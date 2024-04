El primero de los temas polémicos era el propio trazado, un circuito callejero construido contra reloj que ofrecía una carrera un tanto descafeinada, con una sola curva crítica con un giro a ciegas. El precio de las entradas de este Gran Premio también generó bastante revuelo (totalmente justificado) entre los aficionados de la categoría reina del automovilismo. Cuando salieron las entradas a la venta la más barata que se podía encontrar valía 385 dólares, siendo únicamente válida para ver las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes (jueves por la noche allí en Nevada). En caso de querer estar presente en la clasificación, la cifra ascendía a los 825 dólares y para la carrera a 1.645. Un coste que se vieron obligados a disminuir hasta en un 50% debido a las pocas ventas.

Vista aérea del trazado de las Vegas | Foto: Red Bull

Al final sí resulta ser un circo

Por otro lado, a los pilotos no se les veía muy emocionados por tener que vender esta carrera como un show, en especial a nuestro tricampeón, Max Verstappen, que lo dejó bien claro el día de la gran inauguración, "Te sientes como un payaso. Es 99% espectáculo, 1% evento deportivo”. El holandés no desaprovechaba ninguna oportunidad, cada vez que tenía un micrófono delante nos dejaba perlitas como "Mónaco está en el nivel de la Champions League. Esto es la National League" o, a la pregunta de si había disfrutado tras rodar por primera vez sobre el trazado, "No, he ido a mejores pistas en mi vida".

Max Verstappen enfadao con la organización de las vegas | Foto: F1news

Un comienzo caótico

Además, Las Vegas nos dejó uno de los inicios de fin de semana más caóticos que se recuerdan en el “Gran Circo”. Empezando por la evacuación de los aficionados antes del inicio de la segunda sesión de libres, tras el accidente de Sainz con una alcantarilla que destrozó su monoplaza y le supuso, para más inri, una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida. Y siguiendo por la oleada de aficionados mexicanos que cruzaron la frontera para arrasar con todo el merchandising de Checo Pérez, con lo que no solo las gradas se quedaron vacías durante los Libres 2, sino también todos los stands dedicados al piloto de Red Bull.

Aficionados desalojados de la grada del Gran Premio de Las Vegas. | Foto: Marca

¿Y durante la carrera?

Sin embargo, la carrera en sí no nos dio muchos momentos emocionantes, ya sabíamos que Max Verstappen era nuevamente campeón del mundo desde Qatar, por lo que solo quedaba preguntarse con cuántas victorias más se haría en lo que restaba de temporada y en esta tampoco decepcionó. El piloto de la pole position, Charles Leclerc no pudo mantener su ventaja en el sprint hacia la primera curva, y Max Verstappen le apretó para ponerse en cabeza. Momentos después, Fernando Alonso y Carlos Sainz hicieron un trompo, y Sergio Pérez necesitó un nuevo alerón delantero en su Red Bull, al igual que el asturiano después de que Valtteri Bottas le tocara, mientras que su compatriota cayó hasta la 17ª posición.

La carrera volvió a ponerse en verde en el tercer giro, con Max Verstappen 1,8 segundos por delante de Charles Leclerc, pero solo hasta la curva 12, cuando Lando Norris perdió el control del coche y se estrelló, sufriendo un gran accidente, después de que su rueda trasera izquierda fallara, pero todo quedó en un susto y más tarde provocó uno de los mejores memes de la temporada en redes sociales.

Lando Norris pierde el control del coche | Foto: Sky Sports F1

Ni siquiera las quejas de Leclerc ni la penalización de 5 segundos pudieron impedir que Verstappen se hiciera de nuevo con el liderazgo. Charles Leclerc quedó segundo tras arrebatarle la posición a Checho Pérez a un par de curvas de la línea de meta. El penalizado George Russell terminó cuarto, por delante de Esteban Ocon, Lance Stroll y Carlos Sainz, pero cayó a la octava posición, por detrás de Lewis Hamilton, debido a otra sanción de 5 segundos adicionales.