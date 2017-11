El debate: ¿debe Dorna cambiar los neumáticos?

Google Plus

Es un tema del que se escucha hablar a algún piloto en casi cada Gran Premio, los neumáticos Michelín no rinden como deberían. Desde las primeras carreras son muchos los pilotos que se han quejado en algún momento u otro de los neumáticos. En Argentina, por ejemplo, las dos Honda se fueron al suelo con caídas exactamente iguales perdiendo el tren delantero, problemas de neumático. Catalunya, las Yamaha no van bien en ningún momento del fin de semana, carrera muy difícil para ambos pilotos que se quedan fuera del top 5, también se achacan problemas de neumático.

Empiezan las carreras en lluvia y Dani Pedrosa desaparece de las posiciones cabeceras siempre que aparece el agua, el piloto de Honda sale a decir que con esos neumáticos no se puede rodar. Sin embargo, hay otros pilotos que sí se sienten cómodos con los Michelín y que han conseguido grandes resultados con ellos, un claro ejemplo es Johann Zarco, en ningún momento se ha quejado el francés de los neumáticos y ha logrado con ellos varios podios, dos poles y liderar bastantes vueltas en carreras en su temporada de rookie.

Dorna debe cambiar los neumáticos (Raquel Jimenez / @Rachelina20)

Ya desde hace varias carreras varios pilotos de MotoGP se quejan de la falta de agarre de los neumáticos y de problemas relacionados con estos. En Jerez, cuando uno de los pilotos que se estaba jugando el mundial hizo una queja pública ante los medios, se empezó a cuestionar sobre si el camino que estaban llevando los administradores de neumáticos en MotoGP era o no el correcto. En ese momento, este tema se convirtió en un tema algo tabú, ya que en el instante en el que Maverick Viñales, el primer damnificado con los neumáticos Michelin, expresa su malestar ante los medios, le llega un correo automáticamente después que parece ser que no era muy amistoso.

Estos problemas se han ido arrastrando a lo largo de toda la temporada hasta el punto que todos, o casi todos los pilotos, han tenido algún problema con los neumáticos este año, lo que hace a muchos plantearse si Dorna debería, o no, volver a los neumáticos de Bridgestone. En algunas ocasiones incluso ha llegado a ser un problema importante cuando pilotos que se estaban jugando el mundial perdían puntos de una forma absurda.

El motociclismo es un deporte de destreza, habilidad, de saber conducir una moto y de ponerla a punto, no es un deporte de suerte, de si te toca o no el neumático bueno o el defectuoso. En años anteriores, el que ganaba carreras era porque había sabido administrar de forma correcta su moto, el que mejor sabía poner la moto a punto y la sabía pilotar. Ahora, en cambio, muchas de las carreras y las victorias dependen de los fallos de otros pilotos, lo que le quita la esencia a este deporte. Y no solo está el tema del deporte, sino también de la seguridad de los pilotos. El año pasado ya se pudieron ver accidentes peligrosos por culpa de los neumáticos, como en los tests de Sepang de 2016, cuando a Loris Baz le explotó un neumático en plena recta cuando pilotaba a 300 km/h, accidente que podía haber causado una tragedia. Sin embargo, en la cuarta tanda de entrenamientos libres de Termas de Río Hondo, Scott Redding sufrió un accidente muy parecido al de su compañero, llegando a quedar la carcasa completamente en la pista, lo que obligó a dirección de carrera a sacar bandera roja para evitar un mal mayor.

Por lo que no es un tema de gustos, de si unos prefieren Michelin y otros Bridgestone, es un verdadero problema que Dorna debería plantearse para que el deporte del que tanto disfrutan los aficionados siga siendo como hace años y se conserve ante todo la seguridad de los pilotos, ya que se están viviendo unos años muy negros en el motociclismo y la mayoría de accidentes fatales han sido por la seguridad.

Michelín debe seguir (Ariadna Tixell / @ariadnatixell)

Cuando en Argentina Michelin, que había llegado al mundial hacia tan solo una temporada, quiso introducir el neumático de carcasa más dura de 2016 para sustituir el más blando que se usó en Qatar, se desató la polémica. Pero esta polémica no trata de seguridad, sino que trata de gustos propios, y en una parrilla con más de 20 pilotos, donde todos deben ir a una con el tema de los neumáticos es complicado satisfacerlos a todos, por lo tanto si la mayoría dice que el neumático 070 sirve, el neumático 070 es el que se debe usar.

Durante la época de los 90, en el mundial a parte de no haber monomarca de neumáticos, no había ni siquiera los mismo neumáticos para todos los pilotos que vestían en su moto la misma marca. Michelin, en el campeonato de 1990, distribuyó dos tipos de neumáticos: el neumático A para los pilotos más punteros y el neumático B para el resto de pilotos, que a priori no estarían en la lucha por el mundial. A veces estos pilotos “B” podían disfrutar en algún Gran Premio de la carcasa A, pero claro está que esto limitaba mucho sus posibilidades y era un campeonato mucho menos abierto y con más desigualdad. La competencia de diferentes marcas de neumáticos dentro del mundial acabó en 2009 con la imposición de Bridgstone.

Michelin para la temporada 2016 hizo un compuesto que algunos pilotos lo consideraban demasiado duro ya que en frenadas fuertes la rueda delantera se bloqueaba. Por lo tanto, el proveedor de neumáticos a principio de esta temporada decidió entregarles a los pilotos un compuesto con una carcasa un poco más blanda, con la intención de solventar los problemas de 2016. Pero tampoco era lo esperado, ya que en la frenada el neumático giraba más rápido y provocaba inestabilidad. Por los tanto, los ingenieros de Michelin estaban en un problema, que necesitaba solución, ya que el neumático delantero es el eje central para un piloto. Es el que transmite las sensaciones. El que aporta la confianza que necesitan para pilotar a fondo.

Sumergidos en este caos de ruedas, Michelin ofreció volver a probar el neumático 070 de 2016. Cuando en la comisión de seguridad, una vez probados los “nuevos” compuestos, se les preguntó si querían seguir el resto de temporada con ese neumático. La gran mayoría se decantaron hacia el sí. Pilotos agresivos, fuertes frenadores como Márquez, Crutchlow y Rossi querían ese neumático por la simple razón de que les ofrece mayor estabilidad en frenada y mejores sensaciones en curva. Otros pilotos como Viñales, Lorenzo o Baz preferían seguir con el neumático de carcasa más blanda.

Es complicado, por no decir imposible, tener a todo el mundo satisfecho al 100%, es complicado que pilotos con motos y estilos de pilotaje tan distintos estén de acuerdo en un tema como este. Entonces, ¿por dónde debería pasar la solución? No puede haber razón más clara por la que defender estos neumáticos que valorar la palabra de la mayoría de pilotos. Aunque se puede encontrar alguna razón más.

Haciendo caso a lo que dijo Jorge Lorenzo, se debería volver al sistema que Michelin ingenió en el año 1990 y que en 2008 fue suspendido. Si se aplica ese método y a cada piloto se le da un compuesto diferente, ¿dónde quedará la emoción? Si algo caracteriza a MotoGP de otros mundiales como el de Fórmula 1 es que aquí habiendo pilotos punteros, siempre puede aparecer alguien inesperado. Los aficionados quieren igualdad porque les gusta la emoción.

Y se podría escuchar, para rebatir este argumento, que esta temporada ha habido dos grandes dominadores o que en ocasiones los neumáticos han puesto en duda la seguridad de los pilotos. A pesar de que la mayoría de victorias se las han repartido entre Márquez y Dovizioso, dejando poca cosa para el resto, el año anterior en el que el neumático que se utilizaba también era el del compuesto más duro llegaron a alcanzar la victoria nueve pilotos distintos, una cifra histórica nunca vista en MotoGP y que aportó algo distinto al mundial.

Por la parte de la seguridad, debería estar todo el mundo de acuerdo que es lo primordial. La seguridad de los pilotos va por delante de todo, pero los problemas que se le han reclamado a Michelin respecto a los neumáticos, es sobre el compuesto para carreras en agua. Como por ejemplo en la carrera de Brno, donde hubo numerosas roturas de neumático.

En definitiva, si el neumático 070 fuese tan perjudicial para pilotos como Jorge Lorenzo seguramente él no hubiese subido al podio en Malasia. Y si el neumático 070 fuese tan beneficioso para Marc Márquez seguramente no se hubiese ido al suelo en 25 ocasiones. Y es que como dijo Tommy Lasorda, un reputado manager de béisbol: "La diferencia entre lo posible y lo imposible está en la determinación de la persona", y dentro de la determinación no hay lugar para las excusas.