David Sanchís con sensaciones positivas tras debutar en el CEV

Foto: Orgullo CEV

David Sanchís ha tenido un proceso de adaptación realmente rápido a la Suter en la que se subió por primera vez en los entrenamientos privados disputados el jueves previo a la carrera en el mismo circuito de Montmeló. A partir de este test todo un proceso que se vió totalmente acelerado debido a la inmediatez de su primera cita en un Gran Premio. El proceso ha sido realmente bueno y esto ha llevado a David a mejorar durante todo el fin de semana hasta consolidarse en las dos mangas cogiendo sus primeros puntos como piloto del CEV.

"El fin de semana empezó bien pero poco a poco nos ha ido costando más" aseguraba David remarcando que "el sábado la QP1 fue muy difícil pero conseguimos arreglarlo para la segunda". En cuanto a las carreras aseguró haber echo una buena salida en ambas pero también tuvo problemas "en la primera manga he tenido varios sustos, iba muy al límite pero al final he conseguido acabar decimotercero. En la segunda un piloto me ha tocado y casi me caigo, al irme largo se ha escapado el grupo de delante y he acabado decimocuarto". Pese a no conformarse con los resultados, la adaptación de David a la nueva moto ha sido realmente buena ya que como él mismo reconocía no había hecho pretemporada y sus primeros quilómetros fueron en Albacete.

David se mostró también ambicioso de cara a la próxima carrera que se disputará del 7 al 9 de julio en Valencia "esperemos que en Valencia salga todo mejor, es la cita de casa y, además, tenemos experiencia en esta carrera". Con los quilómetros hechos en el circuito de Montmeló Sanchís espera seguir mejorando en Valencia para poder dar resultados mejores al equipo, correrá en el circuito de casa y eso siempre da un plus ya que además, conoce el circuito.