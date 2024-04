Tras cinco años sin disputarse el Gran Premio de Shanghai, Red Bull consiguió su podio número 100, además de seguir sumando puntos tanto a nivel individual como a nivel de escuderías, y por otro lado Norris consiguió subirse al podio por primera vez en esta temporada.

Checo Pérez: ''el objetivo en la próxima carrera es la victoria''

El mexicano hablaba sobre la estrategia: ''ha sido desafortunado, ha salido el safety car y hemos perdido dos posiciones, hemos tenido que hacer la mayoria de la carrera con los duros, y nos ha afectó, cuando luchas en las primeras vueltas la vida del neumatico desaparece dramaticamente, hemos conseguido podio pero hubiera sido mejor un doblete.''

Checo Perez sobre el ritmo de carrera: ''nos faltaba ritmo con el compuesto medio, hemos tenido problemas con el equilibrio y hemos cambiado mucho de ayer a hoy, creo que no hemos leído las condiciones tan bien como podríamos haberlo hecho, pero ha sido un fin de semana fuerte, y el objetivo es ir en busca de la victoria en la próxima carrera.''

Checo y Max. Fuente: @redbullracing

Norris: ''hoy han salido las cosas''

Lando Norris sobre como se ha sentido en la carrera: ''sorprendido, muy contento por todo el equipo, han salido las cosas, no esperaba la carrera que ha acabado saliendo pero me he sentido cómodo, ha sido más fácil la gestión de neumáticos hoy que ayer.''

El piloto de McLaren habló sobre el ritmo que tuvo contra Pérez: ''me han sorprendido muchas cosas, la falta de ritmo de los Ferrari, nuestro buen ritmo, y nosotros comparado con los Red Bull, que ha sido lo más sorprendente, no esperaba nada de hoy, estaba listo para irme a casa pronto, ha sido una buena sorpresa.''

Norris P2. Fuente: @McLaren

Max Verstappen: ''tengo ganas de Miami''

Verstappen sobre el pilotaje: ''es increíble, todo el fin de semana hemos sido muy rápido, ha sido una gozada pilotar con cualquier compuesto, el coche ha ido sobre railes, he podido hacer lo que he querido, y eso es increíble de vivir.''

Verstappen sobre el poder terminar la carrera y el próximo GP de Miami: ''he oído algo de ruido, creo que había piezas de coches y los he pasado a más de 300KM y cuando los neumáticos se enfrían es fácil pincharlos. Debería ser una buena carrera para nosotros, la estrategia es más simple, pero el circuito es complicadillo, tengo ganas.”