Jaume Masiá: "Foggia frenó un poco colado y cuando iba a entrar frené por no pegarle"

Foto: Cuna de Campeones.

El de Algemesí el pasado sábado en la carrera de Francia, la primera internacional de la temporada, tocó la primera victoria como piloto del Mundialito con la punta de los guantes, pero una caída inevitable le truncó toda imagen suya sobre el podio ese día.

El fin de semana con la incertidumbre de lluvia y durante los entrenamientos, que al coincidir con el Gran Premio de Le Mans se realizaron el pasado viernes, aparte de dejar las posiciones para parrilla de salida en la carrera del domingo, dejó un aguacero en mayúsculas, inundando partes del circuito con granizada incluida.

Con todo eso Jaume Masiá consiguió finalizar los primeros libres 11 con un crono de 1'55.081, posición que mantendría en parrilla con un tiempo de 1.52.953 en la combinada.

Finalmente el sábado los pilotos y equipos pudieron dejar de mirar al cielo y montaron las motos con configuración de seco. A las 16:30 tuvo lugar la carrera, tras los cronometrados del Mundial de MotoGP. Se apagó el semáforo en el trazado francés y Masiá que partía desde la cuarta fila llegó a la tercera tras realizar una buena salida y durante las 3 primeras vueltas recuperó más lugares hasta situarse en el quinto.

Con una carrera progresiva el valenciano logró liderar la carrera sólo 5 vueltas después haciendo que el grupo cabecero se hiciera más largo, con 4 pilotos en total, Dennis Foggia, Alonso López y Jeremy Alcoba le acompañaban. Cuando quedaban 3 vueltas para que bajara la bandera a cuadros Masiá volvía a liderar, tras dejar pasar a sus rivales en giros anteriores.

Tras una carrera de adelantamientos continuos y de puro espectáculo llegaba la recta final y en la última vuelta Foggia le pasó, cosa que el de Algemesí no iba a dejar así pero en un intento de adelantamiento se fue al suelo, dejando escapar así la primera victoria del año en el Mundial Junior.

Salió líder finalmente el piloto del Junior Team Estrella Galicia 0,0, López, con Foggia en el segundo escalón de podio y Alcoba, el otro piloto del EG00 en el tercero.

Tras finalizar la jornada el joven piloto de la Cuna se declaraba sorprendido del buen rítmo en carrera: "Bueno, la verdad es que en la carrera estaba sorprendido, sabía que podía remontar pero no que estaría tan cómodo en el grupo. Ya que cuando ellos se ponían delante, aparte de que rodaban más lentos, pues a mí me molestaban, no iba cómodo y tenía que ir yo primero. Tuve unas sensaciones muy buenas."

Sobre la caída a pocos metro del final de carrera, decía no poder haberla evitado para no chocar con su rival más directo, el piloto italiano: "Exactamente lo que pasó es que frené tarde y Foggia me pudo coger rebufo y frenó más tarde que yo, un poco colado, y entonces yo tenía la referencia clara y cuando iba a entrar a la curva él aún iba colado y por no pegarle frené más y se me cerró la dirección."

Al terminar la carrera toca hacer balance de los errores y de los puntos fuertes que se lleva a la siguiente cita, en la que contará con 2 oportunidades en las rondas en el Circuito de Barcelona el próximo 18 de junio.

"Ahora sabemos que estamos delante y para la siguiente carrera llegamos con otra mentalidad, porque sabemos que podemos estar ahí luchando"