Buscando los límites en el desierto

Google Plus

Laia Sanz, ante el más difícil todavía | Foto: www.laiasanz.com

El deporte es un concepto de lo más amplio y global. Tiene varias acepciones. Algunos lo ven como un pasatiempo cuyo objetivo es disfrutar y pasarlo bien. Otros lo ven como una disputa, donde solo puede ganar uno. El segundo no es el segundo, es el primero de los perdedores. En el mundo del motor, la segunda visión es la más acertada. Todo piloto, cuando inicia su trayectoria profesional, solo persigue un objetivo: ser campeón mundial, ya sea en las dos o en las cuatro ruedas. Pero no todo el mundo de la automoción competitiva se limita a las competiciones en asfalto o en los rallies. Hay algo más, algo distinto, algo inigualable: el Dakar. Ahí no gana el más rápido, ni siquiera el más talentoso, sino el que mejor sepa sufrir y tenga más frialdad en medio de los eternos y calurosísimos desiertos que esconde el territorio sudamericano.

Pocos pilotos que asuman este mayúsculo desafío tienen la intención de ganar. Algunos tienen claro que su objetivo es terminar la carrera, otros, como es el caso de los pilotos de las fábricas más importantes en todas las categorías, quieren ganar. Sin embargo, otros van descubriendo sus objetivos año a año, superándolos, y redefiniéndolos. Es el caso de Laia Sanz, la mujer que atesora mejor palmarés en la historia de esta legendaria prueba y que, edición tras edición, ha ido aniquilando las metas que se iba poniendo, una detrás de otra, de forma implacable, hasta el punto de agotar todos los adjetivos posibles para definir su rendimiento y destreza en esta cita.

De solo terminar hasta el Top-10

Allá por el 2011, Laia Sanz, multicampeona en trial y en enduro, se enfrascaba en un nuevo reto en su carrera: el Dakar. La piloto de Barcelona necesitaba un reto a la altura, y lo encontró en el desierto, donde ya en su primera participación logró cruzar la línea de meta. La posición final, trigésimo novena, no era el objetivo de análisis ese año. La experiencia acumulada, tan necesaria para una carrera tan exigente como el Dakar, le sirvió a Laia Sanz para ir mejorando sus resultados finales a lo largo de los años. Tras una discreta 93ª posición en la edición del 2013, donde las caídas y los problemas técnicos lastraron sus aspiraciones, 2014 marcó el despegue de la piloto barcelonesa.

Los errores del 2013 –y la mala suerte– le permitieron conocer más de cerca los entresijos de esta peculiar carrera, para así afrontar con más optimismo y garantías la siguiente edición, donde, a base de constancia y saber gestionar la navegación en las etapas más delicadas, logró terminar en la décimosexta posición, un resultado excepcional teniendo en cuenta la poca experiencia de la catalana en relación a sus rivales en la categoría de motos.

Laia Sanz ostenta el mejor resultado de una mujer en la historia del Dakar | Foto: www.laiasanz.com

En 2015, Laia Sanz entró en la historia del Dakar. Había hecho méritos anteriormente, pero en esa edición coronó su progresión tras terminar en la novena posición final en la clasificación general. Y no quedó ahí su participación, puesto que en la octava etapa de esa edición, Laia terminó en una soberbia quinta posición, el mejor resultado de una mujer en una etapa en toda la historia del Dakar. Con este magnífico rendimiento, Laia Sanz cumplió, de nuevo, con su filosofía de ser competitivo en todas las carreras y disciplinas donde participa, como la campeona que es.

¿Seguir progresando o mantenerse?

Como se ha mencionado con anterioridad, el Dakar no es una competición convencional. Sobre la mesa están muchas variables: la navegación, el clima, la mecánica y, sobre todo, evitar las caídas. Es por ello que hacer pronósticos es de lo más complicado. Guiándose por los resultados de las últimas ediciones, Laia Sanz, como objetivo básico, tiene terminar la carrera entre los 20 primeros. Ella misma, en una entrevista concedida a la página web oficial del rally, declaró que su meta es "quedar entre los 15 primeros". La entrada de Honda con toda la artillería y la llegada de pilotos de mucho nivel tras la retirada de Marc Coma y el pase a los coches de Cyril Despres hacen que cada año sea más complicado entrar en el Top-10.

Lo que sí tiene claro Laia Sanz es que ya no es la misma que en 2011 empezó el sueño dakariano. "Entrar en el Top-15 es un objetivo realista, diferente al que me marqué en mi primera edición, que era terminar y cumplir un sueño. Ahora el objetivo es hacer un resultado", afirma tajantemente la piloto nacida en Barcelona. A lomos de su KTM, la catalana intentará escribir un nuevo capítulo en su exitosa trayectoria en el Dakar 2017. En sus manos está la posibilidad de estar entre los 15 primeros. Más allá de eso, deberá tirar de picardía, de astucia y de tener suerte en los momentos clave que depara cada año la carrera para escalar más puestos. Laia Sanz, en 2017, seguirá poniendo a prueba sus capacidades. El tiempo dirá donde puede llegar. Bolívia y Argentina ya esperan a la princesa del Dakar.