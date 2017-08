Entrevista a Jonatan Gomis: "Trabajo para pagarme las motos"

Fotografía: Sara EscuderEditada: Martín Velarde - VAVEL

Jonatan Gomis Pérez es un piloto alicantino, nacido el 30 de agosto del año 1992 en Elche. Actualmente participa en dos Campeonatos, el RFME CEV dentro de la categoría open 600 y en la Copa IMR dentro de la categoría 140cc, en la que va liderando el campeonato, ya que ha ganado todas las carreras disputadas hasta el momento.

Gomis lleva casi toda su vida subido a una moto, ya que la primera vez que montó en una tenía tan solo 6 años, pero no fue hasta hace tan solo 3 años cuando decidió dar el paso al mundo de la competición.

Jonatan comenzó su andadura en las motos cuando después de insistir día tras día a sus padres que quería una moto, su padrino le cedió una Mecatecno de 49cc de Motocross, al poco tiempo de empezar en el mundo de las motos y tras diversos accidentes, Jaime, su padre, le cambió las 2 ruedas por las 4 , probando suerte en el karting de la zona. Fue así como siguió su andadura en las 4 ruedas e incluso llegó a disputar las pruebas para el Campeonato del Mundo, quedando entre los 15 mejores clasificados de toda España. Finalmente, Jonatan hizo lo que le dictaba el corazón y volvió a su gran pasión, las 2 ruedas, dentro de la copa IMR.

En el año 2015 Jonatan, sin experiencia en la competición de Velocidad, conseguía ser campeón de la copa IMR 2015 en la categoría 140cc Stock. En el año 2016 decidió participar en la kawasaki z cup (del FIM CEV), donde tras luchar hasta la última prueba del campeonato, finalmente conseguía finalizar en el décimo segundo puesto. Actualmente Jonatan compagina dos campeonatos al mismo tiempo, ya que compite en la Copa IMR 140cc Stock en la que va líder de la categoría, y también participa en el RFME CEV, dentro de la categoría de Open 600, donde la suerte de momento no le acompaña, no pudiendo demostrar de lo que es capaz de hacer cuando se sube a una moto, al no haber podido obtener los buenos resultados deseados.

A pesar de cosechar grandes éxitos, Jonatan actualmente no cuenta con ningún patrocinador, es decir, con nadie que le ayude económicamente a seguir con su carrera deportiva. Esto puede ser un gran problema para el piloto, ya que no puede asegurarse su futuro como piloto de motociclismo.

Fotografía: Cedida por el piloto

Pregunta: ¿Como empezó su pasión sobre las dos ruedas?

Respuesta: Desde bien pequeño me gustaban las motos. Recuerdo que con 3-4 años, mi primo tenía una minimoto y me encantaba subirme en ella.

P: ¿Cuando decidió dar el paso para competir? ¿Y a que se debió esa decisión?

R: Bueno, creo que es importante contar la historia desde el principio. Como he comentado, corría en karts. Un día terminé el entrenamiento con el kart de competición y me di cuenta de que me faltaba algo, que las 4 ruedas me gustaban pero no me llenaba del todo. Entonces, me dije a mi mismo: Jon, ya que no vas a llegar a nada, que sólo es por hobby, ¿porqué no haces lo que te gusta de verdad?, ese mismo día puse a la venta el kart, y la misma semana llamé a un amigo para que me dejara una moto y entrenar con él. Me gustó tanto, me sentí tan bien encima de ella que a la semana siguiente ya tenía pedida la pit bike. El paso para competir fue pura casualidad, la misma semana que me llegó la moto, comenzaba la Copa IMR y me apunté sin más para probar suerte. Acabé 2° de mi categoría en las 2 mangas, ahí me di cuenta que si trabajaba, podríamos hacer grandes cosas, y esa misma temporada, me llevé el título.

P: ¿Hasta donde le gustaría llegar dentro de este mundo?

R: Creo que cualquier piloto de Velocidad le gustaría estar en un mundial, ya sea de MotoGP o SBK, ese sería mi objetivo favorito. Pero mi ilusión de verdad, sería, que me gustaría correr (aunque sea una carrera) en el British SBK.

Fotografía: Cedida por el piloto

P: ¿Como se prepara mentalmente antes de una carrera?

R: Pues principalmente media hora antes siempre me gusta preguntar si han revisado la moto. Presiones de neumáticos, si han puesto gasolina... (Mi equipo siempre me responde en plan sarcástico: "que siii pesaaadoo!"). Una vez preguntado eso, ya me calmo (entre risas) y me pongo a imaginarme como puede ser la salida, que pilotos tengo delante, hago un recorrido mental al circuito pensando la trazada, y cuando ya faltan 5 minutos para salir a parrilla, me gusta reírme con mi equipo diciéndoles tonterías y así nos quitamos un poco de nervios antes de la carrera.

P: ¿Se sabe que es muy duro un fin de semana de carreras, como se recupera tras finalizar? Tanto física como mentalmente.

R: Físicamente es difícil recuperarte si no te preparas de antes, pero normalmente intento descansar en el hotel mientras me hago un masaje de media hora con un electroestimulador muscular y como nuevo. Mentalmente lo tengo muy fácil. Aunque me haya ido el día fatal, tengo un pedazo de equipo personal que son la caña y estamos todo el rato de risas, entonces es muy fácil no pensar en el trabajo realizado en el circuito y así poder descansar mentalmente.

P: ¿Que piensa y siente cuando está en parrilla y tan solo quedan unos segundos para que empiece la acción?

R: Piensas y sientes que tienes que ir al baño urgentemente porque se te afloja el estómago de los nervios jajajaja (o al menos en mi caso), pero son nervios de querer hacerlo bien, eso sí, cuando se apaga el semáforo se te quita todo, y automáticamente te concentras.

P: ¿Cree que su edad es un hándicap para que los sponsors o los equipos se fijen en usted?

R: No pienso que sea un hándicap, ya que la edad es sólo un número, creo que ahora los sponsors se fijan más en los seguidores que tienes en las redes sociales que en el talento. Y los equipos sólo se fijan si llevas sponsors detrás o dinero.

P: ¿Como recibió la noticia de que el equipo TST Racing le daba la oportunidad de correr junto a ellos? ¿Como es su relación con ellos? ¿Y como han sido las carreras junto al equipo?

R: Pues la recibí por mi entrenador Javi Acuña, él fue quien me puso en contacto con ellos y también hizo un poco de representante. Mi relación actual con mi equipo es genial, desde mi compañero de equipo Roge Lorente hasta mi “boss” Dani Cano, pasando por los mecánicos y demás componentes del equipo, son todos maravillosos. Trabajar con ellos es muy fácil, porque más que un equipo, hemos conseguido hacer una gran familia. Entonces, si te sientes cómodo en el box, trabajar con ellos es más fácil, porque les puedes transmitir mejor las sensaciones de la moto para que ellos puedan trabajar en ella. La verdad es que sí por mí fuera, me llevaba este equipo a todos los lados literalmente, a las carreras, a entrenar, de fiesta, de comida...

P: Alguna vez ha comentado los problemas económicos que tiene para seguir en este mundo ¿Ha hecho algo para intentar solucionarlo?

R: Si, desde luego, actualmente estoy trabajando, estudiando y entrenando. Todo lo que gano lo invierto en las motos. Trabajo para pagarme las motos, literalmente, mi familia me ayuda lo que humanamente puede, y dossier a empresas he enviado unos 200 en lo que llevamos de año, de esos 200, te responden 10, y de esos 10, 3 te dicen que a lo mejor o más adelante pueden ayudarme, pero ahora mismo no, entonces estoy en una situación un poco complicada. Pero bueno, con ganas y esfuerzo intentaremos seguir adelante.

P: ¿Que necesitaría para poder acabar la temporada del CEV en 600?

R: Sin contar caídas, ni desplazamientos, ahora mismo necesitaría 6600€ para ser exactos.

P: ¿Donde le gustaría estar dentro de unos años?

R: Mientras sea corriendo sin tener que preocuparme del dinero, creo que en cualquier sitio, me voy hasta el Campeonato Qatarí si hace falta.

P: ¿Sigue una dieta específica a la hora de encarar un fin de semana de carrera?

R: Dieta específica no, ni tampoco en mi día a día, intento comer bien, sano y cada 3 horas, quiero decir, no me voy a privar de irme de cena, y llevarme una fiambrera con mi comida, eso nunca!

Fotografía: Cedida por el piloto

P: ¿Cuál cree que es el mejor circuito de España a día de hoy y porque? ¿Y cuál es su preferido?

R: Aunque el Circuit de Valencia sea "el de casa", el mejor circuito de España sin duda y mi preferido es Jerez, el trazado, el ambiente, la gente, la ubicación del circuito... ¡Todo eso hace que Jerez sea un circuitaco!

P: ¿Practica algún deporte aparte del motociclismo? ¿Cuál?

R: Pues quizás, la bici de montaña, lo hago por entrenar algo diferente pero mi hobby y pasión son las motos de velocidad.

P: ¿A que se dedica una vez se baja de la moto y no está dentro de un circuito?

R: Trabajo porque soy uno de los dueños de nuestra pequeña empresa familiar, estudio y entreno, así que no me da tiempo a mucho más. Los fines de semana que no hay carrera o no entreno, intento disfrutar de la familia o irme de fiesta.

P: ¿Quienes son su máximo apoyo en cuánto a animarle y apoyarle pase lo que pase? Si le tuviera que dedicar unas palabras, ¿que les diría?

R: Mi pequeño equipo personal compuesto por Quiles, Roque y mi chica, Andrea. Tengo a Quiles, que pase lo que pase en las carreras, siempre me dice que no me preocupe y me anima, luego tengo a Roque que viene y me dice las cosas como son realmente y siempre te desanima un poco escuchar la verdad, y luego mi chica Andrea, no se como lo hace, pero siempre acaba diciéndome lo mismo que Roque y Quiles, pero acabo animado, confiado y con fuerza. Así que tengo el trío perfecto.

Si tuviera que dedicarles unas palabras les diría que gracias por seguirme durante estos tres años, por confiar en mí y por hacer este gran equipo personal, sin ellos nada de esto sería posible, todos y cada uno hemos puesto nuestro granito de arena para estar donde estamos, así que pase lo que pase, el equipo siempre va a estar porque somos una familia.

Fotografía: Cedida por el piloto

Jonatan acompañado en parrila por Quiles, Roque y su novia Andrea (Cheste 2017)

P: Definase en tres palabras.

R: Trabajador, Luchador y Divertido.