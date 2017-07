Google Plus

Fallece Enric Sauri durante las 24 horas de Montmeló. | FOTO: Motos Gaspar

Día trágico para el motociclismo español. El piloto Enric Sauri ha fallecido hoy durante el transcurso de las 24 horas de Montmeló, prueba de resistencia que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto, de treinta y tres años y natural de Granollers, ha sufrido una salida de pista en la primera curva del trazado, cuando daba comienzo la vuelta número sesenta y siete para el piloto del equipo Motos Gaspar.

Según el comunicado emitido por la organización del circuito, el piloto ha sufrido una salida de pista cuando estaba iniciando el viraje de la primera curva, atravesando la escapatoria en diagonal e impactando contra las protecciones de forma violenta. Como consecuencia del choque, Sauri ha sufrido un importante impacto, provocando al piloto múltiples lesiones de carácter crítico. Su situación inestable ha obligado a llevar a cabo un traslado medicalizado avanzado por vía terrestre hasta el Hospital General de Granollers, donde no se ha podido hacer nada por salvar su vida.

Lejos de suspenderse, la organización ha continuado con la prueba, en la que Sauri ya participó el pasado año pero que no pudo terminar debido precisamente a una caída; no obstante, al finalizar la misma, se guardará un minuto de silencio en el pódium y no habrá cava como señal de respeto y homenaje al piloto fallecido.

"Después del grave accidente que el equipo Motos Gaspar (54) ha sufrido en el transcurso de las 24 Horas de Catalunya de Motociclismo, el Circuit de Barcelona-Catalunya lamenta comunicar que el piloto Enric Saurí ha perdido la vida.

El piloto ha sufrido una salida de pista cuando estaba iniciando el viraje de la primera curva, travesando la escapatoria en diagonal e impactando contra las protecciones. Enric Saurí ha sufrido un importante impacto presentando múltiples lesiones de carácter crítico. Su situación de inestabilidad ha obligado a realizar un traslado medicalizado avanzado vía terrestre al Hospital General de Granollers.

El Circuit de Barcelona-Catalunya lamenta profundamente la pérdida de Enric Saurí y transmite el más sentido pésame a su familia, amigos y equipo. En homenaje al piloto, se hará la ceremonia de pódium sin cava y un minuto de silencio".

Desde VAVEL queremos hacer llegar nuestro pésame y nuestras condolencias a la familia y amigos de Enric Sauri, así como a su equipo; y mandar todo nuestro apoyo en estos momentos tan duros. DEP.