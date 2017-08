Entrevista. Edu Salvador: "Ni puedes exagerar las victorias ni las derrotas"

Fotomontaje: Rocío Hellín |Vavel España.

Eduardo Salvador Vera gestiona su propio equipo desde 2014 con Dani Rivas como piloto en la primera etapa del equipo, con el nombre de EasyRace en la categoría de Superbike, la cual desapareció y le animó a aventurarse en nueva categoría con un gran proyecto por delante junto con Augusto Fernández, que tras competir en la primera carrera del Europeo de Moto2 junto con su equipo abandonó para ir al Mundial. David Sanchis fue el elegido por Edu, junto con el resto del equipo para ocupar la única moto de su box.

Conocemos al jefe de equipo apasionado del motociclismo y el ciclismo y descubrimos sus labores como manager y su trayectoria como piloto tras años disfrutando dentro de los circuitos.

PREGUNTA: El año pasado su equipo contaba con dos motos, en la categoría de Superbike que desapareció del FIM CEV Repsol, ¿cómo surge la idea de continuar en el Campeonato pero en categoría diferente?

RESPUESTA: Pues realmente no teníamos la idea de seguir porque siempre hemos estado en Superbike pero bueno al final por un lado salió el proyecto de Augusto junto con gente que confiaba en él, y como a nosotros nos gusta competir por ganar y salió ese proyecto lo hicimos. Fue una locura realmente, pero lo hicimos, hicimos una buena carrera en Albacete, pero nosotros si no es por el proyecto no nos hubiéramos metido nunca en Moto2 porque es un Campeonato muy caro.

P: Cuando os comunicó que iba al Mundial, ¿cómo os sentó la noticia?

R: Pues con mucha sorpresa, la verdad, fue un poco de mezcla de alegría pero al final si el piloto lo hace bien, y lo hace bien con tu equipo, pues se merece pasar al Mundial sin pagar, que es muy complicado. Fue un proyecto en el que sólo hicimos una carrera, encima la peor de todas porque fuimos con el tiempo muy justo de material de la moto y entrenos y el proyecto realmente empezaba en la segunda carrera, en Montmeló, pero él decidió ir a Moto2 y como no se podía compaginar al final el proyecto continuó. Pero ya está olvidado ese tema, ya hemos pasado página y le deseamos lo mejor en el Mundial.

P: Semanas después, con muy poco tiempo de antelación a la siguiente carrera del Europeo anunciáis el fichaje de David Sanchis, ¿cómo ha sido su adaptación?

R: La verdad es que ha costado, realmente las Moto2 no son motos sencillas, no son motos fáciles, él viene de una moto muy antigua, de 2010, no había entrenado nada este año, casi no se había subido a la moto, y encima empezábamos en un circuito como Montmeló, que es muy difícil, tiene mucho bache, y la verdad es que allí le costó mucho y bueno, lo hicimos como entrenamiento para que diese vueltas con la moto y en Valencia hemos dado un paso grande y estamos yendo más rápido.

David Sanchis sobre la moto sin sponsor aún. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

P: ¿Qué cree que es lo que más trabajo le cuesta en la adaptación a la moto?

R: Le falta un poco coger confianza con la moto, yo creo que lo único que le falta es rodar, rodar y rodar. Tiene que ir cogiendo ritmo y a partir de ahí demostrar a que novel de pilotaje está e ir cada vez más fuerte.

P: ¿Qué descataría de Sanchis?

R: Es un chaval que está muy preparado físicamente, con muchas ganas y tenemos que ir conociéndonos poco a poco junto con el equipo.

P: Carmelo Morales como jefe técnico del equipo, ¿qué aporta, aparte de su experiencia?

R: Sobre todo la experiencia porque él con 20 años de carreras sabe lo que es competir a alto nivel, ha corrido en Moto2, con la Suter... Es un piloto muy técnico y controla bastante de electrónica y de telemetría.

P: Aparte del Europeo de Moto2 tiene equipo en el Campeonato de España, con Carmelo como piloto, ¿cuándo comenzasteis la temporada esperabais los resultados que estáis obteniendo?

R: Al principio de temporada nuestro objetivo era ganar y hasta ahora no hemos ganado ninguna carrera, siendo realistas nosotros esperábamos ganar. Hemos hecho segundos en varias carreras pero ese no era el objetivo.

P: Usted también sabe lo que es ser piloto, ha pasado por diferentes competiciones, ¿cuáles han sido?

R: Yo corrí el Campeonato de España en 2013, pero no lo hacía a nivel serio, realmente yo corría tres o cuatro carreras al año y yo iba a correr, a pasármelo bien y a disfrutar y estuve 10 años así y al final coges mucha experiencia porque cuando estás en un equipo pequeño más o menos te lo tienes que hacer tú todo. Corrí también alguna carrera en el Europeo, en la Copa EasyRace también estuve muchos años, en el Campeonato Manchego, en la Copa BMW... Al final he estado en todos los campeonatos.

P: ¿Y cómo le surge la idea de formar su propio equipo?

R: Pues realmente no fue mía, porque yo estaba con la Copa BMW y rodadas y BMW me animaba a hacer un equipo y al final te vas calentando, te gusta la idea y en 2014 corría mucho con Dunlop y entre los tres hicimos un equipo y ahí nació todo.

Celebración de la victoria de Dani Rivas. Foto: EasyRace.

P: ¿Qué se lleva mejor, la presión de ser piloto de un equipo o la de ser la cabeza del mismo?

R: Pues se pasa bastante peor como jefe de equipo, cuando llevas varios pilotos tienes que estar pendiente de mil millones de cosas que si no estás dentro no sabes la cantidad de cosas que lleva cada carrera. La presión es muy grande, cuando llego el domingo a mi casa por las noches ya la cabeza me explota porque tienes tanta presión que no la asimilas bien. Pero al final te vas acostumbrando también y con el tiempo te vas dando cuenta de que ni puedes exagerar las victorias ni puedes exagerar las derrotas, porque siempre vas a tener más decepciones que satisfacciones.

P: Por último, ¿quiere decir algunas palabras para posibles sponsor del equipo?

R: Sí, buscamos sponsor para la Moto2, que aún no tenemos, en este Campeonato en el FIM CEV todo es muy caro, cualquier tipo de ayuda nos vendría bien de cara a la temporada.