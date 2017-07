Entrevista. Héctor Faubel: "Que vayan por el camino y no se desvíen, ese es mi legado"

Fotomontaje: Martín Velarde | Vavel España.

Héctor Faubel Rojí, natural de Liria, Valencia, se inició en el mundo de las dos ruedas a los 7 años como una Kawasaki de motocross de 60cc, participando en carreras provinciales. Con 12, en 1995, ganó el Campeonato regional de Minimotos y fue subcampeón del de España.

Dio el salto a motos de más potencia dos años después y en 1998 ganó la Copa Aprilia 125cc, la que le daba un puesto como piloto del Campeonato de España un año más adelante.

Foto: Aspar Team.

El edetano debutó así en 2002 en el Mundial de 250cc con la Aprilia no oficial del equipo de la Federacion Española de Motociclismo a la vez que disputaba el Campeonato de España de la misma cilindrada, en la que se proclamó Campeón y finalizando 23º en el Mundial.

2007 fue otro de los años marcados en la vida de Faubel, proclamándose subcampeón de 125cc, a tan solo 5 puntos de Talmacsi. Tras 7 años con el Aspar Team, en 2009, decide ir al Honda SAG y en 2010 formó parte de la plantilla del Marc VDS Racing, después volvió al Aspar, a la categoría pequeña logrando 5 pódium y su última victoria antes de retirarse, en 2012, fue en Sachsenring.

Victoria en 2007 junto con Sergio Gadea, compañero de equipo. Foto: Aspar Team.

Después de años sin el mono puesto decidió crear su propio equipo en 2014 con el Campeonato de Velocidad de España como punto de partida en la categoría de PreMoto3. Al año siguiente amplió horizontes con pilotos en Moto4 y Stock600. Actualmente ha dado un gran salto junto con el Fau55 Racing y se encuentra disputando el FIM CEV Repsol con Jamie Davis en la European Talent Cup y Josito García en la del Mundial Junior.

PREGUNTA: Es imposible tenerle delante y no preguntarle por su etapa como piloto mundialista de 12 años, ¿cuál fue el mejor recuerdo que guarda de toda esa trayectoria?

RESPUESTA: Bueno, mi sueño era llegar al Campeonato del Mundo y ganar carreras en el Mundial y eso lo conseguí y estoy muy contento de ello porque jamás de donde yo provenía me lo hubiese imaginado. Me quedo con eso, carreras que he ganado un montón, un montón de pódium que quedan ahí en la retina para siempre.

Momentos de alegría junto con Aspar. Foto: Team Aspar.

P: Decidió dejar el Mundial con ofertas sobre la mesa, fue un punto de inflexión para usted, fue duro para tener que llegar a decidir sobre su retirada?

R: Lo tuve bastante claro, yo soy una persona que soy de blanco o negro, conocí a la mujer de mi vida, tuve mi hijo, también acababa de invertir en negocios que me estaban funcionando bien y necesitaban de su atención. Entonces fue todo un poco, la familia, el niño, los negocios… era blanco y en botella, era el momento de hacer otra cosa.

P: Jorge Martínez Aspar fue su maestro y ahora usted enseña todo lo que sabe a futuras promesas, ¿qué es lo que más le llena?

R: Llega un momento en la vida en que te planteas si las cosas en la vida te van bien. Decidí montar el equipo por eso, porque me gusta estar con los niños, enseñarles lo que yo aprendí, y sobre todo enseñarles lo que no hay que hacer, más que lo que hay que hacer, porque las peores lecciones de mi vida son las que han marcado mi trayectoria. Entonces lo que intento evitar con ellos es que no se equivoquen.

P: En 2014 decidió crear el Fau55 Racing, ¿cómo surgió la idea?

R: La verdad es que en 2014, fue el primer año y único que he tenido otro socio, que fue el del equipo HMA, Tomas Llopis, fue el que me incitó a hacerlo, con Vicente Pérez, con un montón de pilotos que iban rápido. Él fue un poquito el que me impulsó a ello, entonces lo hice y al año siguiente cada uno montó su camino y nos separamos. Fue un poquito por ese motivo, tampoco lo tenía planeado, y después conocí a Josito y entonces encontré la excusa perfecta para seguir aquí, es un tío muy agradecido, tanto abajo como arriba de la moto. Yo le digo como tiene que hacer las cosas y las hace a la perfección, no es un niño que haga lo que le dé la gana.

P: Con dos años de experiencia como director de su propio equipo, ¿en qué habéis evolucionado y qué cree os falta por pulir?

R: El equipo es muy muy joven y a veces pues cometemos errores de junior, yo intento estar en todo lo que pasa es que a veces no llego a todo y en algo fallamos. Y bueno la imagen del equipo es muy familiar y me gustaría pues ir puliendo esto, cada vez un poquito más profesional, que fuera todo un poquito mejor. Lo que pasa es que vale todo mucho dinero y nosotros focalizamos todos nuestros esfuerzos económicos en tener una moto competitiva. Nuestra moto es como la mejor que puede haber, es una KTM 2016, que es una moto del Mundial del año pasado que es lo máximo que se puede tener en el FIM.

P: Este año tiene dos pilotos en el CEV, Josito y Jamie, ¿por qué se fijó en cada uno de ellos?

R: De Josito me fijé porque creo que es un superclase, sólo hay que pulirlo y llevarlo por el buen camino, y estoy seguro de que pronto obtendrá buenos resultados, y en Jamie porque es un piloto al que quiero mucho, él estaba en otro equipo y quedaba el 25º o más atrás y nosotros lo cogimos y en la primera carrera hizo 7º, luego en la segunda hizo 4º. El año siguiente, 2016, hizo 3 pódiums y la verdad es que le tengo mucho cariño porque es un piloto que todo el mundo decía que no iba rápido y nosotros conseguimos que fuese rápido y lograra pódiums y ahora, tras 2 años en el CEV, está en el FIM CEV becado por Dorna y vamos avanzando muy rápido con él. Es el piloto más joven de la categoría, porque la edad mínima son 13 años, y él los cumple en diciembre.

Junto con su pupilo Jamie Davis. Foto: Fau55 Racing.

P: ¿Qué consejos da a sus pupilos durante temporada?

R: Yo siempre les digo que aquí lo más importante es hacer kilómetros, están obsesionados los dos con los resultados, pero aquí lo importante es acumular experiencia y acumular kilómetros sobre la moto. Si corres una carrera y te caes en la primera vuelta no vas a aprender absolutamente nada, entonces lo que tienen que hacer es correr las carreras y aprender de otros pilotos y ya está.

P: Ha logrado mantener un equipo, que económicamente supone mucho esfuerzo, marcadando las bases, ahora, ¿cuál es el futuro a largo plazo del equipo?

R: Esto es una cosa que no marcaré yo, lo marcarán mis pilotos. Entonces depende de lo que consiga con ellos pues quizá decidimos dar un paso más, que sería el Campeonato del Mundo, pero ahora mismo estamos aquí, somos realistas y hay que reafirmarse en el Campeonato del FIM. Y luego como soy representante tanto de Jamie como de Josito, pues son mis objetivos como representante, es decir, llevarlos al Mundial, que no quiere decir que vayan con mi equipo. Puede ser fácilmente que estén en otros equipos bajo mi paraguas, pero el objetivo a medio-largo plazo es este.

P: Como buen maestro ayuda a sus alumnos a formarse para cumplir sus sueños, ¿cuál es el suyo?

R: El mío es sobre todo evitar las equivocaciones que tuve en la elección de categoría, de moto y todo eso en el Mundial e intentar que vayan por el camino correcto, que no se desvíen del objetivo, ese es mi primer legado para que mi experiencia sirva para otros pilotos, ese es mi sueño.