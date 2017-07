Foggia dobla victoria en el Ricardo Tormo

Google Plus

Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

El Mundial Junior ponía los pies en tierras valencianas, donde se iban a disputar a dos mangas, la primera tendría lugar a las 11:00 horas y la segunda a las 14:00 horas. Partía desde la pole el piloto del Avintia Academy, Vicente Pérez, al lado de Kazuki Masaki y Andi Farid en primera línea. La segunda fila la conformaban Jeremy Alcoba, Dennis Foggia y Raúl Fernández.

El pupilo de Valentino Rossi marcó su propio ritmo en solitario en las dos carreras alzándose en lo más alto de podio, sumando puntos muy importantes de cara a la siguiente cita, en Portimao, a la que llegará como nuevo líder, arrebatándole la privilegiada posición a Alcoba. No le costó mucho a Dennis ganar, siendo imparable a pesar de que algunos como Alonso, Vicente y Jeremy lo intentaran, sin ninguna clara opción. “En la primera he podido tirar antes y escaparme, pero en la segunda me ha costado más", declaraba el propio piloto durante la rueda de prensa.

Alonso López y Jeremy Alcoba, los pilotos del Estrella Galicia 0,0, se lucían en Cheste pero Sergio García, el tercer piloto del equipo, se quedó en el intento en la segunda carrera a consecuencia de una caída durante la última vuelta.

Por su parte, Vicente Pérez, el poleman del sábado, no pudo afianzar la posición y sólo tuvo oportunidad de acariciar la victoria en la segunda carrera, situado tercero tras ver la bandera a cuadros.

El primer podio del año para Vicente. Foto: Rocío Hellín | Vavel España

Así, Dennis Foggia viaja a Portugal como líder momentáneo, con 25 puntos respecto al segundo, Jeremy Alcoba, que hasta ahora era el líder indiscutible. La próxima fecha en rojo del Mundialito será el próximo 17 de julio, donde sólo contarán en esa ocasión con una oportunidad de remontar en la general. No se sabe...