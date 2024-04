Lance Stroll, trayectoria y polémicas del piloto canadiense

Lance Stroll inició su andadura en los karts a la edad de nueve años, y apenas le bastaron dos para que Ferrari Driver Academy le echara un vistazo y decidiera ficharle como piloto de proyecto de futuro. Llegados al 2014 decidía dar el salto a los monoplazas, en la F4 italiana en el mejor equipo posible, Prema, por lo que Lance pudo lograr el certamen pese a no tener experiencia en campeonatos de dicho calibre.

Un año después disputó las Toyota Racing Series, en las que lograría el título y la Fórmula 3 Europea con el equipo Prema, en la que acabaría quinto la temporada, en un equipo propiedad de su padre Lawrence. Lance se midió de tú a tú con pilotos de la talla de Antonio Giovinazzi o Charles Leclerc, quienes ambos clasificarían por delante del canadiense en el campeonato.

El siguiente año Stroll disputaría las F3 Europea con el pensamiento de que en Prema debía ganar el hijo del millonario Lawrence, bien sea con ventajas mecánicas u obligando a sus compañeros a dejarle pasar. El objetivo era llegar a la cúspide del automovilismo, la Fórmula 1, pese a que ya no sería bajo la órbita de la escudería Ferrari. Llegados al 2017, Lance firmaría con Williams, en una temporada en la que logró un podio, en Bakú.

2017: Inicio en Williams con polémica de por medio

No inició del todo bien la campaña para el canadiense, al ponerse en duda su preparación física para una competición de dicho nivel, más si cabe en un equipo de aspiraciones grandes como es el Williams. La pretemporada no inició del todo bien con algún incidente, y mucho menos los tres abandonos consecutivos en las tres carreras iniciales, sumado a otras tres carreras en la que no logró ni acabar en los puntos.

En su carrera de casa, en Canadá, Lance logró un noveno puesto que celebró como si de un podio se tratara, motivo por el que fue duramente criticado. Precisamente un podio lo logró en la siguiente carrera, en el trazado urbano de Bakú, en una carrera muy accidentada y alocada, en la que el canadiense no falló, logrando provechosos puntos para el equipo.

Podio Baku 2017. Fuente: F1

Ya sin esa presión, Lance se mostró más relajado de ahí a final de temporada, puntuando en Austria, Italia, Singapur y Malasia, antes de una carrera mala en Japón. En la parte final de la temporada sólo puntuó en México, todo sea dicho, con un sexto puesto.

Su primera temporada en F1 acabó con 40 puntos, tres menos que su compañero de equipo, siete carreras en los puntos y un sorprendente podio.

2018: Duro año con Williams en uno de los peores monoplazas de la parrilla

Esa temporada se atragantó a Williams desde los test de pretemporada realizados en Montmeló, por lo que un duro año estaba por venir. El FW41 se mostró muy por debajo del nivel deseado, y dentro del equipo se comentaba que era incluso más lento que su predecesor.

El canadiense debió amoldarse a las últimas posiciones, ganando puestos en las carreras a costa de los errores de los demás. Su punto alto de esa temporada llegaría de nuevo en Bakú, en el que estuvo lejos de repetir podio, pero logró puntuar al quedar octavo.

Llegado el verano, la familia Stroll se adueñaba de Force India, por lo que los rumores sobre un cambio de asiento del canadiense eran evidentes, pero pese al muy pobre potencial del FW41, Lance acabó la temporada en esa escudería, pudiendo puntuar de nuevo llegada la cita de Monza.

Stroll finalizó la campaña con menos puntos que el pasado año, llegando la etapa de Williams a su fin, iniciando la era de Force India, en la actualidad Racing Point.

2019: Pese a las actualizaciones, lejos de su rival en una incomoda temporada

Tras un final de temporada en 2018 con rumores debido a un salto de equipo, el debut sobre el vehículo rosa esperó hasta 2019, Lance esperaba ansioso un monoplaza competitivo, a la par que los que tenía años atrás Force India, en busca de olvidar fácilmente una temporada complicada en Williams.

Rápidamente se daría cuenta que ese Force India era una simple adaptación del de 2018. Por lo que debido a los problemas que atrevesó el equipo, debía parar en seco las evoluciones, sin llegar a tiempo al inicio de la temporada. No obstante, debutó con una novena posición en el Gran Premio de Australia, disputado en Albert Park.

Pero las diferencias con su compañero de equipo eran muy amplias, por lo que estuvo de nuevo varias carreras sin puntuar, hasta llegar a su pista favorita, la canadiense, repitiendo un noveno puesto, justo antes de llegar a la mejor carrera que haría en esa temporada.

En un loco GP Alemania pasó de estar con vuelta perdida respecto al líder, a ser el líder de la misma en unas pocas vueltas. No hubo el milagro de ganar o acabar en el podio, pero sí que logró un cuarto puesto. Tras ello, logró otro punto en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps, repitiendo ese noveno puesto en la particular pista de Suzuka.

No obstante, pese a una actualización considerable aprovechando el parón veraniego, no pudo sacarle más partido al monoplaza, quedando en la general final decimoquinto, con 21 puntos, frente a los 52 puntos de su compañero Pérez.

2020: Mejoría del canadiense con un muy buen coche

Sin duda su cuarto año fue uno de progresión y mejoría para Lance. El canadiense estaba a los mandos del RP20, el monoplaza más veloz hasta la fecha creado por la antigua Force India, ya en esos momentos Racing Point.

Por el paddock no eran pocos los rumores que daban a entender que habían copiado los planos de diseño de la escudería de Brackley, hasta el punto que no eran pocos los que lo llamaban “Mercedes B” o “Mercedes Rosa” en alusión a los colores de dicha escudería.

En cualquier caso, Stroll logró su mejor temporada hasta entonces, acabando en zona de puntos en hasta diez ocasiones, sumando dos podios en Monza y Sakhir, además de una pole en Estambul. En esa temporada, cabe recordar que no pudo participar en el GP de Eifel por dar positivo en Covid, siendo reemplazado por Nico Hulkenberg.

Pese a sus cinco abandonos y quedarse a 50 puntos de su compañero Pérez, el 2020 es considerado como uno de sus mejores años en la categoría junto a su debut. Llegado el 2021, inició una andadura distinta en Aston Martin.

Podio GP Italia 2020. / Fuente: F1

2021: Inicio complicado de Aston Martin

La primera temporada de Aston Martin supuso un salto de calidad en el rendimiento del piloto, pero no así en el del monoplaza, ya que supuso una bajada considerable respecto a su predecesor.

Compitió junto a Sebastian Vettel en el regreso poco triunfal de Aston Martin a la F1. Sería su compañero quien se impuso en el campeonato, con 43 puntos del alemán frente a los 34 del canadiense.

2022: Temporada aceptable, pero no brillante

Temporada aceptable en 2022, el segundo vistiendo el verde de Aston Martin y el cuarto en esa estructura, en la que quedó decimoquinto con 18 puntos, lo que sería su segunda peor temporada en la categoría, siendo superado por Vettel, que decidía retirarse al acabar ese año.

Pese a no ser una campaña brillante, el AMR22 dio un rendimiento bastante pobre desde sus principios. Cabe destacar, eso sí, que desde que el Gran Circo aterrizara en Europa, el monoplaza recibió actualizaciones de manera constante, demostrando consistencia en las carreras.

Por ello, la escudería acabó puntuando en un tercio de las carreras, siendo el sexto puesto de Stroll en Singapur su mejor resultado. Lance, por tanto, seguía sumando experiencia, pese a que le quedaba la tarea de revisar los retrovisores que le costaron acciones peligrosas como la del GP de los Estados Unidos.

Vettel y Stroll en Singapur 2022. / Fuente: F1

2023: Bajo rendimiento sumado a gran temporada de su compañero Fernando

Noche y día para el equipo Aston Martin. Mientras que Fernando Alonso le devolvía la ilusión al equipo con ocho podios, quedando a las puertas de la victoria en hasta tres ocasiones, seguía sin levantar la cabeza Stroll cuyo mejor resultado fue un cuarto en Albert Park, mientras Alonso lograba podios en hasta cinco GP, incluyendo los tres primeros, dando ilusión a los aficionados españoles tras varios años de mucho sufrimiento.

2024: Pobre inicio de Stroll comparado con su compañero

Hasta el momento, con 5 de los 24 GP ya disputados, Stroll apenas ha sumado nueve puntos para la escudería, pocos, comparados con Fernando, más del triple, 31, teniendo en cuenta que Fernando ha sumado puntos en todas las carreras, mientras que Stroll debió abandonar en Arabia Saudí y conformarse con los puestos doce y quince en los dos últimos GP disputados en el periplo asiático en Japón y China.