvine, segundo piloto de Ferrari, le sustituyó. El alemán pudo volver para la disputa del Gran Premio de Malasia, aunque decidió ayudar a Irvine a lograr el campeonato, aunque finalmente, los esfuerzos cayeron en saco roto, ya que Hakkinen logró el título de pilotos, pero con el consuelo de haber logrado Ferrari el título de constructores.

Podio GP Malasia 1999. / Fuente: F1

Ya en el 2000, ambos buscaron su tercer título mundial. Michael inició bien la temporada gracias a tres victorias en los Grandes Premios de Australia, Brasil y San Marino. Hakkinen, por su parte, tuvo mala suerte al no terminar en las dos primeras carreras y conformarse con el segundo lugar, tras Michael, en Imola. Ambos se vieron obligados a ceder el liderato del mundial a David Coulthard llegada la cita de Silverstone. El finlandés le arrebató la victoria en España antes de responder Schumacher en el Gran Premio de Europa. El alemán no pudo acabr la carrera de Mónaco y Mika tampoco pudo aprovecharlo, ya que acabó sexto con varios problemas en su monoplaza. Acto seguido, en Canadá, Schumacher volvió a ganar, pero tuvo que enfrentarse al caramelo amargo de no acabar las siguientes tres pruebas del calendario, en Francia, Austria y Alemania. Por su parte, Hakkinen logró la victoria en el Red Bull Ring y lideró la general tras ganar en Hungría en una carrera en la que el alemán acabó segundo desaprovechando la pole. Llegado a Bélgica la rivalidad vería un punto y aparte, al adelantar Hakkinen a Schumacher a falta de un par de vueltas de la meta, sin poder tener respuesta.

Ya en las últimas carreras, la suerte de Michael mejoró al ganar en Italia. Luego, en los Estados Unidos,, Hakkinen debió retirarse después de que el motor se incendiara, mientras comprobaba que Schumacher ganaba. El título se definió en la carrera disputada en Japón, en la que pese a destacarse Hakkinen en la primera mitad de la carrera, una magnífica estrategia desde el muro de boxes de Schumacher, le daba el título al alemán.

Schumacher celebra la victoria en el podio de Japón 2000. / Fuente: F1

Ambos pilotos seguían siendo los máximos aspirantes al título en 2001. En esa temporada, Häkkinen se sintió más cómodo, en parte porque tuvo recientemente a su primer hijo, y porque no defendía campeonato. El inicio tuvo resultados dispares para ambos. Schumacher logró ganar las primeras carreras en Australia y Malasia, mientras Hakkinen no se hacía con el Mclaren y no pudo acabar en Australia, ya que perdió el control del coche y acabó en las barreras. Justo antes de empezar la carrera de Brasil, su monoplaza se volvió a averiar, sin volver a puntuar hasta San Marino, donde la brecha de puntos entre ambos era ya significativa. Llegados al Gran Premio de España, Hakkinen parecía sólido en el pilotaje y parecía que podía ganar la carrera, pero se lo impidió el embrague del McLaren MP4-16 que se atascó en la última vuelta dándole la victoria a Schumacher.

Buena relación tras el retiro

Una vez anunció Hakkinen que ponía el punto y final a la trayectoria en 2002, Schumacher le rindió un bonito homenaje al comentar que fue el mejor oponente al que se había enfrentado. De hecho, como tributo al campeonato del 2002 ganado por el alemán, Hakkinen le regaló una tortuga, que la cuidó en su casa de Suiza, además de situarla como pegatina en el monoplaza.

En el documental Schumacher, estrenado hace tres años, Häkkinen recuerda al alemán como una de las mejores rivalidades para ambos, y como un piloto valiente y que le llevó a forzar sus límites.