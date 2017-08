Jaume Masiá, noveno en su debut mundialista

Foto: Julián Nyesplas.

La noticia de la sustitución llegó por sorpresa a Jaume Masiá días antes del Gran Premio de Austria, su primera participación en el Mundial estaba por llegar y su idea era la de disfrutar y aprender de todo lo posible en dicha experiencia para llegar a la siguiente carrera del FIM CEV Repsol lo más experimentado posible, pero no fue así, y el de Algemesí deslumbró con luz propia.

Masiá comenzó el fin de semana con nuevo equipo y nueva moto, la KTM del Patinum Real Bae State de su piloto lesionado, Darryn Binder. La primera toma de contacto durante los tres primeros entrenamientos libres finalizó entre los 20 mejores sin bajar de esa posición, pero el sábado durante los clasificatorios consiguió un buen puesto para parrilla de salida, 14º para la cita del domingo.

El domingo en warm up no mostró un gran ritmo respecto al resto de pilotos, finalizando la jornada 22º, pero en carrera el joven piloto entró en modo Mundial de Moto3 y marcó la diferencia.

Luchando por llegar a cabeza de carrera. Foto: Julian Nyesplas

Desde la quinta fila se colocaba 14º en parrilla de salida y partía la carrera a ritmo de los pilotos de cabeza, poco a poco adelantaba posiciones pasando a pilotos como Romano Fenati, Arón Canet, Livio Loi, y hasta a Jorge Martín, el vencedor de la carrera, con lucha por el segundo puesto incluida, pero un error llevaba a Jaume a la 10ª posición. La ambición y las ganas le jugaron una mala pasada al valenciano, que finalmente cruzó línea de meta 9º, a poco más de un segundo de pódium.

“Ha habido momentos en los que me he pasado del límite, pero es normal porque me veía ahí luchando con los pilotos que veo cada domingo por la tele… me he pasado.” declaraba en MovistarTV.

Pero ser un piloto que viene del Mundial Junior y finalizar en top 10 luchando con los más rápidos del Mundial no era todo lo que Jaume haría, marcó el récord de la pista en la vuelta 11, con un tiempo de 1'36.436.

Las sensaciones durante toda la carrera fueron emocionantes y a Masiá le costó unas vueltas hacerse hueco: “Las primeras vueltas han sido muy difíciles, no he salido muy bien y aquí los pilotos son muy agresivos y fuertes, me ha costado un poco pasarles, pero he ido poco a poco, remontando vuelta a vuelta y cada vez me iba emocionando más y más”, explicaba. “Ha sido muy bonito poder adelantar a pilotos como Martín o Fenati”.

“Quiero dar las gracias al equipo, sin su trabajo no hubiera podido hacer nada de todo esto, me han ayudado a adaptarme a la moto y progresar en cada entrenamiento”, finalizaba agradecido el de Algemesí.