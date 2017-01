Dakar 2017. Etapa 4, Sainz y Price sufren la versión más exigente del Dakar

Google Plus

Joan Barreda durante la cuarta etapa del Rally Dakar 2017. | Foto: Honda

Marc Coma. No compite en el Rally Dakar 2017, pero es el nombre que todos tenemos en mente. Tras ganar la carrera en cinco ocasiones, en 2015 dejó la competición para involucrarse en la dirección del rally más duro del mundo. Y todos los estamos notando: ante nosotros tenemos el Dakar más duro de Sudamérica.

La cuarta etapa ha arrancado desde San Salvador de Jujuy, en Argentina, para llevar la carrera hasta el siguiente país: Bolivia. En una etapa de 521km, con 416 de especial, la navegación y la altura han vuelto a ser una combinación explosiva tal y como pasó en la etapa de ayer.

Toby Price en motos y Carlos Sainz en coches han sido los protagonistas, en el peor sentido de la palabra, del día. El actual campeón sobre dos ruedas ha sufrido una caída que le ha dejado fuera de carrera, mientras que Sainz, después de haber llegado al campamento remolcado por otro Peugeot, aún no sabe si podrá seguir.

Barreda, más líder

Después de una gran tercera etapa en la Joan Barreda consiguió una ventaja de más de veinte minutos sobre sus perseguidores, la jornada de hoy arrancaba con el español abriendo pista, un puesto que no resulta nada sencillo. Tras empezar a las 4:30 de la mañana, con cierto retraso por culpa de las condiciones meteorológicas, el de Torreblanca ha dominado el inicio de la especial, pero ha ido cediendo terreno a medida que avanzaba la carrera. Finalmente, ha acabado en segunda posición, perdiendo poco más de dos minutos con respecto a Matthias Walkner, ganador de la etapa.

Foto: Honda

Toby Price, actual campeón, fuera de carrera

Walkner le ha dado la victoria a KTM, pero no ha sido un buen día para la marca austriaca: Toby Price, actual campeón del Rally Dakar, ha sufrido una caída cuando rodaba por delante de Barreda y después de remontar la distancia que le separaba de la cabeza durante los 371km que ha disputado de especial. Sin embargo, en el tramo final, ha sufrido una aparatosa caída que le ha apartado de la competición. El australiano se ha visto obligado a retirarse ya que se ha fracturado el fémur izquierdo y ha tenido que ser trasladado al hospital en helicóptero.

La ventaja de Barreda en la general asciende a 18 minutos y 19 segundos sobre Pablo Quintanilla, y 20 minutos y 26 segundos sobre Walkner. Gerard Farrés es el segundo español, séptimo, a poco más de media hora de la cabeza, y el único que acompaña a Barreda en el top10. Las distancias, de momento, no son grandes y mantienen a los 13 primeros en menos de una hora, números que dejan todo al azar en un Dakar que está demostrando ser más duro que en años anteriores.

Foto: Rally Dakar

La anécdota de la jornada la ha protagonizado Laia Sanz, quien ha perdido cerca de una hora por culpa de otro piloto: “me ha dicho que me había saltado dos WP y no era así, me ha engañado”, explicaba la catalana, que reconoce estar “enfadada por habérselo creído”. Aún así, Sanz es 24º en la clasificación general, a 1 hora 44 minutos y 46 segundos del líder.

Sainz pierde sus opciones

La cuarta etapa arrancaba para los coches con Stephane Peterhansel a la cabeza, abriendo pista tras hacerse con la victoria en la tercera jornada, y marcando el ritmo por delante de sus compañeros de equipo Carlos Sainz y Sebastien Loeb.

Foto: Rally Dakar

Despres, líder por delante de Peterhansel e Hirvonen

En los primeros compases de la carrera, Peterhansel ha dominado, pero más adelante ha tenido problemas con la navegación y ha acabado siendo Cyril Despres quien se ha apuntado la etapa. El cinco veces campeón del Dakar en motos es, además, líder en la general con 10 minutos y 51 segundos de ventaja sobre Peterhansel, que a mitad de etapa ha recuperado todo lo perdido por las dificultades de navegación.

A pesar de que tanto Sainz como Peterhansel y Loeb se ponían a ritmo del líder a mitad de etapa, el español se ha descolgado de sus compañeros de equipo al sufrir un accidente que le ha hecho perder dos horas y le acerca al abandono: ha llegado al campamento remolcado, sin opciones de podio, y los mecánicos de Peugeot tendrán que intentar reparar el vehículo antes de la quinta etapa para que el madrileño pueda seguir en carrera.

Foto: Rally Dakar

El tercer puesto de la etapa se lo ha apuntado Nani Roma, quien además se coloca como el primer español en la general, donde ocupa el quinto lugar a 10 minutos y medio del líder y justo por detrás de Sebastien Loeb, lo que le mantiene metido en la pelea. Los ocho primeros clasificados están en menos de una hora, dejando el rally abierto a cualquier posibilidad.

La general, muy apretada para camiones y quads

Junto a los coches, la categoría de camiones es la única en la que el campeón del año anterior tiene opciones. Gerard de Rooy ha ganado la cuarta etapa y se coloca quinto en la general, a poco más de 14 minutos de líder, Dmitry Sotnikov. El dominio ruso, de momento, solo lo rompen de Rooy y Villagra, segundo en la general.

En quads, el podio está caro. Walter Nosiglia ha aprovechado la llegada a su tierra, Bolivia, para apuntarse su primera victoria de etapa que le coloca, además, como líder de la general. Le sigue el “Perro Casale”, ganador de la categoría en 2014, a tan solo 28 segundos. En tercera posición se coloca Simon Vitse, a 3 minutos. Los 10 primeros están en menos de una hora, lo que aprieta la competición.

Y es que el Dakar ha recuperado su versión más africana, la más dura y exigente. Los pilotos se están encontrando con una navegación complicada, al más puro estilo Marc Coma, que es quien toma las decisiones en cuanto al recorrido. Navegar, no perderse y encontrar los Way Points se ha convertido en el reto más complicado: no hace falta ser el más rápido, sino llegar al final en el menor tiempo posible. Cada vez quedan menos etapas para descubrir quién lo consigue… pero también menos pilotos.

Clasificación general tras la Etapa 4 - Motos:

POSICIÓN NÚMERO NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA 1 11 J. Barreda (ESP) Honda 012:35:43 - 2 3 P. Quintanilla (CHL) KTM 012:54:02 00:18:19 3 16 M. Walkner (AUT) KTM 012:56:09 00:20:26 4 2 S. Svikto (SVK) KTM 012:59:54 00:24:11 5 14 S. Sunderland (GBR) KTM 013:00:14 00:24:31 6 17 P. Gonçalves (PRT) Honda 013:01:28 00:25:45 7 8 G. Farrés (ESP) KTM 013:06:04 00:30:21 8 23 X. De Soultrait (FRA) Yamaha 013:06:40 00:30:57 9 9 R. Brabec (USA) Honda 013:07:33 00:31:50 10 6 A. Van Beveren (FRA) Yamaha 013:08:52 00:33:09

Clasificación general tras la Etapa 4 - Coches:

POSICIÓN NÚMERO NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA 1

307 C. Despres (FRA) Peugeot 011:33:16 - 2 300 S. Peterhansel (FRA) Peugeot 011:37:24 00:04:08 3 303 M. Hirvonen (FIN) Mini 011:38:20 00:05:04 4 309 S. Loeb (FRA) Peugeot 011:40:04 00:06:48 5 305 N. Roma (ESP) Toyota 011:43:46 00:10:30 6 316 J. Przygonski (POL) Mini 012:09:51 00:36:35 7 302 G. De Villiers (FRA) Toyota 012:17:15 00:43:59 8 308 O. Terranova (ARG) Mini 012:21:53 00:48:37 9 314 B. Garafulic (CHL) Mini 012:54:36 01:21:20 10 322 M. Abu-Issa (QAT) Mini 013:09:06 01:35:50

Clasificación general tras la Etapa 4 - Camiones:

POSICIÓN NÚMERO NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA 1

513 D. Sotnikov (RUS) Kamaz 011:12:40 - 2 502 F. Villagra (ARG) Iveco 011:14:35 00:01:55 3 505 E. Nikolaev (RUS) Kamaz 011:17:20 00:04:40 4 515 A. Shibalov (RUS) Kamaz 011:18:14 00:05:34 5 500 G. De Rooy (NLD) Iveco 011:26:55 00:14:15 6 501 A. Mardeev (RUS) Kamaz 011:29:23 00:16:43 7 510 P. De Baar (NLD) Renault 011:29:57 00:17:17 8 509 P. Versluis (NLD) MAN 011:34:34 00:21:54 9 504 H. Stacey (NLD) MAN 011:34:49 00:22:09 10 507 T. Van Genugten (NLD) Iveco 011:45:49 00:33:09

Clasificación general tras la Etapa 4 - Quads:

POSICIÓN NÚMERO NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA 1

254 S. Karyakin (RUS) Yamaha 016:18:42 - 2 251 I. Casale (CHL) Yamaha 016:19:10 00:00:28 3 279 S. Vitse (FRA) Yamaha 016:21:42 00:03:00 4 256 W. Nosiglia (BOL) Honda 016:22:12 00:03:30 5 280 A. Dutrie (FRA) Yamaha 016:22:59 00:04:17 6 258 D. Domaszewski (ARG) Honda 016:26:28 00:07:46 7 272 D. Mazzucco (ARG) Can-Am 016:49:41 00:30:59 8 281 G. González (ARG) Yamaha 016:54:19 00:35:37 9 250 R. Sonik (POL) Yamaha 016:55:49 00:37:07 10 262 B. Da Costa (FRA) Yamaha 016:57:54 00:39:12

Clasificación general tras la Etapa 4 - UTV: