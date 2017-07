Entrevista. Brian David Hart: "Solo intento dar lo mejor de mí cada día"

Fotografía: Martín Velarde - VAVEL

Esta semana os presentamos a Brian David Hart, un piloto nacido el 19 de agosto del año 2002 en Málaga (España), pero de nacionalidad brasileña y británica. Actualmente lucha por el liderato del campeonato en la Copa KTM RC de Santander Consumer Finance en el Reino Unido y también en la ADAC Junior Cup impulsada por KTM en Alemania, además de participar en el RFME CEV en la categoría de premoto3 en la que se encuentra en la décimo primera posición de la general.

Hart lleva media vida subido en una moto, ya que la primera vez que montó en una tenía siete años, y aunque al principio su madre no quería que Brian corriera, viendo que realmente era lo que quería, finalmente le dejaba correr.

Brian fue matriculado en una escuela de Málaga. Tenía apenas nueve años cuando empezó a correr mini motos en los circuitos de karting españoles. A los diez años se inscribía en la Kawasaki 65, y ya en 2013 fue Campeón de la Copa Sur y Nacional en España, pero Brian Hart viajó a Brasil, donde captó la atención de Alex Barros, que le daba la oportunidad de formar parte de su escudería, y aunque Brian empezaba a mitad de temporada, eso no lo detenía y en su primera carrera conseguía la victoria, y finalmente acababa la temporada con el tercer puesto en la categoría de 250 GPR dentro del Campeonato Brasileño de Motociclismo Moto 1000. También lograba una vuelta rápida y un nuevo récord de circuito en la última carrera de la temporada.

En 2015 Brian conseguía ser campeón, lo que le daba la oportunidad de formar parte de la academia Monlau Repsol, con los que participó durante la temporada 2016 en premoto3 dentro del RFME CEV ya aquí en España de nuevo, consiguiendo una 11ª posición.

Actualmente participa en tres campeonatos al mismo tiempo. Podemos ver a Brian competir en la Copa KTM RC de Santander Consumer Finance en el Reino Unido, donde se encuentra en la primera posición, pero también en la ADAC Junior Cup impulsada por KTM en Alemania, con los que se encuentra también en la primera posición, además Brian participa en el RFME CEV con el equipo Jerezmotortalent.

A pesar de cosechar grandes éxitos con tan solo 14 años, Brian actualmente no cuenta con ningún patrocinador, es decir, con nadie que le ayude económicamente a seguir con su carrera deportiva. Esto puede ser un gran problema para el piloto, ya que no puede asegurarse su futuro.

Campeonato en la Copa KTM RC de Santander Consumer Finance en el Reino Unido | Fotografía: cedida por el piloto

Pregunta: ¿Cómo empezó su pasión por el mundo del motor? ¿Y cuándo se dio cuenta de que quería correr?

Respuesta: Siempre me han encantado las motos, cuando mi madre estaba embarazada, montaba en moto, también mi padre siempre ha tenido motos. Un día vi unas fotos por Internet de unos niños corriendo en minimotos y volví loca a mi madre para que me comprase una a mí también.

P: Actualmente participa en tres campeonatos distintos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Cómo puede compaginar los tres campeonatos?

R: Los dos campeonatos de Ktm son muy parecidos, se corre con la misma moto, pero en diferentes circuitos y se habla otro idioma, en España ya corrí el año pasado y es totalmente otro ambiente. Algunas carreras me coinciden, entonces antes de que llegue ese fin de semana miro en qué campeonato tengo más margen y así voy al otro para recuperar.

P: ¿A qué se debe la decisión de participar en tres campeonatos a la vez?

R: Principalmente para encontrar alguna ayuda y coger más experiencia, ya que actualmente lo paga todo mi madre y no puede con todo.

P: ¿Nota alguna diferencia entre el paddock y la gente que le arropa en los distintos campeonatos en los que participa?

R: En España conozco a muchas más personas. En Inglaterra manejo el idioma y voy conociendo personas por el paddock, pero en Alemania no sé el idioma y entonces no puedo comunicarme con casi nadie, a no ser que sepan inglés.

P: ¿Qué consejo le ha ayudado más a la hora de afrontar una carrera?

R: Al correr en muchos sitios diferentes me han dado muchos consejos y no tengo uno en especial, sino que intento coger un poco de todo. Normalmente no me pongo muy nervioso y eso me ayuda.



Momentos antes del inicio de la carrera, donde Brian reza antes de subirse a la moto | Fotografía: cedida por el piloto

P: Algunos pilotos practican otras modalidades de motociclismo para entrenar, ¿usted también lo hace?

R: Sí, hago DirtTrack y Karting con una premoto3, además voy a entrenar al gimnasio, al igual que practico deportes como el ciclismo, pádel, atletismo, etc.

P: ¿Ha pasado miedo alguna vez encima de la Moto?

R: No, porque es algo que me gusta, entonces es natural y disfruto haciéndolo.

P: ¿Tiene alguna superstición antes de subirse a la moto?

R: Siempre rezo antes de subirme a la moto.

P: ¿Cómo consigue estar concentrado durante toda la carrera en momentos de presión?

R: Hago ejercicios de concentración, entonces a la hora de cualquier entrenamiento o carrera siempre estoy concentrado.

P: ¿Cuál es el mejor circuito en los que ha rodado? ¿y cuál es su favorito?

R: ¡Misano, Motorland y Montmelo me han encantado! Y otros muchos que he rodado algunos se me dan bien y otros no tanto.

P: ¿Hay algún momento del día en el que no piense en competir y en ganar?

R: A veces hay que desconectar, y salgo con los amigos o juego a la Play, cuando salgo con la bici también me despejo un poco.

P: ¿Cómo es un día a día en su vida? ¿Y cómo se prepara para un fin de semana de carrera lejos de casa?

R: Normalmente tengo que ir al colegio y después voy a entrenar físico o estudio. En verano tengo más tiempo, entonces entreno tanto con la moto como con bici o gimnasio. Cuando termino puedo ir a la playa o la piscina junto a mi hermano. Para una carrera lejos de casa nos solemos ir un miércoles, y es algo muy cansado por el tema de viajes y preparativos y es por eso que intento entrenar físico antes de irnos.

"Siempre he soñado con ser campeón de MotoGP"

P: ¿Cuáles son sus metas en un futuro próximo y de qué depende que sea así?

R: Yo siempre he soñado con algún día llegar a ser campeón de MotoGP, pero es un camino muy largo y difícil, así que solo intento dar lo mejor que tengo cada día. También hay que contar con la suerte de encontrar un equipo o un patrocinador que te ayude durante toda tu carrera.

P: ¿El no tener ayuda de ningún patrocinador le dificulta las cosas?

R: Claro, todo es muy caro y si no tienes ayuda llega un momento que no lo puedes pagar todo tú solo, a no ser de que seas rico. Yo ahora mismo no tengo ninguna ayuda y lo paga todo mi madre. Este año espero conseguir una ayuda o si no, no podré seguir luchando por mis sueños.

P: Complete la frase: El año que viene me gustaría…

R: Me gustaría poder correr en la Redbull rookies cup o en SBK 300, pero algo que quizás es más importante es poder encontrar una ayuda para seguir compitiendo y luchando por todos mis sueños.

P: Defínase en tres palabras.

R: Uff! (Risas), Trabajador, humilde y perseverante.

Brian, antes de terminar con la entrevista, nos ha querido decir unas palabras para sus principales apoyos: "Quiero aprovechar para dar las gracias a mi madre y a mi hermano, que son las personas que más me ayudan en todo momento, ya que sin su apoyo incondicional sería imposible conseguir todo lo que estoy consiguiendo en mi carrera deportiva y sé que sin ellos, yo no lo podría hacer"