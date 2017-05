Moto2: Estreno por lo alto de Augusto Fernández y el EasyRace

Los primeros puntos del Europeo, tercer lugar en podio para Augusto. Foto: EasyRace Moto2 Team.

La esperada cita que daba comienzo al FIM CEV llegó en Albacete el pasado domingo 30 de abril. Con ella el EasyRace se iniciaba en el Campeonato de Europa de Moto2 tras pasar años siendo punteros con la categoría de Superbike, ya desaparecida del Campeonato. Bajo la batuta de Edu Salvador y con Carmelo Morales, piloto de Superbike en el CEV de la RFME, como jefe técnico comenzaba curso nuevo también Augusto Fernández. Con el dorsal 37 listo para llevarlo al límite, Augusto iniciaba su primera carrera en el Campeonato, tras haber participado en algunas carreras el año pasado.

Una semana de principio de curso complicada para el EasyRace Moto2 Team debido a las inclemencias atmosféricas que estuvieron presentes en el trazado manchego desde los primeros entrenamientos libres, no oficiales, del jueves hasta los clasificatorios del sábado. El poco contacto de Augusto con la Súter en los entrenos, sumado a los pocos kilómetros que pudo hacer en pretemporada no beneficiaban al piloto.

La posición desde la que partiría en parrilla de salida el domingo fue el séptimo lugar, abriendo la tercera línea de salida. Durante los libres no bajó de la sexta posición, pero en los warm up del domingo, ya con el asfalto seco y el sol casi de fuera en Albacete, hizo el tercer mejor tiempo, un buen calentamiento que lo postulaba como uno de los pilotos delanteros.

Augusto durante el warm up . Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

El dorsal 37 consiguió marcar su ritmo en el segundo tercio de la carrera y de ahí en adelante comenzó a remontar posiciones, yendo de la séptima hasta la lucha por el podio. Con Syahrin y Garzó con la primera y segunda posición ya casi asignadas, le quedaba la posibilidad de obtener el bronce de la jornada. Por delante suyo estaban Eric Granado y Steven Odendaal: al brasileño lo pasó con más facilidad, pero el sudafricano no le dejaba ni hueco ni facilidades en una lucha cuerpo a cuerpo que los aficionados disfrutaron. Al final fue el español quien se llevaba los 16 puntos dejando a Odendaal cuarto, a tan sólo 166 milésimas de segundo.

Tras finalizar la carrera declaraba en parque cerrado a los medios: "Ha sido muy buen estreno de campeonato tanto para el equipo como para mí. El año pasado se me resistió el podio y en este he arrancado bien. Estamos trabajando muy bien; el equipo es nuevo en la categoría y hemos empezado tarde a rodar con esta moto, por lo que aún estamos adaptándonos a ella. Esperábamos un poco más en esta carrera, pero me ha costado bastante coger el ritmo. He tenido algunos problemas y también me han sacado de pista en las primeras vueltas, pero sabía que con neumáticos usados tenía un ritmo más fuerte".

"También esperaba un poco más de mí desde el inicio, pero poco a poco he conseguido coger al grupo del podio y he tenido una buena lucha con ellos. No quería dejar escapar el podio y en la última vuelta he luchado con Odendaal para conseguirlo. Estoy muy contento con el resultado y espero que en Montmeló podamos clasificar un poco más arriba el sábado y dar guerra desde el principio", finalizaba el joven mallorquín mostrándose satisfecho con el trabajo realizado.

Tercero en la clasificación general por puntos, esos son los frutos que el mallorquín recogía en la primera toma de contacto. Ahora le tocará esperar a la segunda cita del Campeonato que tendrá lugar en el Circuito de Barcelona el próximo 18 de junio y en el cual se disputarán dos rondas.