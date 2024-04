El Grand Prix de China 2024 está siendo todo un terremoto de entretenimiento. Con una Pole de Norris para la carrera de Sprint, y él mismo saliéndose del circuito y acabando sexto. Incluso una clasificación con una dupla de Ferraris insuficientes, pero un piloto español plantándose en el primer puesto de la segunda línea de la parrilla para la carrera de mañana. Tras la clasificación en una de las carreras más esperadas por los fans, estás son las declaraciones del TOP 3:

#1. Max Verstappen: "Ha sido muy divertido"

El piloto holandés vuelve a quedar en primera posición, pero esta voz, consiguiendo la Pole número 100 para RedBull, otra marca histórica que supera el neerlandés. Tras la quali, esto fue lo que declaró Verstappen: "Después de la carrera sprint, nos dio algunas ideas más para el monoplaza, y creo que ha funcionado aún mejor en la sesión de clasificación. Así que estoy muy contento con cómo ha ido la clasificación, y también en la Q3, esa última vuelta me pareció muy buena", continuó tras bajarse de su monoplaza. "Estoy muy contento de poder pilotar aquí en seco, las condiciones eran muy buenas, así que ha sido muy divertido"

Verstappen en la quali - Foto: El Español

#2. Checo Pérez: "Muy, muy mala clasificación"

El piloto mexicano, pese a clasificar segundo para mañana, no quedó para nada satisfecho con su quali, diciendo que estuvo falto de ritmo, así como falto de progresión a lo largo de la Q3: "Muy, muy mala clasificación, no pude tener esa progresión, las condiciones cambiaron mucho, cambiaron mucho el setting del auto, hicimos mucho compromiso porque teníamos mucha degradación en la parte de atrás esta mañana. "Mi primera vuelta buena fue hasta la Q2 en mi segundo intento y en la Q3 no tuve esa progresión".

Perez en la quali - Foto: Excélsior

#3 Fernando Alonso: "Un sábado increíble otra vez"

El piloto español hizo recuperar la ilusión a sus fans con una inesperada pero increíble clasificación, quedando TOP 3 tan solo por detrás de los RedBull. El asturiano resumió su clasificación como "un sábado increíble", y así expresó sus sensaciones durante la quali: "En el primer sector tuve un susto en la curva 1 y 2 y casi pierdo el coche. Y entonces dije, 'vale, sigo o aborto la vuelta', porque perdí como dos décimas en dos curvas. Pero sí, no nos rendimos. Seguimos apretando durante toda la vuelta y marcamos un buen tiempo. Me alegro por el equipo también, que no hemos empezado quizás tan fuertes como el año pasado, pero esto demuestra que no nos estamos dando por vencidos, cada carrera intentamos mejorar un poquito más. Contento con hoy, mañana la carrera será otra historia, pero ya pensaré mañana en la carrera, voy a disfrutar con lo de hoy. La verdad es que un sábado increíble otra vez".

Alonso en la quali - Foto: Cadena Ser

Verstappen sigue siendo favorito para ganar mañana, pero toda sorpresa puede darse. Ya que ya vimos como Lando Norris, que sale cuarto mañana, demostró una gran habilidad sobre mojado. Así que, una vez concluida la quali, solo mañana sabremos quién ganará el Gran Premio de China 2024.