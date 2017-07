Eric Granado, a fondo: "Quiero seguir en esta línea, voy a por el título"

Fotomontaje: Rocío Hellín Cano | Vavel España.

Eric Granado Santos nació un 10 de junio de 1996 y a los 6 años en Navidad recibió un regalo muy especial, su primera moto, la que le engancharía al mundo del motociclismo y de la que aún guarda buenos recuerdos. Tras competir en Brasil en Campeonatos de MiniGP vino a España a competir en pre 125cc, 125cc en los Campeonatos de España y Mediterráneo. Con 15 años finalizó quinto en el CEV, y en 2012 debutó como piloto del Mundial de Moto2 y en 2013 y 2014 compitió en la categoría de Moto3.

Ahora disputa su tercer año en el FIM CEV Repsol, en Moto2, con el Promoracing, bajo la atenta mirada de Raúl Jara, su jefe de equipo. Tras la tercera cita del año del Europeo de Moto2, de la que sacó 50 puntos con dos victorias, se posiciona líder, con empate a 90 puntos con su máximo rival, Ricky Cardús.

PREGUNTA: ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del motociclismo?

RESPUESTA: Bueno, empecé con 6 años, me regalaron una moto por Navidad y en Brasil no había Campeonatos ni nada para niños y mi padre hizo uno para que corriera yo, y bueno corrí 2 años en Brasil con 6 o 7 pilotos, no había nivel ninguno. Luego ya con 9 años vine a España a hacer la Cuna de Campeones y ahí ya empecé a crecer como piloto a otro nivel de pilotaje, fui cogiendo más técnica y al final gané el Campeonato, gané la 80cc, la Pre GP y luego ya dos años en el Mundial y ahora es mi tercer año con la Moto2. Mi principio en el Mundial no fue de los mejores, hice medio año en Moto2, luego dos años en Moto3, me rompí la espalda y estuve mucho tiempo parado pero ahora yo creo que todo se está arreglando, estoy corriendo también en Brasil, en el Campeonato de Superbike de Brasil, en el que voy ahora primero, y aquí en el CEV vamos ahora primeros también en el Campeonato, así que muy contento de estos últimos 15 años de carrera deportiva.

Los inicios de Eric. Foto: Eric Granado.

P: ¿Cómo recuerda la primera vez que subió en moto?

R: La primera vez que me subí di el gas a tope y no corté hasta que di contra la goma y me reventé, esa fue la primera vez que me subí, mi padre se asustó mucho y a partir de ahí ya empecé a frenar, a hacer las curvas y a aprender.

P: ¿Cómo surge la idea de venir a competir a España?

R: Mi primera carrera de España fue en el Mundialito, en el Metrakit World Festival en Almería, era una carrera en la que venían pilotos de todo el mundo y fui a través de Álex Barros que llevaba a su hijo y yo fui con él. Vi que en esta carrera podría conseguir algo y me clasifiqué. La segunda vez vine a Cheste y vi la estructura de La Cuna de Campeones y fuimos a preguntar cómo funcionaban, pero en esa época sólo aceptaban a pilotos españoles pero hablamos con Julián Miralles que hizo una excepción. A partir de ahí, en 2006 hice una carrera aquí y empecé a correr sólo en España porque vi que era el sitio donde podía crecer como piloto . Si hubiera seguido en Brasil no hubiera llegado a ningún lado, entonces de esta manera llegué allí y ya no volví para allá hasta 2015.

P: En Brasil, ¿sigue sin haber Campeonatos que den oportunidad a pilotos jóvenes?

R: Hay Campeonatos para niños, cosa que antes ni había, pero lo que no hay aún son motos para niños, corren con motos grandes que pesan 140 kilos. Para un chaval de 8 años es muy complicado, es una pena que no tengamos categorías de base para que vengan aquí y tengan nivel. Estamos trabajando en eso, Barros está con un proyecto muy bonito que podría empezar el año que viene o al otro.

P: ¿Se considera un referente brasileño para los futuros pilotos?

R: No lo considero pero este es el factor real, me gustaría que hubieran otros pilotos, rápidos, que estuvieran peleando por llevar la bandera de Brasil a lo más alto. De momento no hay muchos, soy yo el que está yendo mejor, pero espero que vengan más y en el futuro muchos pilotos brasileños puedan llegar al Mundial, eso será bueno para mí, para conseguir sponsors, para tener una carrera allí, que es un sueño para mí.

Campeón de Brasil Honda Racing en 2015. Foto: Honda.

P: ¿Cree que haber sido piloto del Mundial le da cierta ventaja en el CEV?

R: Bueno, si lo miramos así no mucho, porque Ricky Cardús tiene más años que yo en el Mundial. En Moto2 aquí hay un nivel muy alto, sobre todo los 5 primeros pilotos, rodamos a ritmo del Mundial y estamos a un segundo casi, así que yo creo que no me da ninguna ventaja porque al final hay pilotos que llegan ahora como Héctor Garzó que llegó este año y ya va fuerte. Yo soy uno más y mi pasado en estos momentos no sirve de mucho, si has sido Campeón del Mundo o el último este año el que va bien es el que ha ido bien hoy.

P: ¿Qué aprendió del Mundial?

R: En el Mundial aprendí mucho, sobre todo a ser más técnico, más profesional, a pensar más encima de la moto, antes lo hacía mucho por ímpetu y por ganas y me equivocaba y me caía mucho. Me costó entender cómo ser un piloto profesional y hoy pienso mucho más en la moto, me caigo mucho menos, voy más rápido y controlo mucho más la situación. Entiendo más de mecánica, de cómo poner la moto a punto y eso hace la diferencia a un piloto.

P: En el CEV siempre ha estado con el Promoracing, ¿cree que estar con el mismo equipo influye en los resultados obtenidos?

R: Sí, absolutamente, yo nunca antes había estado más de dos años seguidos en un equipo y bueno yo creo que la conexión que tenemos nos hace entendernos muy bien, no sólo yo con Raúl Jara, sino también con mi mecánico, mi telemétrico, mi jefe de suspensiones también. Yo creo que eso, llegar a la pista y saber qué hacer marca mucho la diferencia, Raúl sabe cómo conduzco yo, yo sé cómo trabaja él. El año pasado lo teníamos todo para ganar pero se nos complicó la cosa y este año lo estamos tomando con más calma y pensando más en lo que estamos haciendo y está saliendo la verdad que muy bien.

P: Fue sexto en su debut en el Campeonato de España, y al año siguiente cuarto, ¿este es el año en el que va a ganar el Campeonato?

R: Eso lo sabremos después de la última carrera, no sé, yo desde que he empezado a correr en moto siempre he querido ganar, hay veces que se puede y hay veces que no y está claro que yo voy a por el título, si viene o no será fruto de los buenos resultados en cada carrera, de momento estamos yendo bastante bien, yo creo que de menos a más. Hemos empezado no tan bien en Albacete, en Montmeló un poco mejor y ahora aquí en Cheste ha sido perfecto y quiero seguir en esta línea para conseguir el Campeonato cuanto antes (risas).

Primera victoria con doblete en Valencia. Foto: FIM CEV Repsol.

P: De sus rivales en pista, ¿cuál considera que es el más fuerte?

R: Eso es muy relativo, este año cada circuito tuvo su piloto, en Montmeló notablemente Ricky estaba más fuerte, intenté todo lo que pude para ganarle en la primera manga y en la segunda no pude tener oportunidad porque tuvimos problemas. En Albacete estuvieron muy bien Héctor, Steven también, este fin de semana yo he estado bastante bien pero sabía que no podía despistarme porque a la que pierdes un poco la concentración te meten y puedes perder la carrera. Es complicado porque la próxima carrera puede que Tulovic, o Sanchís o el que sea venga y esté delante, esto es Moto2, no te puedes acomodar, siempre hay que dar lo máximo y yo pienso que siempre los que estén conmigo compitiendo son lo más, sea el último o el segundo.

P: ¿Cómo es su día a día?

R: Mi rutina básicamente consiste entrenar por la mañana y por la tarde todos los días, hago entreno de supermotard una o dos veces a la semana, también hago bici de carretera, algunas veces de montaña cuando estoy aquí en España, pero yo vivo mucho en el avión, voy para allá, voy para acá. También tengo muchos compromisos, cuando estoy en Brasil tengo muchas reuniones con sponsors, eventos…

P: Bajo las órdenes de Raúl desde tu llegada al CEV, ¿qué te aporta como jefe de equipo?

R: Raúl ya ha trabajado con muchísimos pilotos, con campeones del mundo, con pilotos que han empezado, y sabe muy bien leer cómo cada piloto conduce y es. Desde que llegué he aprendido mucho, a ser más profesional, a darlo siempre todo.

EL TEST

1. Su primera moto: Zanella 50 Argentina.

2. Otro deporte favorito: ciclismo.

3. Plan B si tuviera que dejar el motociclismo: formar pilotos de Brasil.

4. Dos hobbies: ciclismo e ir a la playa.

5. Manía antes de carrera o amuleto: santiguarme antes de subir a la moto.

6. Frase motivadora: Never give up.

7. Deseo cumplido: escuchar el himno de Brasil en el Europeo de Moto2.

8. Un sueño: ser Campeón del Mundo.

9. Piloto referente: Valentino Rossi.

10. Lo más duro de ser piloto: dejar mi país.