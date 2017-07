Philippe Le Gallo gana una carrera en el fim CEV repsol con 58 años

Fotografía: Team LaGlise

Philippe le Gallo es un claro ejemplo de superación, ya que con 45 años decidió que iba a correr maratones y el primer año corrió dos y en menos de 3h40’, pero actualmente le vemos dentro de la escudería del Team LaGlisse dentro del FIM CEV, en la categoría de Superstock 600 (categoría que comparte parrilla con Moto2).

El veterano piloto francés se impuso en la carrera del Circuit de Catalunya el pasado dieciocho de Junio, consiguiendo así ser el primer piloto que con 58 años de edad consigue subirse a un podio en el FIM CEV.

Philippe Le Gallo conseguía vencer después de una gran lucha que mantuvo con Luc Mamet durante toda la carrera. Le Gallo esperó hasta la última vuelta para asestar el golpe definitivo a su rival, finalmente lo adelantaba para poder cruzar la meta en primer lugar de Superstock 600. Aunque el piloto francés volvió a disputar otra carrera, donde no consiguió ganar tras salirse de la pista por culpa de esquivar una caída que transcurría delante de él, pero a pesar de ello lograba conseguir una estupenda segunda posición.

Philippe Le Gallo: “Es fantástico ganar. Después de 12 años de trabajo y tras una temporada con el Team LaGlisse para ganar confianza, hoy esa confianza la hemos demostrado aquí y estoy seguro de que aún nos queda mucho por progresar, porque la moto es totalmente nueva y tiene mucho potencial. Tengo la sensación de ser mejor piloto sobre una 600cc que sobre una 1000cc. He disfrutado mucho y me he divertido con la Yamaha YZF-R6, una moto fantástica. En la segunda carrera ha sido todo más difícil, ya que un piloto se ha caído delante de mí y me he tenido que salir de pista, lo que me ha hecho perder mucho tiempo”, comentaba exhausto Le Gallo.

En el equipo Yamaha LaGlisse estaban muy contentos con los resultados de Le Gall, por los buenos resultados del piloto francés pero además por la rápida adaptación de Philippe con su moto YZF-R6.

Jaime Fdez-Avilés (Team Owner): “Philippe nos ha dado la gran alegría del día, consiguiendo nuestra primera victoria esta temporada. Estoy muy contento por él y por el ímpetu que pone; es nuestro segundo año trabajando juntos y pese a haber cambiado de categoría lo está haciendo muy bien. Se merece este triunfo en Superstock 600”.